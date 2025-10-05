Live
A spanyol labdarúgó-bajnokság 8. fordulójában a címvédő FC Barcelona 4-1-re kikapott a Sevilla vendégeként. Váratlan botlásával a Barcelona nem tudta visszaelőzni a Real Madridot a tabellán.

A Sevilla hazai pályán fogadta a címvédő és listavezető Barcelonát, amely múlt hétvégén kihasználta a Real Madrid Atlético Madrid elleni vereségét és élre állt a spanyol bajnokságban. A hazaiak pocsékul kezdték a szezont, azóta viszont magukra találtak – legutóbbi öt bajnokijukból csak egyet veszítette el. Ezzel szemben a Barcelona szerdán elvesztette idei veretlenségét a PSG ellen a Bajnokok Ligájában.

Barcelona's Uruguayan defender #04 Ronald Federico Araujo da Silva (L) and Sevilla's Chilean forward #10 Alexis Sanchez vie for the ball during the Spanish league football match between Sevilla FC and FC Barcelona at Ramon Sanchez Pizjuan Stadium in Seville on October 5, 2025. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)
A Barcelona védelmének meggyűlt a baja Alexis Sánchezzel
Fotó: CRISTINA QUICLER / AFP

Borzalmasan kezdett Sevillában a több sebből vérző Barcelona

Hansi Flick ezúttal sem számíthatott sérülés miatt Ter Stegen, Gavi, Fermin Lopez, Joan Garcia, Raphinha és Lamine Yamal játékára. Viszont visszakerült a kezdőbe Robert Lewandowski, aki eddig háromszor is gólt szerzett az andalúz együttes otthonában.

Jobban kezdte a meccset a Sevilla, és már a 12. percben megszerezte a vezetést a korábbi barcelonai csatár, Alexis Sánchez tizenegyesével. 

A 36 éves chilei támadó ezzel a második legidősebb játékos lett, aki a 21. században büntetőből betalált a Barcelona ellen a bajnokságban. A rekordot a Levante játékosa, José Luis Morales tartja, aki augusztusban volt eredményes tizenegyesből.

A meglehetősen súlytalanul játszó katalánok a gól sem találták az ellenszert a Sevilla ellen, amely a 36. percben teljesen megérdemelten megduplázta előnyét Isaac Romero révén.

Barcelona's Polish forward #09 Robert Lewandowski (L) reacts to missing a penalty kick during the Spanish league football match between Sevilla FC and FC Barcelona at Ramon Sanchez Pizjuan Stadium in Seville on October 5, 2025. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)
Robert Lewandowski tizenegyest rontott, váratlanul botlott a Barcelona
Fotó: CRISTINA QUICLER / AFP

Az első veszélyes barcelonai helyzetre az első félidő hajrájáig kellett várni, akkor a leshatárról kilépő Marcus Rashford lőhetett, de Odiszeasz Vlahodimosz lábbal védett. Az angol válogatott támadó azonban a ráadásban nem hibázott és Pedri keresztpassza után közelről bombázott a kapu rövid oldalába. A Manchester Unitedtől kölcsönvett csatár ezzel megszerezte az első gólját a La Ligában.

A fordulás után a Barca játékába benne volt az egyenlítés, sőt ehhez közel is járt a 76. percben, de Robert Lewandowski nagyon csúnyán mellé lőtt egy tizenegyest. A kihagyott lehetőség aztán megbosszulta magát, ugyanis a 90. percben José Ángel Carmona, majd a 96. percben Akor Adams találataival lezárta a meccset Matías Almeyda együttese, amely a forduló legnagyobb meglepetését okozta. 

A Sevilla - amely először nyert hazai pályán a mostani idényben - a Király Kupában 2019-ben és 2021-ben is legyőzte házigazdaként a katalánokat, a La Ligában viszont szinte napra pontosan tíz évvel ezelőtt, 2015. október 3-án sikerült mindez.

Hansi Flick címvédő csapata viszont egy héten belül a második vereségét szenvedett el, és nem tudta visszalőzni a Real Madridot a tabella élén.

A német szakember irányítása alatt a Barca mindössze másodszor szenvedett sorozatban két vereséget, hasonlóra 2024 decembere óta nem volt példa. A válogatott szünet után a katalán együttes majd a Girona ellen javíthat hazai pályán.

  • La Liga, 8. forduló:

Sevilla-FC Barcelona 4-1 (2-1) Alavés-Elche 3-1 (0-0)

