A Sevilla hazai pályán fogadta a címvédő és listavezető Barcelonát, amely múlt hétvégén kihasználta a Real Madrid Atlético Madrid elleni vereségét és élre állt a spanyol bajnokságban. A hazaiak pocsékul kezdték a szezont, azóta viszont magukra találtak – legutóbbi öt bajnokijukból csak egyet veszítette el. Ezzel szemben a Barcelona szerdán elvesztette idei veretlenségét a PSG ellen a Bajnokok Ligájában.

A Barcelona védelmének meggyűlt a baja Alexis Sánchezzel

Fotó: CRISTINA QUICLER / AFP

Borzalmasan kezdett Sevillában a több sebből vérző Barcelona

Hansi Flick ezúttal sem számíthatott sérülés miatt Ter Stegen, Gavi, Fermin Lopez, Joan Garcia, Raphinha és Lamine Yamal játékára. Viszont visszakerült a kezdőbe Robert Lewandowski, aki eddig háromszor is gólt szerzett az andalúz együttes otthonában.

Jobban kezdte a meccset a Sevilla, és már a 12. percben megszerezte a vezetést a korábbi barcelonai csatár, Alexis Sánchez tizenegyesével.

A 36 éves chilei támadó ezzel a második legidősebb játékos lett, aki a 21. században büntetőből betalált a Barcelona ellen a bajnokságban. A rekordot a Levante játékosa, José Luis Morales tartja, aki augusztusban volt eredményes tizenegyesből.

A meglehetősen súlytalanul játszó katalánok a gól sem találták az ellenszert a Sevilla ellen, amely a 36. percben teljesen megérdemelten megduplázta előnyét Isaac Romero révén.

Robert Lewandowski tizenegyest rontott, váratlanul botlott a Barcelona

Fotó: CRISTINA QUICLER / AFP

Az első veszélyes barcelonai helyzetre az első félidő hajrájáig kellett várni, akkor a leshatárról kilépő Marcus Rashford lőhetett, de Odiszeasz Vlahodimosz lábbal védett. Az angol válogatott támadó azonban a ráadásban nem hibázott és Pedri keresztpassza után közelről bombázott a kapu rövid oldalába. A Manchester Unitedtől kölcsönvett csatár ezzel megszerezte az első gólját a La Ligában.

A fordulás után a Barca játékába benne volt az egyenlítés, sőt ehhez közel is járt a 76. percben, de Robert Lewandowski nagyon csúnyán mellé lőtt egy tizenegyest. A kihagyott lehetőség aztán megbosszulta magát, ugyanis a 90. percben José Ángel Carmona, majd a 96. percben Akor Adams találataival lezárta a meccset Matías Almeyda együttese, amely a forduló legnagyobb meglepetését okozta.

A Sevilla - amely először nyert hazai pályán a mostani idényben - a Király Kupában 2019-ben és 2021-ben is legyőzte házigazdaként a katalánokat, a La Ligában viszont szinte napra pontosan tíz évvel ezelőtt, 2015. október 3-án sikerült mindez.

Hansi Flick címvédő csapata viszont egy héten belül a második vereségét szenvedett el, és nem tudta visszalőzni a Real Madridot a tabella élén.