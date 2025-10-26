Vasárnap jön a 262. el Clásico, amikor is a címvédő Barcelona a listavezető Real Madrid otthonában lép pályára. A katalánok az előző idényben négyszer is megverték a Realt, egy esetleges győzelemmel pedig újra élre állnának a spanyol labdarúgó-bajnokságban, ám a gránátvörös-kékek dolgát nehezíti, hogy az eltiltott Hansi Flick vezetőedző nem ülhet le a kispadra, így nélküle kell pontot, vagy pontokat szerezniük.

Marcus Rashford újra élvezi a futballt a Barcelona játékosaként

Fotó: XAVIER BONILLA / NurPhoto

A Barcelona sztárja izgatott az első Real Madrid elleni meccse miatt

A nyáron a Manchester Unitedtől kölcsönvett angol válogatott csatár, Marcus Rashford a mérkőzés előtt a klubnak nyilatkozva elmondta, hogy éppen a Real Madrid elleni rangadók miatt is igazolt a Barcelonához.

„Nagyon izgatott vagyok az el Clásico miatt. Futballistaként a karriered nem tart sokáig, és utána hiányoznak ezek a mérkőzések. Mindent meg akarok tenni, hogy megnyerjük a meccset, ami különleges lesz. Az el Clásico a világ legnézettebb mérkőzése. Nehéz egy konkrét pillanatra emlékezni, mert ha futballrajongó vagy, akkor az összes el Clásicót láttad. Fontos, hogy a legjobb futballistáktól tanulj, és figyeld, hogyan játszanak a feszült pillanatokban.

Emlékszem Lionel Messi mesterhármasára a karrierje elején. Ezek nagyszerű mérkőzések, amiket nézni kell. Nem kell egyik csapatnak sem szurkolnod ahhoz, hogy élvezd ezt a különleges találkozót.

Az Olympiakosz elleni győzelem nagyon fontos volt, minden pozitívum jól jön. Sok gólt szereztünk, és most az el Clásico felé tekintünk, amire készen állunk. Ez lesz az első számomra, és ez a legnagyobb mérkőzés a futball világában” – mondta Rashford.

Rashford az utóbbi időben remekül játszik, az Olympiakosz elleni duplájának köszönhetően pedig jó eséllyel a kezdőben találhatja magát vasárnap.

A Barcelona szombat este a közösségi oldalán osztott meg néhány fotót, amint a csapat megérkezett a spanyol fővárosba. A szemfüles szurkolók azonban észrevették, hogy Rashford mit csinált, miközben leszállt a repülőgépről a madridi reptéren. A jövő pénteken 28. születésnapját ünneplő csatár éppen a telefonját nézte, és úgy tűnt, mintha volt csapata, a Manchester United Brighton elleni bajnokiját nézte volna.