A Barcelona sportigazgatója, a korábbi portugál válogatott és Barcelona-játékos, Deco kissé ingerült hangvételű interjúban mondta el, miért nem lett a klub játékosa, Nico Williams. Deco szerint a játékos ügynöke, Félix Tainta tehet arról, hogy Nico végül nem lett a Barcelona játékosa.

A történet hosszú hetekig uralta a spanyol sajtót, ráadásul ez már a második nyár volt, hogy arról szóltak a hírek, hogy Nico Wiliams a katalánokhoz igazol. A sajtóban az jelent meg, hogy Williams ügynöke garanciákat követelt a játékos regisztrációjára, amivel a katalán klub az elmúlt években folyamatosan küzdött. Mivel ezeket a garanciákat a Barcelona nem adta meg, Tainta kihátrált az üzletből, Williams pedig 2035-ig hosszabbított az Athletic Bilbaóval.

A Barcelona sportigazgatója itt éppen a klub korábbi játékosával, Bojan Krkiccsel beszél
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A Barcelona sportigazgatója szerint nem ez történt

„Ha egy nagy játékos, mint Nico jelez, hogy jönne, mi leülünk tárgyalni” – mondta Deco a Mundo Deportivónak. Deco elmondta, Luis Díazra koncentráltak, Marcus Rashfordot pedig csak eladni akarta a klubja, így kerestek más megoldásokat is. Nico nem teljesen illett a keresett profilba, de mivel képes mindkét szélen játszani, hasznos lehetett volna.

„A futball már csak ilyen: a játékos nem akarta azokat a feltételeket, amiket ajánlottunk, az ügynöknek pedig megvannak a saját érdekei. Ez egy egyszerű ügy, nincs itt semmi botrány” – mondta Deco, aki szerint nem a regisztráción bukott el az üzlet.

Nico Williams of Athletic Club is in action during the La Liga EA Sports match between Real Betis and Athletic Club at La Cartuja Stadium in Seville, Spain, on August 31, 2025. (Photo by Jose Luis Contreras/NurPhoto) (Photo by Jose Luis Contreras / NurPhoto via AFP)
Nico Williams maradt a Bilbao játékosa
Fotó: JOSE LUIS CONTRERAS / NurPhoto

„Mi felállítottuk a saját feltételeinket, és nem fogadjuk el, hogy bármelyik játékos korlátokat szabjon nekünk” – mondta Deco, aki a Bilbao szurkolóinak is üzent. „Nem a klubot kell okolniuk, hanem az ügynököt, aki rendszeresen felkeresett minket. Csak hogy világos legyen: mi nem kerestük Nico Williams-t, az ügynöke keresett minket.”
 

 

