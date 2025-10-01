A történet hosszú hetekig uralta a spanyol sajtót, ráadásul ez már a második nyár volt, hogy arról szóltak a hírek, hogy Nico Wiliams a katalánokhoz igazol. A sajtóban az jelent meg, hogy Williams ügynöke garanciákat követelt a játékos regisztrációjára, amivel a katalán klub az elmúlt években folyamatosan küzdött. Mivel ezeket a garanciákat a Barcelona nem adta meg, Tainta kihátrált az üzletből, Williams pedig 2035-ig hosszabbított az Athletic Bilbaóval.

A Barcelona sportigazgatója itt éppen a klub korábbi játékosával, Bojan Krkiccsel beszél

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A Barcelona sportigazgatója szerint nem ez történt

„Ha egy nagy játékos, mint Nico jelez, hogy jönne, mi leülünk tárgyalni” – mondta Deco a Mundo Deportivónak. Deco elmondta, Luis Díazra koncentráltak, Marcus Rashfordot pedig csak eladni akarta a klubja, így kerestek más megoldásokat is. Nico nem teljesen illett a keresett profilba, de mivel képes mindkét szélen játszani, hasznos lehetett volna.

„A futball már csak ilyen: a játékos nem akarta azokat a feltételeket, amiket ajánlottunk, az ügynöknek pedig megvannak a saját érdekei. Ez egy egyszerű ügy, nincs itt semmi botrány” – mondta Deco, aki szerint nem a regisztráción bukott el az üzlet.

Nico Williams maradt a Bilbao játékosa

Fotó: JOSE LUIS CONTRERAS / NurPhoto

„Mi felállítottuk a saját feltételeinket, és nem fogadjuk el, hogy bármelyik játékos korlátokat szabjon nekünk” – mondta Deco, aki a Bilbao szurkolóinak is üzent. „Nem a klubot kell okolniuk, hanem az ügynököt, aki rendszeresen felkeresett minket. Csak hogy világos legyen: mi nem kerestük Nico Williams-t, az ügynöke keresett minket.”

