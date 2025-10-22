A Barcelona könnyed győzelmet aratott hazai pályán görög riválisa ellen. Hansi Flick együttese 6-1-re nyert, bár azt érdemes kihangsúlyozni, hogy az 57. perctől emberelőnyben futballozott, és ezt követően ütötte ki ellenfelét.

Fermín López volt a Barcelona legjobbja, a fiatal középpályás mesterhármasig jutott az Olimpiakosz ellen

Fotó: ADRIA PUIG / ANADOLU

A Barcelona kiütéses győzelme után hőbörögnek

Az első félidőben a meccsen mesterhármasig jutó Fermín López duplájával került előnybe a katalán sztárcsapat, a második játékrész elején azonban a játékvezetőé és a videobíróé lett a főszerep. Az 50. percben El Kaabi góljával szépített az Olimpiakosz, csakhogy másfél perccel később már újra 2-0 volt az állás a Barca javára. A svájci Urs Schnydert ugyanis kirendelte a vonal mellé a VAR-szobában ülő kollégája, hogy nézzen meg egy büntetőgyanús esetet. A gól előtt a balról érkező beadást hiába fejelte kapura egy görög játékos, a labdába kézzel beleütött Eric García, így már az sem számított, hogy az a lesen álló Daniel Podence elé pattant, akinek a beadásából aztán a gól született.

A bíró végül a gólt érvényteleneítette, ugyanakkor tizenegyest adott az Olimpiakosznak,

amit El Kaabi értékesített.

El Kaabi gólját elvették, de a csatár végül 11-esből betalált

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

A videobírós káosz láttán a közösségi médiát ellepték a felháborodott kommentek, egyesek talán kissé messzire is mentek az eset minősítése kapcsán. „Micsoda botrány! Az Olympiakosz gólt szerez, de nem adják meg, majd tizenegyest kapnak. Micsoda?” – írta egy hőbörgő kommentelő. „Egyre jobban tönkremegy a futball!” – jegyezte meg egy másik hozzászóló, de volt, aki ennél is jobban elragadtatta magát.

„Ez a futball egyik legnagyobb rablása”

– hangzott a kissé talán elrugaszkodott ítélet.

A dráma aztán folytatódott, ugyanis az Olimpiakosz nem sokkal később emberhátrányba került. Az 57. percben Marc Casadó látványosan színészkedett, a Barca középpályása elhitette a bíróval, hogy Santiago Hezze arcon ütötte, holott nem taláta el, vagy ha igen, minimálisan, és nem volt benne szándékosság.

A játékvezető azonban második sárgával kiállította, majd hiába reklamált hevesen videózásért José Luis Mendilibar vezetőedző,

a VAR második sárgás esetet nem nézhet vissza a szabályok szerint.