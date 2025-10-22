Live
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában Hansi Flick együttese 6-1-re kiütötte az Olimpaikoszt. A Barcelona meccsén lejátszódott néhány furcsa jelenet, a szurkolók közül pedig többen is borzasztóan felháborodtak a történtek miatt.

A Barcelona könnyed győzelmet aratott hazai pályán görög riválisa ellen. Hansi Flick együttese 6-1-re nyert, bár azt érdemes kihangsúlyozni, hogy az 57. perctől emberelőnyben futballozott, és ezt követően ütötte ki ellenfelét.

Fermín López volt a Barcelona legjobbja, a fiatal középpályás mesterhármasig jutott az Olimpiakosz ellen
Fermín López volt a Barcelona legjobbja, a fiatal középpályás mesterhármasig jutott az Olimpiakosz ellen
Fotó: ADRIA PUIG / ANADOLU

A Barcelona kiütéses győzelme után hőbörögnek

Az első félidőben a meccsen mesterhármasig jutó Fermín López duplájával került előnybe a katalán sztárcsapat, a második játékrész elején azonban a játékvezetőé és a videobíróé lett a főszerep. Az 50. percben El Kaabi góljával szépített az Olimpiakosz, csakhogy másfél perccel később már újra 2-0 volt az állás a Barca javára. A svájci Urs Schnydert ugyanis kirendelte a vonal mellé a VAR-szobában ülő kollégája, hogy nézzen meg egy büntetőgyanús esetet. A gól előtt a balról érkező beadást hiába fejelte kapura egy görög játékos, a labdába kézzel beleütött Eric García, így már az sem számított, hogy az a lesen álló Daniel Podence elé pattant, akinek a beadásából aztán a gól született. 

A bíró végül a gólt érvényteleneítette, ugyanakkor tizenegyest adott az Olimpiakosznak, 

amit El Kaabi értékesített.

Olympiakos' Moroccan forward #09 Ayoub Kaabi shoots from the penalty spot to score their first goal during the UEFA Champions League league phase match-day 3 football match between FC Barcelona and Olympiakos FC at Estadi Olimpic Lluis Companys in Barcelona on October 21, 2025. (Photo by Josep LAGO / AFP)
El Kaabi gólját elvették, de a csatár végül 11-esből betalált
Fotó: JOSEP LAGO / AFP

A videobírós káosz láttán a közösségi médiát ellepték a felháborodott kommentek, egyesek talán kissé messzire is mentek az eset minősítése kapcsán. „Micsoda botrány! Az Olympiakosz gólt szerez, de nem adják meg, majd tizenegyest kapnak. Micsoda?” – írta egy hőbörgő kommentelő. „Egyre jobban tönkremegy a futball!” – jegyezte meg egy másik hozzászóló, de volt, aki ennél is jobban elragadtatta magát. 

„Ez a futball egyik legnagyobb rablása” 

– hangzott a kissé talán elrugaszkodott ítélet.

A dráma aztán folytatódott, ugyanis az Olimpiakosz nem sokkal később emberhátrányba került. Az 57. percben Marc Casadó látványosan színészkedett, a Barca középpályása elhitette a bíróval, hogy Santiago Hezze arcon ütötte, holott nem taláta el, vagy ha igen, minimálisan, és nem volt benne szándékosság. 

A játékvezető azonban második sárgával kiállította, majd hiába reklamált hevesen videózásért José Luis Mendilibar vezetőedző, 

a VAR második sárgás esetet nem nézhet vissza a szabályok szerint.

A Barca a kiállítás után kiütötte ellenfelét, végül 6-1-re nyert. A bírói döntések valóban sokkolóak voltak, de azért talán kár lenne feltételezni, hogy csakis ezek miatt kaptak ki a görögök.

