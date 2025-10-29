A La Liga eredeti terve az volt, hogy a Miamiban található Hard Rock Stadionban rendezzék meg a december 20-ára kiírt Villarreal–Barcelona bajnoki mérkőzést a spanyol futball globális terjeszkedésének jegyében. Az ötlet azonban heves tiltakozást váltott ki a labdarúgók, a klubok és a szurkolók körében, így végül a találkozót szervező promóter, a Relevent a visszalépett az esemény megrendezésétől. Egy héttel a Villarreal elleni meccs törlését követően azonban újabb meglepő hír látott napvilágot, miszerint a Barcelona visszautasíthatatlan ajánlatot kapott egy Peruban megrendezendő mérkőzés kapcsán.

A Barcelona az Egyesült Államokban nem lép pályára, Peruban azonban minden bizonnyal igen

Fotó: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via AFP

A Barcelona Peruban játszhat barátságos meccset

A katalán Mundo Deportivo értesülései szerint a Barcelona hamarosan lezárja a tárgyalásokat egy decemberi, Peruban megrendezendő barátságos mérkőzésről. A pénzügyi ajánlat visszautasíthatatlan, különösen azután, hogy a klubnak meghiúsult a Villarreal elleni amerikai fellépése, amely a becslések szerint körülbelül 6 millió eurót hozhatott volna a konyhára. Állítólag egy október 10-ei, líbiai barátságos mérkőzés megrendezése is felmerült, amellyel 5 millió eurót zsebelhetett volna be a klub, ám ezt végül biztonsági okokra hivatkozva lemondta a vezetőség.

A Barcának felkínált perui ajánlat egészen jövedelmező, 7 és 8 millió euró közötti bevételre tehet szert általa a klub,

amire Joan Laporta elnök nem hajlandó nemet mondani.

🚨 BREAKING: #FCBarcelona IS IN TALKS to PLAY a FRIENDLY game in Peru AFTER the game vs. Villarreal CF in December. The OFFER received is around €7/8M. [@ffpolo] 🎖️🇵🇪 pic.twitter.com/99FBVZHCJG — infosfcb (@infosfcb) October 28, 2025

Laporta a Real Madrid ellen elveszített El Clásico után már közölte is a csapatkapitányokkal, valamint Hansi Flick vezetőedzővel, és a sportigazgatóval, Decóval, hogy a Barcelona elfogadja az ajánlatot, tekintettel az anyagi gondokkal küzdő klub számára jelentett pénzügyi előnyre. A perui barátságos mérkőzést az idei utolsó bajnoki, az ominózus Villarreal elleni találkozó után rendeznék meg.

Kérdés, mit szólnak majd mindehhez a játékosok, de a Barcelona már egyeztetéseket folytat a Spanyol Futballisták Szövetségével (AFE), hogy tisztázza a labdarúgók karácsonyi szünetre vonatkozó megállapodás szerinti utolsó munkanapját.