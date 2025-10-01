A tavalyi BL-elődöntős Barcelona remekül kezdte az idei szezont, hiszen a Rayo Vallecano elleni döntetlen kivételével az összes eddigi bajnokiját megnyerte, a Real Madrid hétvégi fiaskóját kihasználva pedig átvette a vezetést a spanyol bajnokságban. A katalán együttes Marcus Rashford Newcastle-ben szerzett duplájának köszönhetően a Bajnokok Ligájában is sikerrel nyitott, akárcsak a címvédő PSG, amely az alapszakasz első körében 4-0-ra nyert az Atalanta ellen.

Remek formában várta a Barcelona a PSG elleni rangadót

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Az előző idényben a klubvilágbajnokságon kívül minden lehetséges trófeát bezsebelő Paris Saint-Germain jelenleg vezeti a francia bajnokságot az Olympique Lyon előtt, ám csak a jobb különbségének köszönhetően. A párizsi bajnokcsapat az eddig lejátszott hét mérkőzéséből hatot megnyert és csak a Marseille elleni rangadón kapott ki.

A találkozó azért is ígérkezett pikánsnak, mert a Paris Saint-Germaint éppen az a Luis Enrique irányítja, aki 2014 nyarától három éven keresztül volt a Barcelona edzője. A spanyol szakember rendkívül sikeres időszakot töltött a katalán klubnál, amellyel két bajnoki cím mellett 2015-ben Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot is nyert. De a friss aranylabdás Ousmane Dembélé – aki 2017 és 2023 között erősítette a Barcát – visszatérése miatt is izgalmasnak ígérkezett a mérkőzés, igaz a francia szélső sérülés miatt csak a lelátóról figyelhette a mérkőzést.

Yamal tarthatatlan volt Nuno Mendes mellett

Fotó: LLUIS GENE / AFP

A Barcelona és a PSG is erősen tartalékos csapattal lépett pályára

A két csapat számos emlékezetes meccset játszott egymással az elmúlt években, elég csak a 2017-es párharcukra gondolni, amikor a nyolcaddöntő odavágóján elszenvedett 4-0-s vereséget követően a Barcelona – éppen Luis Enrique irányítása alatt – 6-1-re legyőzte a franciákat és kiharcolta a továbbjutást. Csak az elmúlt 12 évben 12-szer találkoztak a felek a Bajnokok Ligájában, a mérleg pedig meglehetősen kiegyenlített, ugyanis három döntetlen mellett ötször nyertek a spanyolok és négyszer született francia siker.

Hansi Flick és Luis Enrique dolgát is nehezítette, hogy több kulcsjátékosára sem számíthatott sérülés miatt. A hazaiaknál Raphinha, Gavi, Fermín López, Marc-André ter Stegen és Joan García hiányzott, a túloldalon pedig Dembélé mellett Marquinhos, Hvicsa Kvarachelia és Désiré Doué nem volt bevethető. A hiányzók ellenére így is mindkét oldalon bombaerős csapat lépett pályára. A Barca a Szczesny - Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín - De Jong, Pedri - Yamal, Olmo, Rashford - Torres kezdővel állt ki, míg a PSG a Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz - Mbaye, Mayulu, Barcola összeállításban lépett pályára a Montjuic hegyen lévő Olimpiai Stadionban.