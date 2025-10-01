A tavalyi BL-elődöntős Barcelona remekül kezdte az idei szezont, hiszen a Rayo Vallecano elleni döntetlen kivételével az összes eddigi bajnokiját megnyerte, a Real Madrid hétvégi fiaskóját kihasználva pedig átvette a vezetést a spanyol bajnokságban. A katalán együttes Marcus Rashford Newcastle-ben szerzett duplájának köszönhetően a Bajnokok Ligájában is sikerrel nyitott, akárcsak a címvédő PSG, amely az alapszakasz első körében 4-0-ra nyert az Atalanta ellen.
Az előző idényben a klubvilágbajnokságon kívül minden lehetséges trófeát bezsebelő Paris Saint-Germain jelenleg vezeti a francia bajnokságot az Olympique Lyon előtt, ám csak a jobb különbségének köszönhetően. A párizsi bajnokcsapat az eddig lejátszott hét mérkőzéséből hatot megnyert és csak a Marseille elleni rangadón kapott ki.
A találkozó azért is ígérkezett pikánsnak, mert a Paris Saint-Germaint éppen az a Luis Enrique irányítja, aki 2014 nyarától három éven keresztül volt a Barcelona edzője. A spanyol szakember rendkívül sikeres időszakot töltött a katalán klubnál, amellyel két bajnoki cím mellett 2015-ben Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot is nyert. De a friss aranylabdás Ousmane Dembélé – aki 2017 és 2023 között erősítette a Barcát – visszatérése miatt is izgalmasnak ígérkezett a mérkőzés, igaz a francia szélső sérülés miatt csak a lelátóról figyelhette a mérkőzést.
A két csapat számos emlékezetes meccset játszott egymással az elmúlt években, elég csak a 2017-es párharcukra gondolni, amikor a nyolcaddöntő odavágóján elszenvedett 4-0-s vereséget követően a Barcelona – éppen Luis Enrique irányítása alatt – 6-1-re legyőzte a franciákat és kiharcolta a továbbjutást. Csak az elmúlt 12 évben 12-szer találkoztak a felek a Bajnokok Ligájában, a mérleg pedig meglehetősen kiegyenlített, ugyanis három döntetlen mellett ötször nyertek a spanyolok és négyszer született francia siker.
Hansi Flick és Luis Enrique dolgát is nehezítette, hogy több kulcsjátékosára sem számíthatott sérülés miatt. A hazaiaknál Raphinha, Gavi, Fermín López, Marc-André ter Stegen és Joan García hiányzott, a túloldalon pedig Dembélé mellett Marquinhos, Hvicsa Kvarachelia és Désiré Doué nem volt bevethető. A hiányzók ellenére így is mindkét oldalon bombaerős csapat lépett pályára. A Barca a Szczesny - Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín - De Jong, Pedri - Yamal, Olmo, Rashford - Torres kezdővel állt ki, míg a PSG a Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz - Mbaye, Mayulu, Barcola összeállításban lépett pályára a Montjuic hegyen lévő Olimpiai Stadionban.
A Barcelona kezdte aktívabban a mérkőzést, ám sokáig egyik oldalon sem forogtak veszélyben a kapuk. Aztán a 14. perc kis híján előnyhöz jutott a Barcelona, miután Yamal külsővel tekert Ferran Torres elé, aki kicselezte a kapust, ám a közeli lövését a visszafutó Zabarnyi még a gólvonal előtt kivágta. A 19. percben viszont már megszerezték a vezetést a gránátvörös-kékek egy mintaszerű támadás után. Yamal passza után Pedri tette ki a labdát a bal szélre Rashfordnak, aki középre adott, Ferran Torres pedig a kapu jobb oldalába lőtt.
A Barcelona sorozatban 45. tétmérkőzésén szerzett legalább egy gólt (összesen 127 gól), ezzel megdöntötte a klub több mint 80 éve felállított rekordját: 1942 novembere és 1944 februárja között zsinórban 44 meccsen volt eredményes a csapat.
A gól után is a Barcelona irányított, Nuno Mendesnek többször is meggyűlt a baja a nagy kedvvel játszó Yamallal. Majd a félidő derekánál előbb Olmo, aztán Rashford lövését blokkolták a védők, miközben García elesett Zabarnij mellett a tizenhatoson belül, de a játékvezető nem ítélt büntetőt a hazaiaknak.
A 38. percben szinte a semmiből egyenlített a PSG. Cubarsí csúszott el, így Nuno Mendes passza eljutott Mayuluhoz, a 19 éves támadó pedig a kapussal szemben állva 14 méterről a kapu közepébe lőtt. A félidő hajrájában feléledt a párizsi együttes, és kis szerencsével akár a szünetre megfordíthatta volna az állást, de Barcola kevéssel a jobb felső sarok fölé tüzelt.
A második félidőt jobban kezdte a PSG, Barcola léc alá tartó lövését kellett Szczesnynek védenie. Az utolsó félórára majdnem emberhátrányba került a párizsi sztárcsapat, mivel Nuno Mendes felrúgta a tizenhatos előtt Yamalt, de a portugál védőnek végül nem mutatta fel a játékvezető a második sárga lapot. A 64. percben ismét a francia védelemnek kellett résen lenni, Olmo lövését előbb levágódott Zabarnijről, majd az ismétlést Hakimi blokkolta bevetődve.
A folytatásban jobbára taktikai harc folyt a pályán, de sokkal inkább a PSG akarata érvényesült. Sőt, a hajrában a címvédő állt közelebb az újabb gólhoz, de a csereként beállt Li Kang In hat játékos közül a kapufára fejelt. Aztán a 90. percben már a kapufa sem mentette meg a katalánokat: Hakimi beadása után Goncalo Ramos megnyerte a meccset a franciáknak.
Luis Enrique együttese ezzel két forduló után is hibátlan a BL-alapszakaszban, míg a Barcelona elszenvedte idei első vereségét. A katalán együttes emellett egy negatív csúcsot is elkönyvelhetett, ugyanis zsinórban háromszor kapott ki hazai pályán a PSG-től, márpedig korábban hasonlóra egyetlen csapat ellen sem volt példa.
A szerdai játéknapon jobbára minden pályán szoros eredmény született. A Manchester City Monacóban, a Juventus a Villarreal otthonában játszott 2-2-es döntetlent, a Napoli a Sporting ellen nyert hazai pályán 2-1-re, míg az Arsenal otthon győzte le a görög Olympiakoszt 2-0-ra. Az esti meccsek közül a legsimábban a Dortmund-Athletic Bilbao találkozó alakult, amelyt a német csapat nyert 4-1-re.
FC Barcelona (spanyol) - Paris Saint-Germain (francia) 1-2 (1-1)
gólszerzők: F. Torres (19.), illetve Mayulu (38.), Goncalo Ramos (90.)
Arsenal (angol)-Olimpiakosz (görög) 2-0 (1-0)
g.: Martinelli (12.), Saka (92.)
Bayer Leverkusen (német)-PSV Eindhoven (holland) 1-1 (0-0)
g.: Kofane (65.), illetve Saibari (72.)
Villarreal (spanyol)-Juventus (olasz) 2-2 (1-0)
g.: Mikautadze (18.), Renato Veiga (90.), illetve Gatti (49.), F. Conceicao (56.)
SSC Napoli (olasz)-Sporting CP (portugál) 2-1 (1-0)
g.: Höjlund (36., 79.), illetve Suárez (62. - tizenegyesből)
AS Monaco (francia)-Manchester City (angol) 2-2 (1-2)
g.: Teze (18.), Dier (90. - tizenegyesből), illetve Haaland (15., 44.)
Borussia Dortmund (német)-Athletic Bilbao (spanyol) 4-1 (1-0)
g.: Svensson (28.), Chukwuemeka (50.), Guirassy (82.), Brandt (91.), illetve Guruzeta (61.)
Royale Union Saint-Gilloise (belga) - Newcastle United (angol) 0-4 (0-2)
g.: Woltemade (17.), Gordon (43., 64.), Barnes (80.)
Qarabag FK (azeri)-FC Köbenhavn (dán) 2-0 (1-0)
g.: Zoubir (28.), Addai (83.)
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!