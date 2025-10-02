Ferran Torres találatával a Barcelona korán megszerezte a vezetést ideiglenes otthonában, a Montjuic hegyen lévő Olimpiai Stadionban, de a 19 éves Mayulu még a szünet előtt egyenlített. Az első játékrészben keveset mutató PSG aztán a második félidőben feljavult és a csereként beállt Goncalo Ramos 90. percben szerzett góljával fordítani tudott és 2-1-re nyert.

Kikapott, de klubrekordot döntött a Barcelona

Fotó: LLUIS GENE / AFP

A Barcelona valaha volt leggólerősebb csapata nincs egy szinten a PSG-vel

A PSG ezzel nem akármilyen rekordot döntött, ugyanis a nemzetközi kupákban első csapatként tudta zsinórban háromszor legyőzni idegenben a katalán együttest. A Barcelona is megdöntött ugyanakkor egy több mint 80 éves rekordot, mivel ez volt sorozatban a 45. tétmérkőzése, amelyen legalább egy gólt szerzett. Ezeken a találkozókon összesen 127 találatnál jár. Az eddigi csúcsot 1942 novembere és 1944 februárja között felállított 44 mérkőzés jelentette. Hansi Flick csapata azonban elszenvedte idei első vereségét, ami után a német szakember kijelentette, hogy a Barcelona még nincs azon a szinten, ahol a BL-címvédő tart.

Nincs értelme azt mondani, hogy egy szinten vagyunk velük, de hiszek a csapatomban. Nem ez volt a legjobb napunk, dolgoznunk kell tovább. Láthattuk mire képes a PSG, és százszázalékig biztos vagyok benne, hogy mi is tudunk majd így játszani, de még nem 90 percig”

– kezdte Flick a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

„A PSG-ben mindenki a labdát akarja, tudják, hogyan kell kihasználni a területeket egy az egy ellen, vagy létszámfölötti játéknál...Nekünk még ezt is meg kell tanulnunk, tovább kell fejlődnünk” – mondta a német szakember.

„A második félidőben látszott, hogy néhány játékos nagyon elfáradt. Vigyáznunk kellett Pedrire és Marcusra, valamint Frenkie-re is, bár ő a csapat legjobb teljesítményét nyújtotta. Amikor a 90. percben 1-1 az állás, akkor kicsit okosabban kell játszani és védekezni. Természetesen most csalódottak vagyunk” – jelentette ki Flick.

Hansi Flick csalódott volt a szezon első veresége után

Fotó: LLUIS GENE / AFP

Yamal Aranylabda-bosszúja kudarcot vallott

Az idei Aranylabda gála első két helyezettjét éppen a Barcelona és a Paris Saint-Germain adta, ám a győztes Ousmane Dembélé sérülés miatt nem léphetett pályára korábbi csapata ellen, így csak a másik nagy esélyes, Lamine Yamal játszott, aki kénytelen volt megelégedni a legjobb utánpótláskorú játékos díjával. A fiatal spanyol támadó édesapja dühösen nyilatkozott, mivel szerinte nem a világ legjobb játékosa nyerte az Aranylabdát. A francia bajnok szurkolótábora a szerdai BL-rangadó előtt kihasználta a lehetőséget, hogy egy kicsit odaszúrjon a Barcelonának és Yamalnak, ugyanis a kezdés előtt azt skandálták, hogy „Ousmané az Aranylabda!”.