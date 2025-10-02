Ferran Torres találatával a Barcelona korán megszerezte a vezetést ideiglenes otthonában, a Montjuic hegyen lévő Olimpiai Stadionban, de a 19 éves Mayulu még a szünet előtt egyenlített. Az első játékrészben keveset mutató PSG aztán a második félidőben feljavult és a csereként beállt Goncalo Ramos 90. percben szerzett góljával fordítani tudott és 2-1-re nyert.
A PSG ezzel nem akármilyen rekordot döntött, ugyanis a nemzetközi kupákban első csapatként tudta zsinórban háromszor legyőzni idegenben a katalán együttest. A Barcelona is megdöntött ugyanakkor egy több mint 80 éves rekordot, mivel ez volt sorozatban a 45. tétmérkőzése, amelyen legalább egy gólt szerzett. Ezeken a találkozókon összesen 127 találatnál jár. Az eddigi csúcsot 1942 novembere és 1944 februárja között felállított 44 mérkőzés jelentette. Hansi Flick csapata azonban elszenvedte idei első vereségét, ami után a német szakember kijelentette, hogy a Barcelona még nincs azon a szinten, ahol a BL-címvédő tart.
Nincs értelme azt mondani, hogy egy szinten vagyunk velük, de hiszek a csapatomban. Nem ez volt a legjobb napunk, dolgoznunk kell tovább. Láthattuk mire képes a PSG, és százszázalékig biztos vagyok benne, hogy mi is tudunk majd így játszani, de még nem 90 percig”
– kezdte Flick a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.
„A PSG-ben mindenki a labdát akarja, tudják, hogyan kell kihasználni a területeket egy az egy ellen, vagy létszámfölötti játéknál...Nekünk még ezt is meg kell tanulnunk, tovább kell fejlődnünk” – mondta a német szakember.
„A második félidőben látszott, hogy néhány játékos nagyon elfáradt. Vigyáznunk kellett Pedrire és Marcusra, valamint Frenkie-re is, bár ő a csapat legjobb teljesítményét nyújtotta. Amikor a 90. percben 1-1 az állás, akkor kicsit okosabban kell játszani és védekezni. Természetesen most csalódottak vagyunk” – jelentette ki Flick.
Az idei Aranylabda gála első két helyezettjét éppen a Barcelona és a Paris Saint-Germain adta, ám a győztes Ousmane Dembélé sérülés miatt nem léphetett pályára korábbi csapata ellen, így csak a másik nagy esélyes, Lamine Yamal játszott, aki kénytelen volt megelégedni a legjobb utánpótláskorú játékos díjával. A fiatal spanyol támadó édesapja dühösen nyilatkozott, mivel szerinte nem a világ legjobb játékosa nyerte az Aranylabdát. A francia bajnok szurkolótábora a szerdai BL-rangadó előtt kihasználta a lehetőséget, hogy egy kicsit odaszúrjon a Barcelonának és Yamalnak, ugyanis a kezdés előtt azt skandálták, hogy „Ousmané az Aranylabda!”.
A Barcelona csodatinije mellett Luis Figo is kapott hideget-meleget Montjuicban. Az egykori közönségkedvenc, akit szabályosan kiutáltak Barcelonából a Real Madridhoz igazolása miatt, a helyszínen tekintette meg a PSG elleni mérkőzést, ám a jelenléte nagy port kavart. Bár a találkozó előtt Joan Laporta klubelnöke garantálta, hogy a portugál legendát a megérdemelt tisztelettel fogadják majd, a hazai szurkolók hangos füttyszóval köszöntötték, majd folyamatosan azt skandálták, hogy: „Az a portugál egy s*ggfej!”
„Nehéz volt az elején. A Barcelona tehetséges csapat, és az első 20 percben keményen megdolgoztak minket, úgy eldugták a labdát. Az egyenlítő gólunk után viszont nagyon megnőtt az önbizalmunk.
Ha valaki azt gondolja, hogy a fizikai erőnlétünknek köszönhetően nyertünk, akkor téved. Mi vagyunk az a csapat Európában, amelyiknek a legrövidebb volt a felkészülési szezonja. Amikor az emberek azt mondják, hogy a fittségünk miatt tudunk meccseket nyerni, az csupán klisé”
– kezdte a mérkőzés után Luis Enrique, a PSG spanyol edzője, aki korábban három évig irányította a Barcelonát, amellyel két bajnoki cím mellett Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot is nyert.
A címvédő meglehetősen tartalékosan utazott Barcelonába, Luis Enrique többek között Ousmane Dembélére, Marquinhosra, Hvicsa Kvaracheliára és Désiré Douéra sem számíthatott sérülés miatt, így külön öröm volt számára, hogy a fiatalok éltek a lehetőséggel.
„Nagyon boldog vagyok, hogy a fiatal játékosaink remekül teljesítettek ezen a mérkőzésen. Sokat tanultak, jól játszottak, és lenyűgözték a szurkolóinkat. Nem számít, melyik játékosunk van a pályán. Amikor egy játékos a klub mezét és címerét viseli, akkor a hozzáállás nem alku tárgya, de büszke vagyok az egész csapatra, mert itt korántsem könnyű játszani. Most egy nagyon nehéz időszak áll előttünk. Folyamatosan nagyon erős riválisokkal fogunk játszani” – mondta a spanyol edző, aki szerint korábbi együttese messzire juthat a sorozatban.
Számomra a Barcelona egyértelműen a legnagyobb esélyes a Bajnokok Ligája győzelemre. Kevés olyan csapat van a világon, amelyik olyan identitással rendelkezik, mint mi, vagy a Barcelona.
Csodálatosan játszanak, de persze még a sorozat elején járunk, az igazi verseny majd a kieséses szakaszban kezdődik”.
„Nagyon dühösek vagyunk. Az első félidőben szerintem jól játszottunk, a másodikban már nem annyira. A döntetlen megérdemeltebb lett volna, de a szünet után nem tudtunk letámadni, és amikor egy olyan csapat ellen, mint a Párizs, csak nyomozod a labdát, az nagyon fárasztó tud lenni” – mondta Eric García, a Barcelona védője.
A spanyol bajok és listavezető Barcelona vasárnap a Sevilla otthonában javíthat majd a La Ligában, a PSG pedig az Európa-liga főtáblás Lille vendégeként lép pályára.
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!