Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában a címvédő Paris Saint-Germain hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Barcelona vendégeként. A Barcelona ugyan beállított egy elképesztő klubrekordot, de elszenvedte idei első vereségét a sérülések miatt erősen tartalékos PSG ellen. A katalánok edzője, Hansi Flick a mérkőzés után elismerte, hogy csapata nincs egy szinten a francia együttessel.

Ferran Torres találatával a Barcelona korán megszerezte a vezetést ideiglenes otthonában, a Montjuic hegyen lévő Olimpiai Stadionban, de a 19 éves Mayulu még a szünet előtt egyenlített. Az első játékrészben keveset mutató PSG aztán a második félidőben feljavult és a csereként beállt Goncalo Ramos 90. percben szerzett góljával fordítani tudott és 2-1-re nyert

Kikapott, de klubrekordot döntött a Barcelona
Kikapott, de klubrekordot döntött a Barcelona
Fotó: LLUIS GENE / AFP

A Barcelona valaha volt leggólerősebb csapata nincs egy szinten a PSG-vel

A PSG ezzel nem akármilyen rekordot döntött, ugyanis a nemzetközi kupákban első csapatként tudta zsinórban háromszor legyőzni idegenben a katalán együttest. A Barcelona is megdöntött ugyanakkor egy több mint 80 éves rekordot, mivel ez volt sorozatban a 45. tétmérkőzése, amelyen legalább egy gólt szerzett. Ezeken a találkozókon összesen 127 találatnál jár. Az eddigi csúcsot 1942 novembere és 1944 februárja között felállított 44 mérkőzés jelentette. Hansi Flick csapata azonban elszenvedte idei első vereségét, ami után a német szakember kijelentette, hogy a Barcelona még nincs azon a szinten, ahol a BL-címvédő tart.

Nincs értelme azt mondani, hogy egy szinten vagyunk velük, de hiszek a csapatomban. Nem ez volt a legjobb napunk, dolgoznunk kell tovább. Láthattuk mire képes a PSG, és százszázalékig biztos vagyok benne, hogy mi is tudunk majd így játszani, de még nem 90 percig”

 – kezdte Flick a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

„A PSG-ben mindenki a labdát akarja, tudják, hogyan kell kihasználni a területeket egy az egy ellen, vagy létszámfölötti játéknál...Nekünk még ezt is meg kell tanulnunk, tovább kell fejlődnünk” – mondta a német szakember.

„A második félidőben látszott, hogy néhány játékos nagyon elfáradt. Vigyáznunk kellett Pedrire és Marcusra, valamint Frenkie-re is, bár ő a csapat legjobb teljesítményét nyújtotta. Amikor a 90. percben 1-1 az állás, akkor kicsit okosabban kell játszani és védekezni. Természetesen most csalódottak vagyunk” – jelentette ki Flick. 

Barcelona's German coach Hans-Dieter Flick gestures during the UEFA Champions League league phase day 2 football match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain (PSG) at the Estadi Olimpic Lluis Companys in Barcelona, on October 1, 2025. (Photo by Lluis GENE / AFP)
Hansi Flick csalódott volt a szezon első veresége után
Fotó: LLUIS GENE / AFP

Yamal Aranylabda-bosszúja kudarcot vallott

Az idei Aranylabda gála első két helyezettjét éppen a Barcelona és a Paris Saint-Germain adta, ám a győztes Ousmane Dembélé sérülés miatt nem léphetett pályára korábbi csapata ellen, így csak a másik nagy esélyes, Lamine Yamal játszott, aki kénytelen volt megelégedni a legjobb utánpótláskorú játékos díjával. A fiatal spanyol támadó édesapja dühösen nyilatkozott, mivel szerinte nem a világ legjobb játékosa nyerte az Aranylabdát. A francia bajnok szurkolótábora a szerdai BL-rangadó előtt kihasználta a lehetőséget, hogy egy kicsit odaszúrjon a Barcelonának és Yamalnak, ugyanis a kezdés előtt azt skandálták, hogy „Ousmané az Aranylabda!”.

A Barcelona csodatinije mellett Luis Figo is kapott hideget-meleget Montjuicban. Az egykori közönségkedvenc, akit szabályosan kiutáltak Barcelonából a Real Madridhoz igazolása miatt, a helyszínen tekintette meg a PSG elleni mérkőzést, ám a jelenléte nagy port kavart. Bár a találkozó előtt Joan Laporta klubelnöke garantálta, hogy a portugál legendát a megérdemelt tisztelettel fogadják majd, a hazai szurkolók hangos füttyszóval köszöntötték, majd folyamatosan azt skandálták, hogy: „Az a portugál egy s*ggfej!”

A PSG edzője a fiatalokat és a Barcelonát dicsérte

„Nehéz volt az elején. A Barcelona tehetséges csapat, és az első 20 percben keményen megdolgoztak minket, úgy eldugták a labdát. Az egyenlítő gólunk után viszont nagyon megnőtt az önbizalmunk. 

Ha valaki azt gondolja, hogy a fizikai erőnlétünknek köszönhetően nyertünk, akkor téved. Mi vagyunk az a csapat Európában, amelyiknek a legrövidebb volt a felkészülési szezonja. Amikor az emberek azt mondják, hogy a fittségünk miatt tudunk meccseket nyerni, az csupán klisé”

 – kezdte a mérkőzés után Luis Enrique, a PSG spanyol edzője, aki korábban három évig irányította a Barcelonát, amellyel két bajnoki cím mellett Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot is nyert. 

A címvédő meglehetősen tartalékosan utazott Barcelonába, Luis Enrique többek között Ousmane Dembélére, Marquinhosra, Hvicsa Kvaracheliára és Désiré Douéra sem számíthatott sérülés miatt, így külön öröm volt számára, hogy a fiatalok éltek a lehetőséggel.

Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele (C) vies for the ball with Barcelona's English forward #14 Marcus Rashford during the UEFA Champions League league phase day 2 football match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain (PSG) at the Estadi Olimpic Lluis Companys in Barcelona, on October 1, 2025. (Photo by Lluis GENE / AFP)
A BL-alapszakasz első körében duplázó Marcus Rashford ezúttal gólpasszt adott
Fotó: LLUIS GENE / AFP

„Nagyon boldog vagyok, hogy a fiatal játékosaink remekül teljesítettek ezen a mérkőzésen. Sokat tanultak, jól játszottak, és lenyűgözték a szurkolóinkat. Nem számít, melyik játékosunk van a pályán. Amikor egy játékos a klub mezét és címerét viseli, akkor a hozzáállás nem alku tárgya, de büszke vagyok az egész csapatra, mert itt korántsem könnyű játszani. Most egy nagyon nehéz időszak áll előttünk. Folyamatosan nagyon erős riválisokkal fogunk játszani” – mondta a spanyol edző, aki szerint korábbi együttese messzire juthat a sorozatban.

Számomra a Barcelona egyértelműen a legnagyobb esélyes a Bajnokok Ligája győzelemre. Kevés olyan csapat van a világon, amelyik olyan identitással rendelkezik, mint mi, vagy a Barcelona.

 Csodálatosan játszanak, de persze még a sorozat elején járunk, az igazi verseny majd a kieséses szakaszban kezdődik”.

„Nagyon dühösek vagyunk. Az első félidőben szerintem jól játszottunk, a másodikban már nem annyira. A döntetlen megérdemeltebb lett volna, de a szünet után nem tudtunk letámadni, és amikor egy olyan csapat ellen, mint a Párizs, csak nyomozod a labdát, az nagyon fárasztó tud lenni” – mondta Eric García, a Barcelona védője.

A spanyol bajok és listavezető Barcelona vasárnap a Sevilla otthonában javíthat majd a La Ligában, a PSG pedig az Európa-liga főtáblás Lille vendégeként lép pályára.

  • Kapcsolódó cikkek:
A tartalékos PSG nagy falat volt a valaha volt leggólerősebb Barcelonának
A Fradit kiejtő azeri csapat szenzációsan menetel a Bajnokok Ligájában
A rivális edzőjének alapítványát fogják támogatni a Barca-drukkerek
Áll a bál Angliában: nekiestek a Liverpool edzőjének Szoboszlai miatt
Lassan elkezdhet idegeskedni Ronaldo és Messi
A Liverpool edzője kifakadt a 11-es után, amit Szoboszlai csinált

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?

Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!