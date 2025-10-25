Live
Az FC Barcelona támadója, a brazil válogatott Raphinha várhatóan még egy hónapig nem térhet vissza a katalán csapatba. A brazil támadó az egy hónapos kihagyását követően csütörtökön jelentkezett edzésre a Barcelona együttesénél, azonban visszatérő fájdalmat érzett a combjában.

Az Aranylabda-szavazáson ötödik helyen végzett Raphinha szeptember 25-én, a Barcelona Oviedo elleni bajnoki mérkőzésén szenvedett combizomsérülést. 

Lamine Yamal mellett Raphinha a Barcelona legveszélyesebb támadója
Lamine Yamal mellett Raphinha a Barcelona legveszélyesebb támadója 
Fotó: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via AFP

Az előző idényt 34 góllal és 26 gólpasszal záró futballista közel egy hónapos kihagyás után csütörtökön visszatért a Barcelona együttesének edzésére, azonban a Hansi Flick által vezényelt foglalkozást idő előtt be kellett fejeznie, ugyanis kellemetlen érzést tapasztalt a combjában. 

A Barcelona elveszítette egyik legjobbját

A The Athletic klubhoz közeli forrásokra hivatkozva azt írja, hogy Raphinha várhatóan legalább egy hónapig nem lesz bevethető, így értelemszerűen vasárnap nem léphet pályára a Real Madrid otthonában sorra kerülő El Clásicón sem. 

Raphinha pénteken jelentkezett a Barcelona edzőközpontjában, edzésen viszont nem vett részt, csak a klubvezetőkkel folytatott megbeszélést.

Raphinha csak a lelátóról nézheti majd a vasárnapi Clásicót
Raphinha csak a lelátóról nézheti majd a vasárnapi Clásicót
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Szinten a katalán csapathoz kapcsolódó hír, hogy a spanyol válogatott Ferrán Torres felépült combsérüléséből és a héten már az első csapattal edzett. Azonban rossz hír a katalán szurkolóknak, hogy a spanyol válogatottban vádlisérülést szenvedő Dani Olmo nem játszhat a Real Madrid ellen. Mellette Hansi Flick nem számíthat olyan súlyos sérülésből lábadozó futballistákra, mint Gavi (térdsérülés), Marc-André ter Stegen (hát), Joan García (térd) és Robert Lewandowski (combizom).

Ráadásul a német szakember le sem ülhet majd a kispadra az El Clásicón, miután a Barcelona múlt heti Girona elleni találkozóján kiállították. 

