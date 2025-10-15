A 62-szeres holland válogatott középpályás 2019 nyarán érkezett a Barcelona csapatához, a katalán klub 86 millió eurót fizetett érte az Ajaxnak.

Frenkie De Jong a Barcelona egyik legfontosabb játékosa

Fotó: Alberto Gardin/NurPhoto via AFP

Frenkie De Jong az érkezése óta 267 mérkőzésen lépett pályára a katalán csapatban, két bajnoki címet, két Király-kupát, valamint két spanyol Szuperkupát nyert a Barcelona játékosaként.

De Jong álma a Barcelona

A holland futballistát hat évvel ezelőtt európa összes top csapata le akarta igazolni, ő azonban ragaszkodott a Barcelonához, mert gyerekkora óta szerelmes a klubba.

Ahogy mindig is mondtam, az volt az álmom, hogy a Barcában játszhassak. Most, hogy már itt vagyok, tovább akarom élni a gyerekkori álmomat”

– mondta De Jong a szerződéshosszabbítás után.

A Barcelona edzője, a német Hansi Flick is nagy rajongója a holland középpályásnak. Véleménye szerint De Jong a csapat metronómja, aki a meccsek ritmusát diktálja.