A Barcelona és a Milan mérkőzésével kapcsolatban Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke hangsúlyozta, hogy a döntés sajnálatos és nem szeretne ezzel precedenst teremteni. A szlovén sportvezető kiemelte, hogy ez az ítélet csak kivételes alapon születhetett meg, mert az erre vonatkozó FIFA szabályozási keret – amely jelenleg felülvizsgálat alatt áll – nem elég világos és részletes.

A Barcelona Miamiban játssza majd a Villarreal elleni bajnoki mérkőzést

Fotó: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via AFP

Korábban nem rendeztek külföldön bajnoki mérkőzéseket az európai topligákban, így most sokan attól félnek, hogy az UEFA döntése lavinát indíthat el.

A Barcelona indította el a lavinát

A múlt hónapban az UEFA elhalasztotta a kérelmek jóváhagyásáról szóló döntést, mondván, hogy „biztosítani szeretné, hogy minden érdekelt fél véleményét megismerje, mielőtt végleges döntést hozna”.

Az UEFA közleményében hangsúlyozzák, hogy a konzultáció megerősítette a szurkolók, más ligák, klubok, játékosok és európai intézmények által már korábban is felvetett széles körű támogatáshiányt a hazai bajnoki mérkőzések külföldre helyezésének koncepciójával kapcsolatban.

„Tekintettel azonban arra, hogy a vonatkozó FIFA szabályozási keret – amely jelenleg felülvizsgálat alatt áll – nem elég világos és részletes, az UEFA Végrehajtó Bizottsága vonakodva, de úgy döntött, hogy kivételesen jóváhagyja a benyújtott két kérelmet. Az UEFA aktívan hozzájárul a FIFA által vezetett munkához annak biztosítása érdekében, hogy a jövőbeli szabályok fenntartsák a hazai versenyek integritását, valamint a klubok, szurkolóik és a helyi közösségek közötti szoros kapcsolatot” – olvasható az európai szövetség közleményében.

Aleksander Ceferin a Barcelona és a PSG elnökével is találkozott a legutóbbi BL-fordulóban

Fotó: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto/AFP

Az UEFA-hoz intézett kérés azután érkezett, hogy a Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) augusztusban jóváhagyta a Villarreal-Barcelona mérkőzés megrendezését a floridai Hard Rock Stadionban.

„A bajnoki mérkőzéseket hazai pályán kell lejátszani; minden más megfosztaná a hűséges mérkőzésre járó szurkolókat a jogaiktól, és potenciálisan torzító elemeket vezetne be a versenysorozatokba. Konzultációnk megerősítette ezen aggodalmakat” – mondta Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke.

Bár sajnálatos, hogy hagynunk kell ezt a két mérkőzést megrendezni, ez a döntés kivételes, és nem tekinthető precedensértékűnek. Elkötelezettségünk egyértelmű: megvédjük a nemzeti ligák integritását, és biztosítjuk, hogy a futball továbbra is a hazai környezetben gyökerezzen”

– tette hozzá a szlovén sportvezető.