A Bayern München női csapata az első fordulóban súlyos, 7-1-es vereséget szenvedett Barcelonában, és ez komoly figyelmeztetésként hatott a német bajnokra. „Lépnünk kell, ha versenyben akarunk maradni” – mondta Klara Bühl, a Bayern szélsője a Juventus elleni meccs előtt. A női Bajnokok Ligája mai játéknapján négy találkozót rendeznek, köztük a címvédő Arsenal is pályára lép.

A tavalyi idényt a Bayern stabil, de kissé hullámzó teljesítménnyel zárta a női BL-ben, és most újabb bizonyítási kényszer előtt áll. A 7-1-es barcelonai 7–1-es vereség érthetően sokkolta a csapatot, és komoly önvizsgálatra késztette a keretet, azt is mondhatnánk, pánikolnak Münchenben.

Klara Bühl hiába üldözi az ellenfelét. A Barcelona'nem csupán egy lépéssel jár a Bayern München előtt a női BL-ben
Klara Bühl hiába üldözi az ellenfelét. A Barcelona'nem csupán egy lépéssel jár a Bayern München előtt a női BL-ben Fotó: JOSEP LAGO / AFP

A csapat ismert támadója, Klara Bühl nem keresett kifogásokat:

„Fejlődnünk, lépnünk kell, ha a legjobbak között akarunk maradni. Barcelonában egyszerűen nem voltunk elég bátrak, nem reagáltunk elég gyorsan, és ezt egy ilyen ellenfél könyörtelenül kihasználja.”

A német sajtó szerint a Bayern a játék minden elemében elmaradt a Barcelona tempójától. A klubon belül most a mentális frissítés és az önbizalom visszaszerzése a cél. A Juventus elleni mérkőzés így nemcsak pontokért, hanem presztízsért is fontos.

Nem félnek a Bayerntől

A Bayern 21 órától fogadja a Juventust, amely az első körben 2-1-re verte a Benficát, így lendületben van. A torinóiak vezetőedzője, Massimiliano Canzi magabiztosan nyilatkozott:

„Tiszteljük a Bayernt, de nem félünk tőlük. A csapatunk készen áll, és tudja, mit kell tennie, ha jön a nyomás.”

A bajoroknál Bühl vezérszerepe döntő lehet, de a védelem stabilitása is kérdéses – Barcelonában minden harmadik hazai támadásból helyzet lett.

A mai játéknapon a többi pályán is rangadók várhatók:

  • Az Atlético Madrid hazai pályán fogadja a Manchester Unitedet,
  • a címvédő Arsenal Lisszabonban játszik a Benficával,
  • a Paris Saint-Germain pedig a Real Madridot látja vendégül.

Mind a négy találkozó beleszólhat a továbbjutási esélyekbe, hiszen az új lebonyolításban a csoportpontok mellett a gólkülönbség is komoly szerepet játszik.

Női BL, a mai program:

  • 18:45 – Atlético Madrid–Manchester United
  • 21:00 – Bayern München–Juventus
  • 21:00 – Benfica–Arsenal
  • 21:00 – PSG–Real Madrid

 

