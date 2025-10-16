A tavalyi idényt a Bayern stabil, de kissé hullámzó teljesítménnyel zárta a női BL-ben, és most újabb bizonyítási kényszer előtt áll. A 7-1-es barcelonai 7–1-es vereség érthetően sokkolta a csapatot, és komoly önvizsgálatra késztette a keretet, azt is mondhatnánk, pánikolnak Münchenben.

Klara Bühl hiába üldözi az ellenfelét. A Barcelona'nem csupán egy lépéssel jár a Bayern München előtt a női BL-ben Fotó: JOSEP LAGO / AFP

A csapat ismert támadója, Klara Bühl nem keresett kifogásokat:

„Fejlődnünk, lépnünk kell, ha a legjobbak között akarunk maradni. Barcelonában egyszerűen nem voltunk elég bátrak, nem reagáltunk elég gyorsan, és ezt egy ilyen ellenfél könyörtelenül kihasználja.”

A német sajtó szerint a Bayern a játék minden elemében elmaradt a Barcelona tempójától. A klubon belül most a mentális frissítés és az önbizalom visszaszerzése a cél. A Juventus elleni mérkőzés így nemcsak pontokért, hanem presztízsért is fontos.

Nem félnek a Bayerntől

A Bayern 21 órától fogadja a Juventust, amely az első körben 2-1-re verte a Benficát, így lendületben van. A torinóiak vezetőedzője, Massimiliano Canzi magabiztosan nyilatkozott:

„Tiszteljük a Bayernt, de nem félünk tőlük. A csapatunk készen áll, és tudja, mit kell tennie, ha jön a nyomás.”

A bajoroknál Bühl vezérszerepe döntő lehet, de a védelem stabilitása is kérdéses – Barcelonában minden harmadik hazai támadásból helyzet lett.

A mai játéknapon a többi pályán is rangadók várhatók:

Az Atlético Madrid hazai pályán fogadja a Manchester Unitedet,

a címvédő Arsenal Lisszabonban játszik a Benficával,

a Paris Saint-Germain pedig a Real Madridot látja vendégül.

Mind a négy találkozó beleszólhat a továbbjutási esélyekbe, hiszen az új lebonyolításban a csoportpontok mellett a gólkülönbség is komoly szerepet játszik.

Női BL, a mai program: