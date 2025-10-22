A 17 éves Lennart Karl pályafutása során először kezdett Bajnokok Ligája-mérkőzésen a Bayern Münchenben, és szinte rögtön történelmet írt a belga Club Brugge elleni találkozón.
Történelmet írt a Bayern 17 éves játékosa
Az ötödik perc elején a fiatal középpályás a térfél a belga térfél közepén kapott egy labdát, megindult a Club Brugge kapuja felé, három védőt is lerázott, végül 18 méterről védhetetlen gólt lőtt a bal felső sarokba.
Lennart Karl ezzel 17 évesen és 242 naposan a Bayern München történetének legfiatalabb gólszerzője lett a Bajnokok Ligájában, mellette pedig ő lett minden idők legfiatalabb német BL-góllövője.
- kapcsolódó cikkek:
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!