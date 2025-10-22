Live
Rendkívüli!

Rossz hír a háborúpártiaknak – itt vannak a részletek Szijjártó Péter és az amerikai külügyminiszter tárgyalásáról

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában a német rekordbajnok Bayern München a belga Club Brugge csapatát fogadta. A Bayern már a találkozó ötödik percében megszerezte a vezetést a 17 éves Lennart Karl góljával, aki a találatával történelmet írt.

A 17 éves Lennart Karl pályafutása során először kezdett Bajnokok Ligája-mérkőzésen a Bayern Münchenben, és szinte rögtön történelmet írt a belga Club Brugge elleni találkozón. 

Lennart Karl először kezdett a BL-ben a Bayern Münchenben
Fotó: Sven Hoppe/dpa Picture-Alliance via AFP

Történelmet írt a Bayern 17 éves játékosa

Az ötödik perc elején a fiatal középpályás a térfél a belga térfél közepén kapott egy labdát, megindult a Club Brugge kapuja felé, három védőt is lerázott, végül 18 méterről védhetetlen gólt lőtt a bal felső sarokba. 

Lennart Karl ezzel 17 évesen és 242 naposan a Bayern München történetének legfiatalabb gólszerzője lett a Bajnokok Ligájában, mellette pedig ő lett minden idők legfiatalabb német BL-góllövője. 

Hatalmas pofon a Barcától, a Bayernnél tudják: lépni kell!

