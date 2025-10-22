A 17 éves Lennart Karl pályafutása során először kezdett Bajnokok Ligája-mérkőzésen a Bayern Münchenben, és szinte rögtön történelmet írt a belga Club Brugge elleni találkozón.

Fotó: Sven Hoppe/dpa Picture-Alliance via AFP

Az ötödik perc elején a fiatal középpályás a térfél a belga térfél közepén kapott egy labdát, megindult a Club Brugge kapuja felé, három védőt is lerázott, végül 18 méterről védhetetlen gólt lőtt a bal felső sarokba.

Lennart Karl ezzel 17 évesen és 242 naposan a Bayern München történetének legfiatalabb gólszerzője lett a Bajnokok Ligájában, mellette pedig ő lett minden idők legfiatalabb német BL-góllövője.