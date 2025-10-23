A német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) előző fordulójának legnagyobb rangadóját a Bayern München nyerte, s úgy tűnik, a németek nem lassítanak a Bajnokok Ligájában sem, a Bayern 4-0-ra gázolta le a belga a Club Brugge-t. A szerda esti mérkőzésen egy új német fiatal tehetség is betalált, aki a góljával egyből rekordot döntött.

Lennart Karl a Bayern történetének legfiatalabb gólszerzője lett a BL-ben. Fotó: SVEN HOPPE / DPA

A Bayern München tinije Musiala elé került

A mindössze tizenhét éves Lennart Karl helyettesítette a német válogatott Serge Gnabryt, és a fiatal tehetség Nicolas Jackson helyett került a kezdőbe. Az edző, Vincent Kompany a mérkőzés előtt úgy nyilatkozott, hogy Karl nagyon gólveszélyes, és bízik benne, hogy az edzéseken nyújtott formáját át tudja vinni az éles mérkőzésekre is.

A fiatal támadóban pedig nem kellett csalódnia, mivel Karl az 5. percben egy óriási, húsz méteres gólt lőtt a belgák kapujába. A mindössze 168 centis német labdarúgó ezzel történelmet írt:

17 évesen és 242 naposan minden idők legfiatalabb német gólszerzője lett a Bajnokok Ligájában, és egyben a legfiatalabb Bayern-játékos, aki gólt lőtt a sorozatban.

A korábbi rekordot Jamal Musiala tartotta, aki 17 éves, 11 hónapos és 28 napos volt az első BL-góljakor.

Íme a Bayern München történetének legfiatalabb gólszerzői:

A csapattárs Alekszander Pavlovic a meccs után a DAZN-nak így dicsérte:

Magyarán szólva: tökös legény. Ezt ma is megmutatta. Szuper srác, keményen kell dolgozni tovább is, hogy megmutassa mire képes

– mondta le csapattársáról a német játékos, akinek csapata továbbra is vereség nélkül áll, és hibátlan mérleggel vezeti a Bajnokok Ligája-csoportját.

Kicsoda Lennart Karl?

A 17 éves játékos a Bayern München és a német labdarúgás egyik legnagyobb tehetsége. Támadó középpályásként vagy jobbszélsőként játszik, robbanékony, technikás és kiváló a bal lába. Karrierjét a Viktoria Aschaffenburg és az Eintracht Frankfurt utánpótlásában kezdte, 2022-ben került a Bayernhez. Azóta látványosan fejlődik: a 2024–2025-ös idényben az U17-es csapatban 27 gólt és 11 gólpasszt jegyzett, majd az U19-esekhez, onnan pedig az első kerethez is felkerült. Karl stílusát sokan Martin Ödegaard, Arjen Robben és Michael Olise játékához hasonlítják.