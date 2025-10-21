A bajor sztáregyüttes, a Bayern München kedden a honlapján jelentette be, hogy megegyezett a 39 éves belga trénerrel a közös folytatásról.

Vincent Kompany folytathatja a munkát a Bayern Münchennél

Fotó: FC Bayern München

Vincent Kompany marad a Bayern München edzője

"Olyan, mintha sokkal régebb óta itt lennék, mint ez az egy év, amit valójában itt töltöttem eddig.

Csodálatos tapasztalatokat szereztem és azért dolgozunk, hogy még több sikert ünnepelhessünk

- idézte a klub közleménye Kompanyt, aki tavaly nyáron vette át a Bayern irányítását.

🧢 𝐕𝐈𝐍𝐍𝐘 🤝 𝐅𝐂 𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍 ❤️🤍 pic.twitter.com/rkZ5hr9GIB — FC Bayern (@FCBayernEN) October 21, 2025

A müncheniek az előző idényben bajnoki címet szereztek, a Bajnokok Ligájában és a nyári klubvilágbajnokságon pedig a negyeddöntőig jutottak. A mostani szezont remekül kezdték, mind a 11 eddigi tétmérkőzésüket megnyerték.