Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij és a háborúpárti vezetők így könyörögnek Trumpnak

Sport

Minden lehetséges módon megalázta edzője az olimpikon úszónőt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt a nagy bejelentés. A Bayern München labdarúgócsapatának irányítói két évvel, 2029 nyaráig meghosszabbították Vincent Kompany vezetőedző szerződését.

A bajor sztáregyüttes, a Bayern München kedden a honlapján jelentette be, hogy megegyezett a 39 éves belga trénerrel a közös folytatásról.

Vincent Kompany folytathatja a munkát a Bayern Münchennél
Vincent Kompany folytathatja a munkát a Bayern Münchennél 
Fotó: FC Bayern München

Vincent Kompany marad a Bayern München edzője

"Olyan, mintha sokkal régebb óta itt lennék, mint ez az egy év, amit valójában itt töltöttem eddig. 

Csodálatos tapasztalatokat szereztem és azért dolgozunk, hogy még több sikert ünnepelhessünk

 - idézte a klub közleménye Kompanyt, aki tavaly nyáron vette át a Bayern irányítását.

A müncheniek az előző idényben bajnoki címet szereztek, a Bajnokok Ligájában és a nyári klubvilágbajnokságon pedig a negyeddöntőig jutottak. A mostani szezont remekül kezdték, mind a 11 eddigi tétmérkőzésüket megnyerték.

Dárdai Bence mellett még egy magyar a Wolfsburgban, egy nagy álom teljesült
Még Dortmundban sem értik az exbayernes edzőjük kirohanását
Menetelnek Gulácsi Péterék, a Bayern a Dortmundot is elintézte

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!