Itt a nagy bejelentés. A Bayern München labdarúgócsapatának irányítói két évvel, 2029 nyaráig meghosszabbították Vincent Kompany vezetőedző szerződését.
A bajor sztáregyüttes, a Bayern München kedden a honlapján jelentette be, hogy megegyezett a 39 éves belga trénerrel a közös folytatásról.
Vincent Kompany marad a Bayern München edzője
"Olyan, mintha sokkal régebb óta itt lennék, mint ez az egy év, amit valójában itt töltöttem eddig.
Csodálatos tapasztalatokat szereztem és azért dolgozunk, hogy még több sikert ünnepelhessünk
- idézte a klub közleménye Kompanyt, aki tavaly nyáron vette át a Bayern irányítását.
A müncheniek az előző idényben bajnoki címet szereztek, a Bajnokok Ligájában és a nyári klubvilágbajnokságon pedig a negyeddöntőig jutottak. A mostani szezont remekül kezdték, mind a 11 eddigi tétmérkőzésüket megnyerték.
