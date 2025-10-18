Live
Rendkívüli!

Trump kinevette Zelenszkijt

A német labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában a Hannover 3-0-ra kikapott a Schake csapatától. A találkozó nem az eredmény, okkal inkább egy rendhagyó bedobás miatt maradt emlékezetes.

Az első félidő végén a Hannover kétgólos hátrányban bedobást végezhetett el az ellenfél tizenhatosának közelében. Az eredmény azonban egészen szokatlanra sikerült, s noha a pályán nem aratott akkora sikert, az interneten már annál inkább.

A honnaveri Macuda Hajate furcsa bedobást mutatott be a Schalke ellen
A honnaveri Macuda Hajate furcsa bedobást mutatott be a Schalke ellen
Fotó: SWEN PFORTNER / DPA

Forradalmi bedobást mutattak be a Németországban

A Hanover japán játékosa, Macuda Hajate fejéből pattant ki, azaz egészen furcsa ötlet, hogy a bedobásnál az egyik csapattársa fejét fogja használni. Hajate a neki háttal álló Mustapha Bundu tarkójára dobta a labdát, ami így a Sierra Leone-i támadóról visszapattant elé, ám amikor megpróbálta beadni, egy védő blokkolta, így messze nem jutott a támadás során. Az újabb bedobásnál aztán Macuda már nem próbált meg trükközni.

A Hannover 96 érdekes bedobási technikát próbált ki a Schalke ellen,
írta u/travelnerd67 a fociban

Győzelmével a Schalke átvette a vezetést a Bundesliga 2 tabelláján az egy meccsel kevesebbet játszó Elversbergtől, a két bajnoki óta nyeretlen Hannover pedig maradt az ötödik.

