Szerda késő este kezdődött Portugáliában az ottani Ligakupa negyeddöntős köre, benne a Benfica-Tondela összecsapással. Ebben a küzdelemben két első osztályú együttes vett részt, mondjuk az is igaz, hogy az előbbi a harmadik a tabellán kilenc fordulót követően, utóbbi pedig csak a 17., utolsó előtti, kieső helyen tanyázik, mindössze egy meccset nyert a kilenc kör alatt a portugál bajnokságban.

A Benfica gólját 1 cm-es leshelyzet miatt vették el

A Benfica második gólját a VAR elvette

A találkozón a hazaiak az első félidő végén egy tizenegyesből szereztek vezetést Otamendi révén, majd a második félidő elején jött a második találat Szudakovnak köszönhetően, azonban közbeszólt a VAR, és elvette a gólt egy mindössze 1 cm-es leshelyzet fennállása miatt (fenti kép). Ezután nem esett össze a Benfica, végül simán, 3-0-ra hozta a meccset és bejutott a legjobb négybe a portugál Ligakupában.