A Török Labdarúgó Szövetség (TFF) 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a hétfőn kirobbant fogadási botrány kapcsán. A bíróbotrány azért robbant ki, mert kiderült, hogy rengeteg török játékvezető fogadott a meccsekre, megsértve ezzel a szövetség szabályait.

A bíróbotrány kirobbanása után az volt szükség a nagyszabású vizsgálatra és a szankciókra, mert az 571 regisztrált játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre, megsértve ezzel a szövetség szabályait.

A török foci végét jelentheti a példátlan bíróbotrány
A török foci végét jelentheti a példátlan bíróbotrány 
Fotó: Emin Sansar/Anadolu via AFP

A bíróbotrány a török foci végét is jelentheti?

A Török Labdarúgó Szövetség pénteki bejelentése szerint 8 és 12 hónap közötti eltiltásokat szabtak ki a játékvezetőkre és az asszisztensekre az ügyben.

Az év bíróbotránya még óriási hullámokat gerjeszthet Törökországban. Az egyik legsúlyosabb eset során egyetlen bíró több mint 18 000 mérkőzésre tett fogadást, tízen több mint 10 000, míg 42 játékvezető több mint ezer meccsre tippelt

  • A török sportsajtó kizárta annak lehetőségét, hogy a TFF elrendelje a megbüntetett bírók bármelyike által vezetett mérkőzések újrajátszását.
A bíróbotrány kirobbanása előtt José Mourinho többször kritizálta a török játékvezetőket
A bíróbotrány kirobbanása előtt José Mourinho többször kritizálta a török játékvezetőket 
Fotó: Marcel van Dost/NurPhoto via AFP

A botrány olyan méreteket ölthet, hogy akár az összes profi török bajnokságot – a Szuperligától a harmadosztályig – felfüggeszthetik. Az ügy hallatán sokakban felidéződhettek José Mourinho szavai, aki még a Fenerbahce kispadján ülve többször is figyelmeztetett a mérgezett futballközegre.

A Habertürk című lap kedden arról számolt be, hogy a vizsgálat több ezer játékost és klubvezetőt is érint, a játékvezetőknek pedig a telefonbeszélgetéseit is megvizsgálják majd.

