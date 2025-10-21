A BL-játéknap egyetlen rangadóját az észak-londoni Emirates Stadionban rendezték, ahol az előző szezonban elődöntős Arsenal a spanyol Atlético Madrid csapatát fogadta. Az Arsenal elképesztő formában kezdte a szezont, Mikel Arteta együttese vezeti az angol bajnokságot, az idényben lejátszott 11 mérkőzésén pedig mindössze három gólt kapott.

Az Arsenal az előző szezonban az elődöntőig jutott a BL-ben

Fotó: Henry Nicholls/AFP

Az Ágyúsok remekül kezdtek a BL-ben is, az első fordulóban az Athletic Bilbaót, az előző játéknapon pedig a görög Olympiakosz csapatát győzte le egyaránt 2-0-ra.

Az Atlético Madrid döcögősen kezdte a szezont, azonban Diego Simeone csapata a Liverpool otthonában elszenvedett 3-2-es vereség óta hat meccset vívott meg veretlenül, ebből négyet megnyerve.

Az Arsenal a BL-ben is szárnyal

A találkozó elején az Arsenal azonnal nekirontott az Atléticónak, a negyedik perc végén pedig majdnem meg is szerezte a vezetést. Az angol válogatott Eberechi Eze 17 méteres lövésébe belelépett egy spanyol védő, a labda azonban a felső lécen csattant, a kipattanót pedig az érkező Declan Rice tíz méterről kapu mellé lőtte. A folytatásban az Arsenal nyomasztó fölényben futballozott, az Atlético alig találkozott a labdával a mérkőzés elején. A következő helyzetre a 19. percig kellett várni, ekkor Eze kiugratásával Bukayo Saka került helyzetbe, de a szlovén Jan Oblak remek ütemben lépett ki a kapujából és bele tudott vetődni az angol támadó közeli lövésébe.

Az Arsenal remekül kezdte az Atlético elleni találkozót

Fotó: Ben Stansall/AFP

A 25. percben aztán a semmiből majdnem megszerezte a vezetést az Atlético Madrid. David Raya, az Arsenal kapusa kezdett fölöslegesen cselezgetni, ebből pedig összehozott egy bedobást, amit a spanyol csapat gyorsan elvégzett, az argentin világbajnok Julián Álvarez pedig 19 méterről centikkel lőtt az üresen maradt kapu mellé.

Tíz perccel később az észak-londoni csapat állt közel a gólszerzéshez. A spanyol Európa-bajnok Martin Zubimendi labdaszerzése után Saka ment el a jobb oldalon, a középre lőtt labdáját Gabriel Martinelli belsőzte öt méterről a kapuba, azonban a brazil támadó gólját les miatt érvénytelenítette a játékvezető. A hosszabbításban az Arsenalnak volt még egy lehetősége, de Zubimendi beadása után Martinelli kapu mellé fejelt, így a csapatok gólnélküli döntetlennel mehettek a szünetre.