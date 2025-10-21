A BL-játéknap egyetlen rangadóját az észak-londoni Emirates Stadionban rendezték, ahol az előző szezonban elődöntős Arsenal a spanyol Atlético Madrid csapatát fogadta. Az Arsenal elképesztő formában kezdte a szezont, Mikel Arteta együttese vezeti az angol bajnokságot, az idényben lejátszott 11 mérkőzésén pedig mindössze három gólt kapott.
Az Ágyúsok remekül kezdtek a BL-ben is, az első fordulóban az Athletic Bilbaót, az előző játéknapon pedig a görög Olympiakosz csapatát győzte le egyaránt 2-0-ra.
Az Atlético Madrid döcögősen kezdte a szezont, azonban Diego Simeone csapata a Liverpool otthonában elszenvedett 3-2-es vereség óta hat meccset vívott meg veretlenül, ebből négyet megnyerve.
Az Arsenal a BL-ben is szárnyal
A találkozó elején az Arsenal azonnal nekirontott az Atléticónak, a negyedik perc végén pedig majdnem meg is szerezte a vezetést. Az angol válogatott Eberechi Eze 17 méteres lövésébe belelépett egy spanyol védő, a labda azonban a felső lécen csattant, a kipattanót pedig az érkező Declan Rice tíz méterről kapu mellé lőtte. A folytatásban az Arsenal nyomasztó fölényben futballozott, az Atlético alig találkozott a labdával a mérkőzés elején. A következő helyzetre a 19. percig kellett várni, ekkor Eze kiugratásával Bukayo Saka került helyzetbe, de a szlovén Jan Oblak remek ütemben lépett ki a kapujából és bele tudott vetődni az angol támadó közeli lövésébe.
A 25. percben aztán a semmiből majdnem megszerezte a vezetést az Atlético Madrid. David Raya, az Arsenal kapusa kezdett fölöslegesen cselezgetni, ebből pedig összehozott egy bedobást, amit a spanyol csapat gyorsan elvégzett, az argentin világbajnok Julián Álvarez pedig 19 méterről centikkel lőtt az üresen maradt kapu mellé.
Tíz perccel később az észak-londoni csapat állt közel a gólszerzéshez. A spanyol Európa-bajnok Martin Zubimendi labdaszerzése után Saka ment el a jobb oldalon, a középre lőtt labdáját Gabriel Martinelli belsőzte öt méterről a kapuba, azonban a brazil támadó gólját les miatt érvénytelenítette a játékvezető. A hosszabbításban az Arsenalnak volt még egy lehetősége, de Zubimendi beadása után Martinelli kapu mellé fejelt, így a csapatok gólnélküli döntetlennel mehettek a szünetre.
A fordulás után az Atlético Madrid kezdett jobban, a 49. percben pedig majdnem meg is szerezte a vezetést a spanyol csapat, de Julián Álvarez 19 méteres tekerése a keresztlécen csattant. Az 57. percben aztán Arsenal szerezte meg a vezetést egy már szokásosnak mondható rögzített helyzet után. Declan Rice balról becsavart szabadrúgására a brazil Gabriel Magalhães robbant be, majd öt méterről a kapu jobb oldalába fejelt (1-0).
A bekapott gól megfogta a madridi csapatot, az Arsenal pedig a 64. percben óriási lépést tett a győzelem felé. Az angol válogatott Myles Lewis-Skelly indult meg egy csodálatos szólóval, melynek végén kitette a labdát a balján érkező Martinellinek, a brazil válogatott támadó pedig kilenc méterről eltekerte a labdát a hosszú alsóba (2-0).
Három perccel később eldőlt a mérkőzés is. Martinelli bal oldali beadását Eze akrobatikus mozdulattal lőtte el, de a labda elakadt Viktor Gyökeresben, aki kapunak háttal befordult, majd egy madridi védő segítségével hat méterről a jobb alsó sarokba lőtt (3-0).
Gyökeres ezzel megszerezte az első BL-gólját az Arsenalban, a 71. percben pedig ismét megvillant a magyar származású svéd támadó. Rice bal oldali szögletét Gabriel Magalhães fejelte vissza a hosszúról, a kapu elé Gyökeres berobbant és közelről a hálóba sodorta a labdát (4-0).
A negyedik gól után az észak-londoni csapat visszavett a tempóból, Mikel Arteta is kihasználta mind az öt cserelehetőséget. A hajrában az Atlético még ment előre a szépítésért, de nem tudott betalálni, így az angol csapat négygólos győzelmet aratott és továbbra sem kapott még gólt a Bajnokok Ligájában.
A harminchatos mezőny első három helyezettje egyaránt fölényes győzelmet aratott, de a listavezető PSG sikerének különlegessége, hogy az első félidő vége és a második játékrész eleje között eltelt kilenc percben négy gólt szerzett a BayArénában. A franciáknál a 20 éves Désiré Doué duplázott, miként a hazaiaknál a spanyol Aleix García, ugyanakkor 1-0-s vendég vezetésnél csapat- és honfitársa, Alejandro Grimaldo büntetőt hibázott.
A második helyezett, s egyben BL-döntős Internazionale szintén idegenben intézte el a belga Union Saint-Gilloiset, ráadásul az olasz együttes három forduló után sem kapott gólt az alapszakaszban.
Erling Haaland újabb gólt szerzett, ezúttal "csak" egyet, de azzal előnyhöz juttatta csapatát a Villarreal otthonában. A Manchester City norvég támadója négy gólnál tart ebben a kupasorozatban.
A játéknap legnagyobb meglepetését a PSV Eindhoven okozta, amely 6-2-re ütötte ki az olasz bajnok Napolit.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló:
Arsenal (angol)-Atlético Madrid (spanyol) 4-0 (0-0)
gólszerzők: Gabriel (57.), Martinelli (64.), Gyökeres (67., 70.)
Bayer Leverkusen (német) - Paris Saint-Germain (francia) 2-7 (1-4)
gólszerzők: A. García (38., 54. - az elsőt 11-esből), illetve Pacho (7.), Doué (41., 45+3.), Kvarachelia (44.), Nuno Mendes (50.), Dembélé (66.), Vitinha (90.)
piros lap: Andrich (31.), illetve Zabarny (37.)
Villarreal (spanyol)-Manchester City (angol) 0-2 (0-2)
gólszerzők: Haaland (17.), Bernardo Silva (40.)
PSV Eindhoven (holland)-SSC Napoli (olasz) 6-2 (2-1)
gólszerzők: Buongiorno (35. - öngól), Saibari (38.), Man (54., 80.), Pepi (87.), Driouech (89.), illetve McTominay (31., 86.)
piros lap: Lucca (76. - Napoli)
FC Köbenhavn (dán)-Borussia Dortmund (német) 2-4 (1-1)
gólszerzők: Anton (33. - öngól), Dadason (91.), illetve Nmecha (20., 76.), Bensebaini (61. - 11-esből), Fábio Silva (87.)
Union Saint-Gilloise (belga) - Internazionale (olasz) 0-4 (0-2)
gólszerzők: Dumfries (41.), L. Martínez (45+1.), Calhanoglu (53. - 11-esből), Esposito (76.)
Newcastle United (angol)-Benfica (portugál) 3-0 (1-0)
gólszerzők: Gordon (32.), Barnes (70., 83.)
