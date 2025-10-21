Live
Kedden este a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában az előző szezonban elődöntős Arsenal a duplázó Viktor Gyökeres vezérletével 4-0-ra legyőzte az Atlético Madrid csapatát az észak-londoni Emirates Stadionban. A BL-címvédő Paris Saint-Germain hengerelt a Bayer Leverkusen otthonában. Luis Enrique együttese hét gólt lőtt a német gyógyszergyári csapat otthonában. A játéknap legnagyobb meglepetését a holland PSV Eindhoven szolgáltatta, amely hazai pályán 6-2-re kiütötte az olasz bajnok Napolit.

A BL-játéknap egyetlen rangadóját az észak-londoni Emirates Stadionban rendezték, ahol az előző szezonban elődöntős Arsenal a spanyol Atlético Madrid csapatát fogadta. Az Arsenal elképesztő formában kezdte a szezont, Mikel Arteta együttese vezeti az angol bajnokságot, az idényben lejátszott 11 mérkőzésén pedig mindössze három gólt kapott. 

Az Arsenal az előző szezonban az elődöntőig jutott a BL-ben
Az Arsenal az előző szezonban az elődöntőig jutott a BL-ben
Fotó: Henry Nicholls/AFP

Az Ágyúsok remekül kezdtek a BL-ben is, az első fordulóban az Athletic Bilbaót, az előző játéknapon pedig a görög Olympiakosz csapatát győzte le egyaránt 2-0-ra. 

Az Atlético Madrid döcögősen kezdte a szezont, azonban Diego Simeone csapata a Liverpool otthonában elszenvedett 3-2-es vereség óta hat meccset vívott meg veretlenül, ebből négyet megnyerve. 

Az Arsenal a BL-ben is szárnyal

A találkozó elején az Arsenal azonnal nekirontott az Atléticónak, a negyedik perc végén pedig majdnem meg is szerezte a vezetést. Az angol válogatott Eberechi Eze 17 méteres lövésébe belelépett egy spanyol védő, a labda azonban a felső lécen csattant, a kipattanót pedig az érkező Declan Rice tíz méterről kapu mellé lőtte. A folytatásban az Arsenal nyomasztó fölényben futballozott, az Atlético alig találkozott a labdával a mérkőzés elején. A következő helyzetre a 19. percig kellett várni, ekkor Eze kiugratásával Bukayo Saka került helyzetbe, de a szlovén Jan Oblak remek ütemben lépett ki a kapujából és bele tudott vetődni az angol támadó közeli lövésébe. 

Arsenal's English midfielder #49 Myles Lewis-Skelly (C) shoots but fails to score during the UEFA Champions League football match between Arsenal and Atletico Madrid at the Arsenal Stadium in north London on October 21, 2025. (Photo by Ben STANSALL / AFP)
Az Arsenal remekül kezdte az Atlético elleni találkozót
Fotó: Ben Stansall/AFP

A 25. percben aztán a semmiből majdnem megszerezte a vezetést az Atlético Madrid. David Raya, az Arsenal kapusa kezdett fölöslegesen cselezgetni, ebből pedig összehozott egy bedobást, amit a spanyol csapat gyorsan elvégzett, az argentin világbajnok Julián Álvarez pedig 19 méterről centikkel lőtt az üresen maradt kapu mellé. 

Tíz perccel később az észak-londoni csapat állt közel a gólszerzéshez. A spanyol Európa-bajnok Martin Zubimendi labdaszerzése után Saka ment el a jobb oldalon, a középre lőtt labdáját Gabriel Martinelli belsőzte öt méterről a kapuba, azonban a brazil támadó gólját les miatt érvénytelenítette a játékvezető. A hosszabbításban az Arsenalnak volt még egy lehetősége, de Zubimendi beadása után Martinelli kapu mellé fejelt, így a csapatok gólnélküli döntetlennel mehettek a szünetre. 

Az Arsenal állt közelebb a vezetés megszerzéséhez az első félidőben
Az Arsenal állt közelebb a vezetés megszerzéséhez az első félidőben
Fotó: Ben Stansall/AFP

A fordulás után az Atlético Madrid kezdett jobban, a 49. percben pedig majdnem meg is szerezte a vezetést a spanyol csapat, de Julián Álvarez 19 méteres tekerése a keresztlécen csattant. Az 57. percben aztán Arsenal szerezte meg a vezetést egy már szokásosnak mondható rögzített helyzet után. Declan Rice balról becsavart szabadrúgására a brazil Gabriel Magalhães robbant be, majd öt méterről a kapu jobb oldalába fejelt (1-0). 

A bekapott gól megfogta a madridi csapatot, az Arsenal pedig a 64. percben óriási lépést tett a győzelem felé. Az angol válogatott Myles Lewis-Skelly indult meg egy csodálatos szólóval, melynek végén kitette a labdát a balján érkező Martinellinek, a brazil válogatott támadó pedig kilenc méterről eltekerte a labdát a hosszú alsóba (2-0). 

Arsenal's Brazilian defender #06 Gabriel Magalhaes celebrates with teammates after scoring the opening goal during the UEFA Champions League football match between Arsenal and Atletico Madrid at the Arsenal Stadium in north London on October 21, 2025. (Photo by Ben STANSALL / AFP)
Az Arsenal erődemonstrációt tartott az Atlético Madrid ellen
Fotó: Ben Stansall/AFP

Három perccel később eldőlt a mérkőzés is. Martinelli bal oldali beadását Eze akrobatikus mozdulattal lőtte el, de a labda elakadt Viktor Gyökeresben, aki kapunak háttal befordult, majd egy madridi védő segítségével hat méterről a jobb alsó sarokba lőtt (3-0). 

Gyökeres ezzel megszerezte az első BL-gólját az Arsenalban, a 71. percben pedig ismét megvillant a magyar származású svéd támadó. Rice bal oldali szögletét Gabriel Magalhães fejelte vissza a hosszúról, a kapu elé Gyökeres berobbant és közelről a hálóba sodorta a labdát (4-0).

Arsenal's Swedish striker #14 Viktor Gyokeres (C) celebrates with teammates after scoring their fourth goal during the UEFA Champions League football match between Arsenal and Atletico Madrid at the Arsenal Stadium in north London on October 21, 2025. (Photo by Ben STANSALL / AFP)
Viktor Gyökeres először lőtt gólt a BL-ben az Arsenal játékosaként
Fotó: Ben Stansall/AFP

A negyedik gól után az észak-londoni csapat visszavett a tempóból, Mikel Arteta is kihasználta mind az öt cserelehetőséget. A hajrában az Atlético még ment előre a szépítésért, de nem tudott betalálni, így az angol csapat négygólos győzelmet aratott és továbbra sem kapott még gólt a Bajnokok Ligájában. 

A harminchatos mezőny első három helyezettje egyaránt fölényes győzelmet aratott, de a listavezető PSG sikerének különlegessége, hogy az első félidő vége és a második játékrész eleje között eltelt kilenc percben négy gólt szerzett a BayArénában. A franciáknál a 20 éves Désiré Doué duplázott, miként a hazaiaknál a spanyol Aleix García, ugyanakkor 1-0-s vendég vezetésnél csapat- és honfitársa, Alejandro Grimaldo büntetőt hibázott.

Paris Saint-Germain's Georgian forward #07 Khvicha Kvaratskhelia (R)celebrates scoring the 1-3 goal with his teammates during the UEFA Champions League football match between Bayer 04 Leverkusen and Paris Saint-Germain (PSG) at the BayArena stadium in Leverkusen, western Germany on October 21, 2025. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
A címvédő Paris Saint-Germain egy félidő alatt kiütötte a Bayer Leverkusent
Fotó: Franck Fife/AFP

A második helyezett, s egyben BL-döntős Internazionale szintén idegenben intézte el a belga Union Saint-Gilloiset, ráadásul az olasz együttes három forduló után sem kapott gólt az alapszakaszban.

Erling Haaland újabb gólt szerzett, ezúttal "csak" egyet, de azzal előnyhöz juttatta csapatát a Villarreal otthonában. A Manchester City norvég támadója négy gólnál tart ebben a kupasorozatban.

A játéknap legnagyobb meglepetését a PSV Eindhoven okozta, amely 6-2-re ütötte ki az olasz bajnok Napolit.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló:
Arsenal (angol)-Atlético Madrid (spanyol) 4-0 (0-0)
gólszerzők: Gabriel (57.), Martinelli (64.), Gyökeres (67., 70.)

Bayer Leverkusen (német) - Paris Saint-Germain (francia) 2-7 (1-4)
gólszerzők: A. García (38., 54. - az elsőt 11-esből), illetve Pacho (7.), Doué (41., 45+3.), Kvarachelia (44.), Nuno Mendes (50.), Dembélé (66.), Vitinha (90.)
piros lap: Andrich (31.), illetve Zabarny (37.)

Villarreal (spanyol)-Manchester City (angol) 0-2 (0-2)
gólszerzők: Haaland (17.), Bernardo Silva (40.)

PSV Eindhoven (holland)-SSC Napoli (olasz) 6-2 (2-1)
gólszerzők: Buongiorno (35. - öngól), Saibari (38.), Man (54., 80.), Pepi (87.), Driouech (89.), illetve McTominay (31., 86.)
piros lap: Lucca (76. - Napoli)

FC Köbenhavn (dán)-Borussia Dortmund (német) 2-4 (1-1)
gólszerzők: Anton (33. - öngól), Dadason (91.), illetve Nmecha (20., 76.), Bensebaini (61. - 11-esből), Fábio Silva (87.)

Union Saint-Gilloise (belga) - Internazionale (olasz) 0-4 (0-2)
gólszerzők: Dumfries (41.), L. Martínez (45+1.), Calhanoglu (53. - 11-esből), Esposito (76.)

Newcastle United (angol)-Benfica (portugál) 3-0 (1-0)
gólszerzők: Gordon (32.), Barnes (70., 83.)

