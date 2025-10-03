Live
Ezt gondolta volna? Az új Bajnokok Ligája- és Európa-liga-rendszert eredetileg a nagy klubok érdekegyeztetése és a közvetítési bevételek növelése hívta életre. Mégis, úgy tűnik, egy váratlan mellékhatás is felbukkant: a mérkőzések gólgazdagabbak lettek. A szurkolók szempontjából ez az igazi főnyeremény — több látvány, több fordulat, kevesebb unalmas 0-0.

Egy friss tanulmány arra jutott, hogy Bajnokok Ligája és az Európa-liga új lebonyolítási szerkezete önmagában is a támadófutball felé tolja a csapatokat. A dolgozat angol címe: „A hidden benefit of incomplete round-robin tournaments: Encouraging offensive play”, magyarul: „Egy rejtett haszon a nem teljes körmérkőzéses tornáknál: a támadójáték ösztönzése”.

Kylian Mbappé is örülhet a változtatásnak, vezeti a Bajnokok Ligája góllövőlistáját
Fotó: Vjacseszlav Oszeledko/AFP

Jó ötlet volt megváltoztatni a Bajnokok Ligája lebonyolítását

A szerző, Csató László matematikai modellezéssel mutatja be, hogy a korábbi, klasszikus csoportkörös formátum sokszor konzervatív játékra ösztönzött: ha két csapatnak megfelelt a döntetlen, nem kockáztattak. Az új, úgynevezett „incomplete round-robin” (magyarul: nem teljes körmérkőzéses) lebonyolítás azt jelenti, hogy a csapatok nem játszanak mindenkivel, csak előre kisorsolt ellenfelek ellen lépnek pályára a csoportkörben.

Emiatt minden pont és minden győzelem nagyobb súlyt kap a végső rangsorban.

A modell szerint az első helyért folyó versenyben 119 százalékkal, a második helyért küzdve pedig 58 százalékkal nő a győzelemért való támadó hajlandóság az előző rendszerhez képest. Emellett kevesebb az úgynevezett „tét nélküli” meccs, amikor egy kiesett vagy már biztos továbbjutó csapat kényelmesen visszafoghatja magát.

Beindult a gólzuhatag

Bár az UEFA hivatalos idényösszesítői még nem teljesek, az első fordulók alapján az átlagos góltermés a Bajnokok Ligájában 3,2 gól/mérkőzés körül mozog, miközben a korábbi évek azonos szakaszaiban ugyanez a szám jellemzően 2,7-2,8 volt. A döntetlenek aránya is érezhetően csökkent: az első két játéknapon a meccseknek kevesebb mint 20 százaléka végződött pontosztozkodással, tavaly ilyenkor 30 százalék körül mozgott ez az érték.

Erling Haaland két gólja sem volt elég a Manchester Citynek Monacóban
Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

Az Origo Sport számításai szerint az e heti Bajnokok Ligája-forduló számai is megerősítik a gólgazdagodásról szóló trendet. A 18 lejátszott mérkőzésen összesen 57 gól esett, így az átlag 3,17 gól/mérkőzés lett – jóval magasabb, mint a korábbi évek hasonló szakaszaiban megszokott 2,7-2,8 körüli érték.

A döntetlenek aránya pedig mindössze 22 százalék, szemben a korábbi idények 30 százalék körüli átlagával. Mindez jól illeszkedik a friss tanulmány megállapításaihoz: a csapatok kevésbé elégednek meg a biztonságos pontosztozkodással, inkább kockáztatnak a győzelemért.

A tanulmány előrejelzése így megállja a helyét: ha a döntetlen kevésbé éri meg, a csapatok nagyobb kockázatot vállalnak a győzelemért, és ezzel nő az átlaggólszám.

A pályán is látszik

A statisztika mögött kézzelfogható példák állnak. Nemcsak a mostani, hanem a legutóbbi BL- és EL-fordulóban is potyogtak a gólok: a Juventus-Dortmund 4-4 őrült hullámvasútja tipikusan olyan eredmény, amely a régi idők óvatos taktikáiban ritkább lett volna. A héten a Bayern is kiütéssel, 5-1-re intézte el ciprusi ellenfelét, a Pafoszt.

Nem csak az elit csapatok mernek bátrabban focizni: középcsapatok és kisebb klubok is érzik, hogy minden pont dönthet a továbbjutásról, így a korábbi „betárazott” taktikai döntetlenek helyett gyakrabban kinyílnak a mérkőzések végén.

Más szemlélet a kluboknál

Néhány éve még előfordult, hogy egy-egy magyar csapat — köztük a Fradi — nyíltan a hazai bajnokságot helyezte előtérbe az európai kupameccsek rovására. Lovrencsics Gergő és Botka Endre például egy korábbi El-szezon közben említette, hogy a bajnoki cím megtartása elsődleges cél lehet, ha a nemzetközi sorozat már nem kínál reális továbbjutási esélyt. Most viszont sokkal nehezebb lemondani egy alapszakaszbeli mérkőzésről: a rendszer minden szerzett pontot aranyárban mér, így akár egy váratlan győzelem is továbbjutást érhet.

Ferencvárosi TC – Plzen, FradiPlzen, FTC, Ferencváros, FC Viktoria Plzen, Európa-liga, főtábla, 1. forduló, foci, labdarúgás, Groupama Aréna, Budapest, 2025.09.25.
A Fradi a Plzennel kétgólos döntetlent játszott
Fotó: Ladóczki Balázs

A reform persze nem hibátlan. Vannak, akik attól tartanak, hogy a sűrűbb és kiszámíthatatlanabb menetrend jobban túlterheli a játékosokat, és mélyíti a szakadékot a leggazdagabb klubok és a kisebbek között. Ugyanakkor a nézői élmény szempontjából nehéz vitatkozni a pozitív hatással: több támadás, kevesebb biztonsági játék és jóval kevesebb tét nélküli mérkőzés.

Nyertesek: a szurkolók

A reform fő célja nem az volt, hogy több gólt hozzon, jóval inkább a verseny kiegyensúlyozása, a tévés jogok értékének növelése és a nagy klubok bevonása állt a háttérben.

De úgy tűnik, mellékhatásként látványosabb, gólgazdagabb mérkőzések születtek. Ez talán a legfontosabb nyereség azoknak, akik a képernyő előtt vagy a lelátón ülve szeretnének izgalmat, fordulatot és gólörömöt látni.

Ha a tendencia kitart, a következő szezonok Bajnokok Ligája- és Európa-liga-alapszakaszmeccsei végképp szakíthatnak a régi, óvatos 0-0-s kompromisszumokkal. És ez egy olyan változás, amelyért még a reformot kezdetben kritizáló szurkolók is hálásak lehetnek.

