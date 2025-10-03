Egy friss tanulmány arra jutott, hogy Bajnokok Ligája és az Európa-liga új lebonyolítási szerkezete önmagában is a támadófutball felé tolja a csapatokat. A dolgozat angol címe: „A hidden benefit of incomplete round-robin tournaments: Encouraging offensive play”, magyarul: „Egy rejtett haszon a nem teljes körmérkőzéses tornáknál: a támadójáték ösztönzése”.

Kylian Mbappé is örülhet a változtatásnak, vezeti a Bajnokok Ligája góllövőlistáját

Fotó: Vjacseszlav Oszeledko/AFP

Jó ötlet volt megváltoztatni a Bajnokok Ligája lebonyolítását

A szerző, Csató László matematikai modellezéssel mutatja be, hogy a korábbi, klasszikus csoportkörös formátum sokszor konzervatív játékra ösztönzött: ha két csapatnak megfelelt a döntetlen, nem kockáztattak. Az új, úgynevezett „incomplete round-robin” (magyarul: nem teljes körmérkőzéses) lebonyolítás azt jelenti, hogy a csapatok nem játszanak mindenkivel, csak előre kisorsolt ellenfelek ellen lépnek pályára a csoportkörben.

Emiatt minden pont és minden győzelem nagyobb súlyt kap a végső rangsorban.

A modell szerint az első helyért folyó versenyben 119 százalékkal, a második helyért küzdve pedig 58 százalékkal nő a győzelemért való támadó hajlandóság az előző rendszerhez képest. Emellett kevesebb az úgynevezett „tét nélküli” meccs, amikor egy kiesett vagy már biztos továbbjutó csapat kényelmesen visszafoghatja magát.

Beindult a gólzuhatag

Bár az UEFA hivatalos idényösszesítői még nem teljesek, az első fordulók alapján az átlagos góltermés a Bajnokok Ligájában 3,2 gól/mérkőzés körül mozog, miközben a korábbi évek azonos szakaszaiban ugyanez a szám jellemzően 2,7-2,8 volt. A döntetlenek aránya is érezhetően csökkent: az első két játéknapon a meccseknek kevesebb mint 20 százaléka végződött pontosztozkodással, tavaly ilyenkor 30 százalék körül mozgott ez az érték.

Erling Haaland sem fogja vissza magát a kapu előtt

Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

Az Origo Sport számításai szerint az e heti Bajnokok Ligája-forduló számai is megerősítik a gólgazdagodásról szóló trendet. A 18 lejátszott mérkőzésen összesen 57 gól esett, így az átlag 3,17 gól/mérkőzés lett – jóval magasabb, mint a korábbi évek hasonló szakaszaiban megszokott 2,7-2,8 körüli érték.

A döntetlenek aránya pedig mindössze 22 százalék, szemben a korábbi idények 30 százalék körüli átlagával. Mindez jól illeszkedik a friss tanulmány megállapításaihoz: a csapatok kevésbé elégednek meg a biztonságos pontosztozkodással, inkább kockáztatnak a győzelemért.