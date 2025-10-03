Egy friss tanulmány arra jutott, hogy Bajnokok Ligája és az Európa-liga új lebonyolítási szerkezete önmagában is a támadófutball felé tolja a csapatokat. A dolgozat angol címe: „A hidden benefit of incomplete round-robin tournaments: Encouraging offensive play”, magyarul: „Egy rejtett haszon a nem teljes körmérkőzéses tornáknál: a támadójáték ösztönzése”.
A szerző, Csató László matematikai modellezéssel mutatja be, hogy a korábbi, klasszikus csoportkörös formátum sokszor konzervatív játékra ösztönzött: ha két csapatnak megfelelt a döntetlen, nem kockáztattak. Az új, úgynevezett „incomplete round-robin” (magyarul: nem teljes körmérkőzéses) lebonyolítás azt jelenti, hogy a csapatok nem játszanak mindenkivel, csak előre kisorsolt ellenfelek ellen lépnek pályára a csoportkörben.
Emiatt minden pont és minden győzelem nagyobb súlyt kap a végső rangsorban.
A modell szerint az első helyért folyó versenyben 119 százalékkal, a második helyért küzdve pedig 58 százalékkal nő a győzelemért való támadó hajlandóság az előző rendszerhez képest. Emellett kevesebb az úgynevezett „tét nélküli” meccs, amikor egy kiesett vagy már biztos továbbjutó csapat kényelmesen visszafoghatja magát.
Bár az UEFA hivatalos idényösszesítői még nem teljesek, az első fordulók alapján az átlagos góltermés a Bajnokok Ligájában 3,2 gól/mérkőzés körül mozog, miközben a korábbi évek azonos szakaszaiban ugyanez a szám jellemzően 2,7-2,8 volt. A döntetlenek aránya is érezhetően csökkent: az első két játéknapon a meccseknek kevesebb mint 20 százaléka végződött pontosztozkodással, tavaly ilyenkor 30 százalék körül mozgott ez az érték.
Az Origo Sport számításai szerint az e heti Bajnokok Ligája-forduló számai is megerősítik a gólgazdagodásról szóló trendet. A 18 lejátszott mérkőzésen összesen 57 gól esett, így az átlag 3,17 gól/mérkőzés lett – jóval magasabb, mint a korábbi évek hasonló szakaszaiban megszokott 2,7-2,8 körüli érték.
A döntetlenek aránya pedig mindössze 22 százalék, szemben a korábbi idények 30 százalék körüli átlagával. Mindez jól illeszkedik a friss tanulmány megállapításaihoz: a csapatok kevésbé elégednek meg a biztonságos pontosztozkodással, inkább kockáztatnak a győzelemért.
A tanulmány előrejelzése így megállja a helyét: ha a döntetlen kevésbé éri meg, a csapatok nagyobb kockázatot vállalnak a győzelemért, és ezzel nő az átlaggólszám.
A statisztika mögött kézzelfogható példák állnak. Nemcsak a mostani, hanem a legutóbbi BL- és EL-fordulóban is potyogtak a gólok: a Juventus-Dortmund 4-4 őrült hullámvasútja tipikusan olyan eredmény, amely a régi idők óvatos taktikáiban ritkább lett volna. A héten a Bayern is kiütéssel, 5-1-re intézte el ciprusi ellenfelét, a Pafoszt.
Nem csak az elit csapatok mernek bátrabban focizni: középcsapatok és kisebb klubok is érzik, hogy minden pont dönthet a továbbjutásról, így a korábbi „betárazott” taktikai döntetlenek helyett gyakrabban kinyílnak a mérkőzések végén.
Néhány éve még előfordult, hogy egy-egy magyar csapat — köztük a Fradi — nyíltan a hazai bajnokságot helyezte előtérbe az európai kupameccsek rovására. Lovrencsics Gergő és Botka Endre például egy korábbi El-szezon közben említette, hogy a bajnoki cím megtartása elsődleges cél lehet, ha a nemzetközi sorozat már nem kínál reális továbbjutási esélyt. Most viszont sokkal nehezebb lemondani egy alapszakaszbeli mérkőzésről: a rendszer minden szerzett pontot aranyárban mér, így akár egy váratlan győzelem is továbbjutást érhet.
A reform persze nem hibátlan. Vannak, akik attól tartanak, hogy a sűrűbb és kiszámíthatatlanabb menetrend jobban túlterheli a játékosokat, és mélyíti a szakadékot a leggazdagabb klubok és a kisebbek között. Ugyanakkor a nézői élmény szempontjából nehéz vitatkozni a pozitív hatással: több támadás, kevesebb biztonsági játék és jóval kevesebb tét nélküli mérkőzés.
A reform fő célja nem az volt, hogy több gólt hozzon, jóval inkább a verseny kiegyensúlyozása, a tévés jogok értékének növelése és a nagy klubok bevonása állt a háttérben.
De úgy tűnik, mellékhatásként látványosabb, gólgazdagabb mérkőzések születtek. Ez talán a legfontosabb nyereség azoknak, akik a képernyő előtt vagy a lelátón ülve szeretnének izgalmat, fordulatot és gólörömöt látni.
Ha a tendencia kitart, a következő szezonok Bajnokok Ligája- és Európa-liga-alapszakaszmeccsei végképp szakíthatnak a régi, óvatos 0-0-s kompromisszumokkal. És ez egy olyan változás, amelyért még a reformot kezdetben kritizáló szurkolók is hálásak lehetnek.