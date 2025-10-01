A Bayern München korábbi BL-győztes játékosa a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón hangsúlyozta, miután a múlt heti elsőkörös találkozójukon Glasgow-ban, a Rangers otthonában sikerült 1-0-ra nyerniük, ha most otthon a Fradi ellen is diadalmaskodnak, akkor növelik az esélyüket arra, hogy továbbjussanak az egyenes kieséses szakaszba.

Thorsten Fink 2001-ben BL-győztes lett a Bayern München csapatával

Fotó: Patrick Hertzog/AFP

A Ferencváros egy nagyon jó csapat, kifejezetten jó játékosokkal a keretében, említhetném példaként Naby Keitát, vagy a támadók közül Varga Barnabást. A tizenhatosunkon belüli védekezésünknek kifogástalanul kell működnie, mert az ellenfelünk beívelései és pontrúgásai veszélyesek, ezekre mindenképpen figyelnünk kell”

– idézi az MTI az 57 éves német szakembert, aki játékosként 2001-ben a Bayern Münchennel Bajnokok Ligáját nyert.

A Bayern BL-győztes legendája szerint a Fradi életveszélyes a levegőben

Fink hozzátette, hogy a magyar csapatnak is vannak gyengeségei, ezeket feltérképezték és felkészültek rájuk, ugyanakkor azt is kiemelte, hogy az Ferencváros szakmai stábja bizonyosan ugyanilyen módon tisztában van a Genk erősségeivel és gyenge pontjaival egyaránt.

„Ami a saját csapatomat illeti, az elmúlt két mérkőzésünkön azt a győztes mentalitást láttam a játékosaimon, amelyre nagy szükségünk van. Ennek a hozzáállásnak köszönhető ugyanis, hogy mind Glasgow-ban, mind pedig a bajnokságban a St. Truiden vendégeként nyerni tudtunk” – emelte ki Fink, aki hangsúlyozta, hogy most olyan futballistákra van szüksége, akik energiát és lendületet tudnak belevinni a játékba.

Thorsten Fink a Fradi pontrúgásait emelte ki a legnagyobb veszélyként

Fotó: Jill Delsaux/Belga Mag/Belga via AFP

„Azt még meg kell néznünk, hogy ennek tudatában milyen összeállításban lesz érdemes pályára küldenünk a fiúkat, de ez egy kellemes nehézség edzői szempontból még úgy is, hogy rengeteg tényezőt kell figyelembe vennem” – tette hozzá a német szakember.

A belga együttes rutinos csapatkapitánya, Bryan Heynen 2023-ban is a pályán volt a Ferencváros elleni két Konferencia-ligában játszott mérkőzésen, de mint mondta, már nem sok mindenre emlékszik a hazai 0-0-s és a budapesti 1-1-es meccsről.

Az biztos, hogy két kemény összecsapást vívtunk velük, hiszen egy jó csapatról van szó, amely ellen akkor is nehéz volt játszani és most sem lesz könnyebb. Nekünk a saját játékunkra kell figyelnünk, és nem akarunk változtatni a megszokott felfogásunkon: alapvetően az előző idényben is a támadófutball hozta nekünk a sikereket, ezért ezen nem módosítunk, legfeljebb apró részleteken finomítunk”

– mondta a 28 éves középpályás, aki szerint múlt csütörtökön úgy is megérdemelték volna a győzelmet, ha nem kerülnek emberelőnybe Glasgow-ban.