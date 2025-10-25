A miskolci csapat legutóbb augusztus 23-án, az újonc Nyíregyházát tudta legyőzni az NB I-ben, így túlzás lett volna azt állítani, hogy Vladimir Radenkovics együttese esélyesként várhatta volna az összecsapást. A Bognár György által irányított Paks a legutóbbi két meccsén nyeretlen maradt a Fizz Ligában, azonban a tolnai csapat az idei szezonban még veretlen volt, legutóbb a Fraditól kapott ki az előző szezon 31. fordulójában.

Bognár György csapata a Diósgyőr otthonában elveszítette veretlenségét

Fotó: Barbara Gabriella/paksifc.hu

Bognár György csapata már nem veretlen

Az első húsz percben tapogatódzó volt a játék, helyzetet egyik csapat sem tudott kialakítani. Ezek után némileg felpörgött a találkozó, mindkét oldalon adódtak lehetőségek, a listavezető többször is közel került a gólszerzéshez, de a hazaiak kapusa kiválóan védett. Az első játékrészben a házigazdáknál volt többet a labda, kapura azonban kevesebbszer volt veszélyes.

A fordulás után nem sokkal a paksiak szerezhettek volna vezetést, alig tíz perc után viszont a diósgyőriek kerültek előnybe.

A gól után Bognár György több helyen változtatott, de csapata játéka kissé görcsössé vált, a 39. születésnapját pénteken ünnepelő Böde Dániel sem tudta fellendíteni a paksiak futballját.

A DVTK játékosai ugyanakkor érezhetően élvezték a játékot és egyértelműen uralták a pályát, a hajrában pedig kontrából Acolatse eldöntötte a három pont sorsát, amin már a ráadásban esett paksi gól sem változtatott.

Bognár György ezen a meccsen ült 190. alkalommal a paksi kispadon, amivel a klub egyedüli csúcstartója lett, ugyanakkor nem lehet elégedett, mivel együttese elveszítette veretlenségét a szezonban. A DVTK először nyert hazai pályán az idényben.

Fizz Liga, 11. forduló:

Diósgyőri VTK-Paksi FC 2-1 (0-0)

Miskolc, 4001 néző, v.: Berke

Diósgyőri VTK: Sentic - Szatmári, Saponjic (Sajbán, 87.), Bárdos - Croizet (Keita, 80.), Mucsányi (Jurek, 66.), Bokros, Holdampf, Szakos (Demeter, 87.) - Acolatse, Esiti

Paksi FC: Kovácsik - Papp, Kinyik, Vécsei - Zeke, Windecker (Haraszti, 78.), Horváth K. (Pető, 64.), Gyurkits (Szekszárdi, 78.), Osváth - Tóth B. (Böde, 64.), Hahn (Galambos, 84.)

gólszerzők: Saponjic (56.), Acolatse (88.), illetve Papp (92.)

sárga lap: Mucsányi (51.), Acolatse (67.), Sentic (92.), illetve Gyurkits (74.)

