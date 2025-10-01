Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Kitört a pánik Oroszországban egy váratlan dolog miatt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Vas Gábornak, a labdarúgó Fizz Ligában listavezető Paksi FC hátvédjének egyik vállában elszakadtak a szalagok, ezért hónapokig nem játszhat. Bognár György ezzel az egyik legfontosabb játékosát veszítette el, ugyanis a magyar válogatottba már korábban is behívott Vas Gábor a Paks védelmének egyik legfontosabb tagja.

A tolnai klub honlapjának szerdai beszámolója szerint Vas Gábor szombaton, a Puskás Akadémia ellen 3-2-re megnyert rangadó első félidejében egy ütközés következtében sérült meg. A 22 éves játékos elmondta, hogy válla előbb kiugrott a helyéről, majd magától visszaugrott és a fájdalom teljesen megszűnt. Vas Gábor hétfőn még Bognár György csapatával edzett, panaszmentes volt, azonban a keddi vizsgálati eredményekből kiderült, komolyabb a probléma. 

Bognár György, Paks
Bognár György a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón
Fotó: Barbara Gabriella/paksifc.hu

Bognár György kulcsjátékosának hónapokat kell kihagynia

A lelet szerint tok- és tokszalag-szakadása, valamint ínszakadása van, így hamarosan egy komoly vállműtét vár rá.

Az orvosok szerint legkésőbb jövő tavasszal térhetek vissza, ami körülbelül öt hónapos kihagyást jelent” 

– idézi az MTI a Paks játékosát, akinek az elmúlt két évben többször is gondja akadt a vállával, amióta egy szerencsétlen játékhelyzet során ráesett.

Labdarúgás, Kupadöntő, Fradi-Paks, KupadöntőFradiPaks, 2025.05.14.
Vas Gábor (jobbra) remekül futballozott a Fradi elleni kupadöntőben
Fotó: Polyák Attila - Origo

Amikor egészséges, a hátvéd alapembernek számít a Magyar Kupa-címvédő Paksban, hiszen az előző idényben 31, azt megelőzően 22 tétmérkőzésen lépett pályára. 2024 őszén Marco Rossitól is meghívót kapott a magyar válogatottba, pályára azonban nem lépett a németek és a bosnyákok elleni Nemzetek Ligája-meccseken. 

  • kapcsolódó cikkek:
Bognár György új trükkje működik, ezért beszél róla most mindenki
Böde megint hőssé vált, Bognár György csapata csodát tett az NB I-ben
Páratlan időzítés: Bognár György a portugálok elleni meccs előtt rúgott bele Marco Rossiba
Bognár György: Ahol tudjuk, ütjük-verjük őket
A pokolból jutott a magyar válogatottba Marco Rossi új felfedezettje
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!