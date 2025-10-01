A tolnai klub honlapjának szerdai beszámolója szerint Vas Gábor szombaton, a Puskás Akadémia ellen 3-2-re megnyert rangadó első félidejében egy ütközés következtében sérült meg. A 22 éves játékos elmondta, hogy válla előbb kiugrott a helyéről, majd magától visszaugrott és a fájdalom teljesen megszűnt. Vas Gábor hétfőn még Bognár György csapatával edzett, panaszmentes volt, azonban a keddi vizsgálati eredményekből kiderült, komolyabb a probléma.

Bognár György a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón

Fotó: Barbara Gabriella/paksifc.hu

Bognár György kulcsjátékosának hónapokat kell kihagynia

A lelet szerint tok- és tokszalag-szakadása, valamint ínszakadása van, így hamarosan egy komoly vállműtét vár rá.

Az orvosok szerint legkésőbb jövő tavasszal térhetek vissza, ami körülbelül öt hónapos kihagyást jelent”

– idézi az MTI a Paks játékosát, akinek az elmúlt két évben többször is gondja akadt a vállával, amióta egy szerencsétlen játékhelyzet során ráesett.

Vas Gábor (jobbra) remekül futballozott a Fradi elleni kupadöntőben

Fotó: Polyák Attila - Origo

Amikor egészséges, a hátvéd alapembernek számít a Magyar Kupa-címvédő Paksban, hiszen az előző idényben 31, azt megelőzően 22 tétmérkőzésen lépett pályára. 2024 őszén Marco Rossitól is meghívót kapott a magyar válogatottba, pályára azonban nem lépett a németek és a bosnyákok elleni Nemzetek Ligája-meccseken.