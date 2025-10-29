A labdarúgó NB I 9. fordulójában a Ferencváros és a Paks rangadója feszült végjátékot hozott, a Groupama Arénában rendezett találkozó 2-2-es döntetlennel ért véget. A mérkőzés után a remek gólt fejelő Varga Barnabás is nyilatkozott, a Fradi gólerős csatára azonban nem kímélte korábbi klubját, megszólalásában erős kritikával illette Bognár György együttesét.

Bognár György nem ment el szó nélkül Varga Barnabás nyilatkozata mellett

Bognár György keményen üzent Varga Barnabásnak

Varga Barnabás a lefújást követően nem fogta vissza magát, az FTC gólszerzője így nyilatkozott a Paks elleni mérkőzés után: „Győzelmet érdemeltünk volna, bár sok futballt ma sem láttunk a pályán, persze a Paks elleni meccseken ezt már megszokhattuk. Vannak, akik asszisztálnak is ehhez, innen is köszönjük nekik. Nem tudom, hogy Lenzsér hogyan maradhatott a pályán ismét. A múlt héten is láttam, milyen tizenegyest kapott. Ismerem őt, fociztam vele, biztos, hogy bement az öltözőbe, és ő is egy jót mosolygott rajta”.

Bognár György a meccs után arról beszélt, hogy szerinte egyik csapat sem érdemelt győzelmet, majd a városi rádiónak, a Paks FM-nek adott nemrég hosszú interjút, amelyben felelevenítette a történteket, és reagált egykori játékosa szavaira.

Varga Barnabás 2023-ban a Pakstól igazolt a Fradihoz

Hát, én azt hiszem, nagyon hamar fradista lett a Barna. Több intelligenciát vitt magával innen, mint ami megmaradt. Szerintem hatott rá az az öltözői hangulat vagy a klubban lévő légkör,

ami kialakul a Pakssal szemben, mert ugye nem tudnak velünk mit kezdeni” – vette észre a Magyar Nemzet, miként fogalmazott Bognár György, aki rendszeresen odamondogat a Fradinak, és ezúttal is így tett.

„Az utóbbi években sem nagyon tudtak megverni, szerintem ötből négyszer mi voltunk sikeresek, és ugye ott van a két kupagyőzelem is. Nem tudnak velünk mit kezdeni, és elkeseredésében átvette ezt a stílust, ami ott a klubnál belül van. De hát ez számunkra megmosolyogtató, és így is fogjuk fel” – tette még hozzá a Paks edzője.

