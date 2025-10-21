Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Robbanás történt a Mol százhalombattai finomítójában hétfő este – vörösre festette az eget a lángoló üzem

Link másolása
Vágólapra másolva!
Döbbenetes focibotrány robbant ki Dél-Amerikában. A bolíviai élvonalban megrendezett Blooming-Bolívar mérkőzésen brutálisan összeverekedtek a játékosok, a pályára berohanó rendőrök könnygázzal próbálták megfékezni a hatalmas káoszt.

A bolíviai első osztályban szereplő Blooming és Bolívar mérkőzése őrületes balhét hozott, a játékosok között ritkán látható tömegverekedés robbant ki.

Botrány a bolíviai bajnokságban
Botrány tömegverekedés robbant ki a bolíviai bajnokságban megrendezett meccsen
Fotó: elmundo.com

Botrányos jelenetek a bolíviai focibajnokságban

Az elképesztő körülmények közepette lejátszott bajnok meccsen – a mérkőzés előtti heves esőzés miatt a pálya borzasztóan vizes volt – az első félidő hajrájában szabadultak el az indulatok, amikor a Blooming kapusa, Braulio Uraezana került összetűzésbe Damian Batallanival, aki nagyot esett a 16-oson belül. A vendégek 11-est reklamáltak, a hazaiak színészkedéssel vádolták a játékost, majd pillanatok alatt összecsaptak egymással a felek. 

A dulakodásban ütötték-rúgták egymást a labdarúgók, 

a játékvezető öt futballistát is lezavart a pályáról.

A kaotikus jeleneteknek a pályára berohanó rendőrök próbáltak véget vetni, akik a hírek szerint még könnygázt is bevetettek, hogy lecsillapítsák a verekedő játékosokat. 

A második félidő sem múlt el balhé nélkül, a Blooming csapatából durva szabálytalanságért újabb két játékost állított ki a bíró, a hazaiak végül hét, a vendégek nyolc játékossal fejezték be a meccset, 

ugyanis összesen heten kaptak piros lapot a mezőnyből. A Bolívar a hosszabbításban ki is harcolta a győzelmet, a létszámfölényben futballozó csapat 2-1-re nyert.

A Bolíviai Labdarúgó Szövetség a mérkőzést követően megerősítette, hogy fontolgatja mindkét csapat szankcionálását.

Carlos Lampe, a Bolívar válogatott kapusa, így nyilatkozott: „Aggódtam a meccs végén történtek miatt. Ez nem történhet meg. Megütötték a kapusedzőnket, ökölharc robbant ki. Nem volt elég biztonsági intézkedés. A két öltöző nagyon közel van egymáshoz.”

A kapus kiállított csapattársa is dühöngött a meccs után és a bírót szidta. 

Dulakodás volt és lökdösődés, de nem találtam el egyik ellenfelemet sem. A játékvezetőt elragadták a pillanatnyi érzelmek, 

és nem tudta, hogyan kezelje a játékot. Abszurd módon folyt le ez a meccs, már régóta nem történt ilyen, hogy ennyi játékost kiállítottak volna” – panaszkodott Daniel Catano.

Kapcsolódó cikkek

Óriási verekedés, az edzőt is megpofozták a Paks Konferencia-liga-ellenfelénél
Bunyózott Sallai Roland riválisa, ez a botrány kicsinálhatja a Galatasaray sztárját
Óriási botrány a BL-ben: székekkel dobálóztak, agyba-főbe verték egymást – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!