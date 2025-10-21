A bolíviai első osztályban szereplő Blooming és Bolívar mérkőzése őrületes balhét hozott, a játékosok között ritkán látható tömegverekedés robbant ki.

Botrány tömegverekedés robbant ki a bolíviai bajnokságban megrendezett meccsen

Botrányos jelenetek a bolíviai focibajnokságban

Az elképesztő körülmények közepette lejátszott bajnok meccsen – a mérkőzés előtti heves esőzés miatt a pálya borzasztóan vizes volt – az első félidő hajrájában szabadultak el az indulatok, amikor a Blooming kapusa, Braulio Uraezana került összetűzésbe Damian Batallanival, aki nagyot esett a 16-oson belül. A vendégek 11-est reklamáltak, a hazaiak színészkedéssel vádolták a játékost, majd pillanatok alatt összecsaptak egymással a felek.

A dulakodásban ütötték-rúgták egymást a labdarúgók,

a játékvezető öt futballistát is lezavart a pályáról.

A kaotikus jeleneteknek a pályára berohanó rendőrök próbáltak véget vetni, akik a hírek szerint még könnygázt is bevetettek, hogy lecsillapítsák a verekedő játékosokat.

A második félidő sem múlt el balhé nélkül, a Blooming csapatából durva szabálytalanságért újabb két játékost állított ki a bíró, a hazaiak végül hét, a vendégek nyolc játékossal fejezték be a meccset,

ugyanis összesen heten kaptak piros lapot a mezőnyből. A Bolívar a hosszabbításban ki is harcolta a győzelmet, a létszámfölényben futballozó csapat 2-1-re nyert.

A Bolíviai Labdarúgó Szövetség a mérkőzést követően megerősítette, hogy fontolgatja mindkét csapat szankcionálását.

Carlos Lampe, a Bolívar válogatott kapusa, így nyilatkozott: „Aggódtam a meccs végén történtek miatt. Ez nem történhet meg. Megütötték a kapusedzőnket, ökölharc robbant ki. Nem volt elég biztonsági intézkedés. A két öltöző nagyon közel van egymáshoz.”

A kapus kiállított csapattársa is dühöngött a meccs után és a bírót szidta.

Dulakodás volt és lökdösődés, de nem találtam el egyik ellenfelemet sem. A játékvezetőt elragadták a pillanatnyi érzelmek,

és nem tudta, hogyan kezelje a játékot. Abszurd módon folyt le ez a meccs, már régóta nem történt ilyen, hogy ennyi játékost kiállítottak volna” – panaszkodott Daniel Catano.