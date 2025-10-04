A meccs előtt még sereghajtó nyírségi együttes sorozatban négy nyeretlen NB I-es bajnoki után diadalmaskodott ismét, míg a most utolsó helyre csúszó ZTE változatlanul idegenbeli siker nélkül áll. A vendégek gólja után kisebb botrány is borzolta a kedélyeket.

Nem a hazai csapat ünneplése után tört ki a botrány

Fotó: Facebook.com/NYSFC

Az első félidőben nagyjából eseménytelen 20 perc után éledezni látszott a hazai együttes, elsősorban a sokszor helyzetbe kerülő Edomwonyi révén. A légiósnak azonban nem sikerült betalálnia egyik lehetőségéből sem, igaz, egyszer a gólvonalról mentett Bodnár. A kihagyott helyzetek megbosszulták magukat, az addig jóformán említésre méltó gólszerzési esély nélkül futballozó Zalaegerszeg ugyanis a félidő hajrájában Daniel Lima közeli találatával előnybe került. A gólt a brazil támadó provokatív gólörömmel ünnepelte, ezért sárga lapot kapott, az indulatok pedig kissé elszabadultak, de közvetlenül a szünet előtt a játékvezető igyekezett megfékezni a labdarúgók agresszivitását.

A botrány után fordított a Spari

Fordulás után szinte azonnal egyenlíteni tudott a Nyíregyháza, kihasználva a vendég védők nem megfelelő felszabadítását egy szöglet után. Katona Bálint találata után támadásban maradt a hazai csapat és alig negyedóra elteltével Edomwonyi lefejelt labdáját megint Katona tűzhette kapura, Gundel-Takács azonban bravúrral védeni tudott. Hamarosan hármas cserével frissített a szakmai stáb a zalai együttesen, de a remélt hatást ez sem hozta meg, a hajrában ugyanis az összességében végig jobban és veszélyesebben játszó nyírségiek még két gólt szereztek, ezzel otthon tartották a három pontot.

Vereségével a Zalaegerszeg biztosan a 12., utolsó helyről várhatja a válogatott szünet utáni 10. fordulót.

Fizz Liga, 9. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE 3-1 (0-1)

Nyíregyháza, 4246 néző, v: Zimmermann

gólszerzők: Katona B. (47.), Benczenleitner (79.), Kovács M. (86.), illetve Daniel Lima (36.)

sárga lap: Evangelu (37.), Májer (63.), illetve Bitca (22.), Lima (37.), Csonka (63.), Bodnár (74.) Nyíregyháza: Kovács D. - Benczenleitner, Evangelu, Katona L. - Májer (Farkas, 72.), Sankovic (Kovács M., 72.), Kovácsréti (Temesvári, 85.), Katona B., Toma - Edomwonyi, Babunski (Varga K., a szünetben) Zalaegerszeg: Gundel-Takács - Nyíri (Klausz, 83.), Várkonyi, Csóka - Bodnár, Csonka (Kiss B., 65.), Szendrei, Bitca (Papp, 65.) - Joao Victor (Amato, 65.), Daniel Lima, Alegria (Skribek, 73.)