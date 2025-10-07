Megérte kimenni a fnn fociliga egyik alacsonyabb osztályában rendezett EsPa/Renat–FC Finnkurd találkozóra. Na, nem az egetverő színvonalért, hanem az élőben látható akciófilmért. A meccsen megjelenő rendőrök ugyanis pillanatokkal a lefújás vettek őrizetbe egy bundázó focistát, írja a Magyar Nemzet.

Akcióban a finn rendőrség, máris lekapcsolták a bundázó focistát

Fotó: MARKKU ULANDER / Lehtikuva

Nem kell nagyítóval keresni a bundázó focistát

A jogkövető finn magatartással szöges ellentétben áll az, ami a labdarúgó ligarendszer alsóbb osztályaiban folyik.

Az ország labdarúgó szövetségében már évekkel ezelőtt felfigyeltek a káros jelenségre, de miután ők nem nyomozóhatóság, így nem tudtak hatásosan fellépni a mérkőzése befolyásolása ellen. Így aztán átadták az ügyet a rendőrségnek, amelyik már sokkal határozottabb lépéseket tett.

A letartóztatott focista a négy megfigyelt csapat egyikének a Finnkurdnak a brazil játékosa volt. Az országba érkező dél-amerikai focisták a fogadási csalók legkönnyebb prédái. A rendszerint kevésbé tehetséges fiatalokkal még hazájukban íratják alá a menedzserek a nagy pénzeket ígérő, de valójában keveset fizető szerződéseket, a focisták pedig Európába érkezve szembesülnek vele, hogy az ígért vagyonokból semmi nem lesz, így pedig könnyen esnek áldozatul a fogadási csalásból élő hálózatoknak.

