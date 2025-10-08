Könyörtelen büntetést kapott a Győr, a határozat az NB I 8. fordulójában lejátszott ETO FC–Ferencváros mérkőzéssel kapcsolatban született – írja az MLSZ honlapja.

Az MLSZ durva büntetéssel sújtotta az ETO-t

MTI/Krizsán Csaba

A fegyelmi bizottság a Győrt szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista bekiabálásai miatt

pénzbüntetés megfizetésére kötelezte, elrendelte egy prevenciós terv kidolgozását, illetve a korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását.

A testület a múlt hétvégi forduló eseményei kapcsán eljárást indított szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt

a Debrecennel, az ETO FC-vel, a Ferencvárossal, a Nyíregyházával, a Zalaegerszeggel és a másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvárral szemben,

továbbá szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt az ugyancsak NB II-es Budapest Honvéddal és a Vasassal szemben.