Nem viccelnek a szövetségnél. A korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását rendelte el a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága a Fizz Ligában szereplő ETO FC ellen, de számos más csapat is büntetésre számíthat.

Könyörtelen büntetést kapott a Győr, a határozat az NB I 8. fordulójában lejátszott ETO FC–Ferencváros mérkőzéssel kapcsolatban született – írja az MLSZ honlapja.

Az MLSZ durva büntetéssel sújtotta az ETO-t
Az MLSZ durva büntetéssel sújtotta az ETO-t
MTI/Krizsán Csaba

Büntetést kapott az ETO

A fegyelmi bizottság a Győrt szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista bekiabálásai miatt 

pénzbüntetés megfizetésére kötelezte, elrendelte egy prevenciós terv kidolgozását, illetve a korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását.

A testület a múlt hétvégi forduló eseményei kapcsán eljárást indított szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt 

a Debrecennel, az ETO FC-vel, a Ferencvárossal, a Nyíregyházával, a Zalaegerszeggel és a másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvárral szemben,

 továbbá szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt az ugyancsak NB II-es Budapest Honvéddal és a Vasassal szemben.

