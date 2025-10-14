Pierluigi Collina neve fogalom a futballban. A legendás olasz játékvezető, aki ma a FIFA Játékvezetői Bizottságának az elnöke, olyan ötletet dobott be, amely alapjaiban változtathatja meg a büntetők világát. Collina szerint a jelenlegi szabályok túlzottan kedveznek a lövőnek: a tizenegyesek közel 75 százaléka gól, és ha a kapus védeni tud, gyakran még mindig ott a kipattanó, amiből újabb lehetőség nyílik.

Ha bevezetik az új szabályt a büntetőknél, akkor nem kell tovább rajtra készen állniuk a 16-oson vonalán a két csapat játékosainak

Fotó: Kurucz Árpád / ANADOLU

Egylövéses szabály a büntetőknél?

A javaslat lényege az úgynevezett „one-shot rule”, avagy egylövéses szabály: ha a büntetőrúgás nem megy közvetlenül a hálóba, azonnal jön a kirúgás, nincs második esély. Hasonlóan a hosszabbítás utáni párbajokhoz, ahol szabálytalan kétszer próbálkozni. A változtatás célja egyszerű: igazságosabb helyzetet teremteni a kapusok és a lövők között, miközben megszűnne a jelenlegi káosz, amikor a tizenhatos körül a játékosok a kipattanóra várnak.

A FIFA egyelőre nem döntött az ügyben, de Collina tekintélye a szervezetben óriási. Nem véletlen, hogy sokan komolyan számolnak azzal, hogy akár már a 2026-os világbajnokságra életbe léphet a szabálymódosítás.

Hogyan változna a kapusok gondolkodása?

A változtatás legközvetlenebbül a kapusok munkáját érintené. Erről kérdeztük Szántai Leventét, az Újpest, az MTK és a Mezőkövesd korábbi NB I-es kapusát, ma már sportpszichológust.

„A jelenlegi helyzetben egy kapusnak arra is figyelnie kell, hova üti ki a labdát a 11-esnél” – mondja Szántai.

Aranyszabály, hogy ha oldalra tolod a lövést, kisebb szöget kap a támadó az ismétléshez, mintha középre pattan ki a labda. Az új szabálynak megfelelően úgy változna a kapusok gondokodása, hogy elég kivédeni a lövést, arra már nem szükséges koncentrálni, hogy hová pattan ki a labda

Ez óriási mentális könnyebbség lehet. Ma minden védés után újra fel kell készülni a második helyzetre, és ez extra stresszt jelent.

„Egyértelműen növelné a kapusok esélyét a sikeres védésre, hiszen megszűnne az a pszichés nyomás, hogy hiába hárítok, még jöhet a kipattanó. Eltűnne az a gondolat is, hogy »hiába védem ki, ha a bepattanót berúgják, semmit sem ér a csapatnak«.”