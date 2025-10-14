Pierluigi Collina neve fogalom a futballban. A legendás olasz játékvezető, aki ma a FIFA Játékvezetői Bizottságának az elnöke, olyan ötletet dobott be, amely alapjaiban változtathatja meg a büntetők világát. Collina szerint a jelenlegi szabályok túlzottan kedveznek a lövőnek: a tizenegyesek közel 75 százaléka gól, és ha a kapus védeni tud, gyakran még mindig ott a kipattanó, amiből újabb lehetőség nyílik.
Egylövéses szabály a büntetőknél?
A javaslat lényege az úgynevezett „one-shot rule”, avagy egylövéses szabály: ha a büntetőrúgás nem megy közvetlenül a hálóba, azonnal jön a kirúgás, nincs második esély. Hasonlóan a hosszabbítás utáni párbajokhoz, ahol szabálytalan kétszer próbálkozni. A változtatás célja egyszerű: igazságosabb helyzetet teremteni a kapusok és a lövők között, miközben megszűnne a jelenlegi káosz, amikor a tizenhatos körül a játékosok a kipattanóra várnak.
A FIFA egyelőre nem döntött az ügyben, de Collina tekintélye a szervezetben óriási. Nem véletlen, hogy sokan komolyan számolnak azzal, hogy akár már a 2026-os világbajnokságra életbe léphet a szabálymódosítás.
Hogyan változna a kapusok gondolkodása?
A változtatás legközvetlenebbül a kapusok munkáját érintené. Erről kérdeztük Szántai Leventét, az Újpest, az MTK és a Mezőkövesd korábbi NB I-es kapusát, ma már sportpszichológust.
„A jelenlegi helyzetben egy kapusnak arra is figyelnie kell, hova üti ki a labdát a 11-esnél” – mondja Szántai.
Aranyszabály, hogy ha oldalra tolod a lövést, kisebb szöget kap a támadó az ismétléshez, mintha középre pattan ki a labda. Az új szabálynak megfelelően úgy változna a kapusok gondokodása, hogy elég kivédeni a lövést, arra már nem szükséges koncentrálni, hogy hová pattan ki a labda
Ez óriási mentális könnyebbség lehet. Ma minden védés után újra fel kell készülni a második helyzetre, és ez extra stresszt jelent.
„Egyértelműen növelné a kapusok esélyét a sikeres védésre, hiszen megszűnne az a pszichés nyomás, hogy hiába hárítok, még jöhet a kipattanó. Eltűnne az a gondolat is, hogy »hiába védem ki, ha a bepattanót berúgják, semmit sem ér a csapatnak«.”
A lövők vállára még nagyobb teher nehezedhet
A javaslat azonban nem csak a kapusok, hanem a rúgó számára is új helyzetet teremtene. Szántai sportpszichológusként úgy látja, a lövő játékosoknál érezhetően nőne a nyomás:
A lövő játékos irányába nőne a stressz, hiszen nincs lehetősége javítani, ha hibázik. Így valószínűleg még nagyobb lenne a hibázástól való félelem. Nem véletlen, hogy a tizenegyespárbajokban is ritka, hogy mindkét csapat hibátlanul végigmegy öt lövésen.
A pszichológiai párbaj a kapus és a rúgó között így még élesebbé válhatna. „A kapusok részéről megjelenő mentális provokáció még inkább teret nyerhetne, hiszen a lövők tudnák: egyetlen lövésük van” – magyarázza Szántai. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy sokszor a lövések ereje eleve olyan nagy, hogy a kapus annak is örül, ha bele tud érni a labdába.
Hol tart most a szabálymódosítás?
• A „kipattanó nélküli” büntető egyelőre csak javaslat.
• A futball szabályait az IFAB (International Football Association Board) változtathatja meg.
• A testület előbb kisebb tornákon vagy utánpótlás-meccseken teszteli az újításokat.
• Ha a próba sikeres és megvan a szükséges többség, a szabály bekerülhet a hivatalos Laws of the Game-be.
• A következő nagy IFAB-ülés várhatóan 2026 elején lesz, ekkor dönthetnek róla újra.
• Lehetséges, hogy akár már a 2026-os világbajnokságon találkozunk vele – de az is, hogy csak később vezetik be, vagy teljesen elvetik.
• Új szabályok általában július 1-jétől lépnek hatályba világszerte.
Tizenöt százalékkal több kihagyott 11-es?
Kérdés, hogy a rúgók a változás hatására még erősebben lőnék-e a labdát, vagy inkább a pontos helyezésre törekednének.
De a szabálymódosítás nem csak a pályán, hanem az edzéseken is átrendezhetné a hangsúlyokat. A kapusoknak könnyebb lehet a mentális felkészülés. „Aki alapvetően bízik magában, annak ez a szabály plusz önbizalmat adhat. De egy kudarckerülő kapusnál lehet, hogy nem jelent valódi segítséget” – véli Szántai.
A rúgók oldalán viszont nőne a pszichés felkészülés jelentősége. „A sikeres büntetővégrehajtás vagy -védés vizualizálása mindkét félnek hasznos technika. Dolgozni kell a hibától való félelemmel is, és érdemes úgy tekinteni a 11-esre, mint egy helyzetre, nem sorsdöntő pillanatra. Valószínűleg 10-15 százalékkal nőne a kihagyott büntetők aránya.”
Szántai arról is beszélt, hogy aktív korában ő is készült a lövőkből:
Végül – ahogy eddig is – érdemes felkészülni az adott játékosból, illetve kapusból. Melyik a kedvelt oldal, ahova lőni szeret a labdarúgó? A kapus melyik oldalra véd több tizenegyest? Én aktív kapusként például évekre visszamenő statisztikát vezettem, aminek nagy hasznát vettem a 11-es helyzeteknél.
Rossz hír a szurkolóknak, kevesebb lehet a dráma a 11-eseknél
A The Sports Digest cikke szerint a javaslat fogadtatása vegyes. A támogatók szerint így végre igazságosabb helyzetbe kerülnének a kapusok, és megszűnne a tizenhatos környéki tumultus. Ráadásul a lövőknek is jobban kellene koncentrálniuk, ami emelheti a színvonalat.
Az ellenzők viszont attól tartanak, hogy elveszhet a tizenegyesek drámája. Az a pillanat, amikor egy kapus hárít, majd a támadó mégis betalál a kipattanóból, sokszor filmbe illő feszültséget hoz. Emellett a gólok száma is kevesebb lehet, ami egyesek szerint csökkentheti a mérkőzések látványosságát is.
A FIFA még nem döntött, de a 2026-os világbajnokság lehet az első nagy torna, ahol kipróbálják a szabályt. Addig valószínűleg tesztelni fogják kisebb tornákon, ahogy más újításokat, például a videóbírót is kisebb téttel bíró, például utánpótlás-meccseken vezették be.
