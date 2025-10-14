Live
Pierluigi Collina, a FIFA Játékvezetői Bizottságának elnöke azt javasolja, hogy a rendes játékidőben megítélt büntetőknél is szűnjön meg a kipattanó: ha a lövés elsőre nem talál kapuba, azonnal kirúgással folytatódna a játék. Szántai Levente volt NB I-es kapus és sportpszichológus szerint ez egyértelműen növelné a kapusok esélyét a sikeres védésre, az Origo Sportnak azt is elárulta, hogy miért változhatnak meg az esélyek a büntetőknél.

Pierluigi Collina neve fogalom a futballban. A legendás olasz játékvezető, aki ma a FIFA Játékvezetői Bizottságának az elnöke, olyan ötletet dobott be, amely alapjaiban változtathatja meg a büntetők világát. Collina szerint a jelenlegi szabályok túlzottan kedveznek a lövőnek: a tizenegyesek közel 75 százaléka gól, és ha a kapus védeni tud, gyakran még mindig ott a kipattanó, amiből újabb lehetőség nyílik.

Ha bevezetik az új szabályt a büntetőknél, akkor nem kell tovább rajtra készen állniuk a 16-oson vonalán a két csapat játékosainak
Ha bevezetik az új szabályt a büntetőknél, akkor nem kell tovább rajtra készen állniuk a 16-oson vonalán a két csapat játékosainak
Fotó: Kurucz Árpád / ANADOLU

Egylövéses szabály a büntetőknél?

A javaslat lényege az úgynevezett „one-shot rule”, avagy egylövéses szabály: ha a büntetőrúgás nem megy közvetlenül a hálóba, azonnal jön a kirúgás, nincs második esély. Hasonlóan a hosszabbítás utáni párbajokhoz, ahol szabálytalan kétszer próbálkozni. A változtatás célja egyszerű: igazságosabb helyzetet teremteni a kapusok és a lövők között, miközben megszűnne a jelenlegi káosz, amikor a tizenhatos körül a játékosok a kipattanóra várnak.

A FIFA egyelőre nem döntött az ügyben, de Collina tekintélye a szervezetben óriási. Nem véletlen, hogy sokan komolyan számolnak azzal, hogy akár már a 2026-os világbajnokságra életbe léphet a szabálymódosítás.

Hogyan változna a kapusok gondolkodása?

A változtatás legközvetlenebbül a kapusok munkáját érintené. Erről kérdeztük Szántai Leventét, az Újpest, az MTK és a Mezőkövesd korábbi NB I-es kapusát, ma már sportpszichológust.

„A jelenlegi helyzetben egy kapusnak arra is figyelnie kell, hova üti ki a labdát a 11-esnél” – mondja Szántai. 

Aranyszabály, hogy ha oldalra tolod a lövést, kisebb szöget kap a támadó az ismétléshez, mintha középre pattan ki a labda. Az új szabálynak megfelelően úgy változna a kapusok gondokodása, hogy elég kivédeni a lövést, arra már nem szükséges koncentrálni, hogy hová pattan ki a labda

Ez óriási mentális könnyebbség lehet. Ma minden védés után újra fel kell készülni a második helyzetre, és ez extra stresszt jelent. 

„Egyértelműen növelné a kapusok esélyét a sikeres védésre, hiszen megszűnne az a pszichés nyomás, hogy hiába hárítok, még jöhet a kipattanó. Eltűnne az a gondolat is, hogy »hiába védem ki, ha a bepattanót berúgják, semmit sem ér a csapatnak«.”

firo : 23.08.2025, Football: 2.Bundesliga FC Schalke 04 - VfL Bochum Goalkeeper Loris Karius of FC Schalke 04 goalwart by penalty penalty kick penalty save stop penalty (Photo by Jürgen Fromme / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP)
Loris Karius, a Schalke 04 kapusa hárít egy büntetőt a Bochum ellen – ha a labda kipattan a kapusról, akkor a támadó nem rúghatná rá újra
Fotó: JURGEN FROMME / firo Sportphoto

A lövők vállára még nagyobb teher nehezedhet

A javaslat azonban nem csak a kapusok, hanem a rúgó számára is új helyzetet teremtene. Szántai sportpszichológusként úgy látja, a lövő játékosoknál érezhetően nőne a nyomás: 

A lövő játékos irányába nőne a stressz, hiszen nincs lehetősége javítani, ha hibázik. Így valószínűleg még nagyobb lenne a hibázástól való félelem. Nem véletlen, hogy a tizenegyespárbajokban is ritka, hogy mindkét csapat hibátlanul végigmegy öt lövésen.

A pszichológiai párbaj a kapus és a rúgó között így még élesebbé válhatna. „A kapusok részéről megjelenő mentális provokáció még inkább teret nyerhetne, hiszen a lövők tudnák: egyetlen lövésük van” – magyarázza Szántai. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy sokszor a lövések ereje eleve olyan nagy, hogy a kapus annak is örül, ha bele tud érni a labdába.

Hol tart most a szabálymódosítás?

• A „kipattanó nélküli” büntető egyelőre csak javaslat.
• A futball szabályait az IFAB (International Football Association Board) változtathatja meg.
• A testület előbb kisebb tornákon vagy utánpótlás-meccseken teszteli az újításokat.
• Ha a próba sikeres és megvan a szükséges többség, a szabály bekerülhet a hivatalos Laws of the Game-be.
• A következő nagy IFAB-ülés várhatóan 2026 elején lesz, ekkor dönthetnek róla újra.
• Lehetséges, hogy akár már a 2026-os világbajnokságon találkozunk vele – de az is, hogy csak később vezetik be, vagy teljesen elvetik.
• Új szabályok általában július 1-jétől lépnek hatályba világszerte.

Tizenöt százalékkal több kihagyott 11-es?

Kérdés, hogy a rúgók a változás hatására még erősebben lőnék-e a labdát, vagy inkább a pontos helyezésre törekednének.

De a szabálymódosítás nem csak a pályán, hanem az edzéseken is átrendezhetné a hangsúlyokat. A kapusoknak könnyebb lehet a mentális felkészülés. „Aki alapvetően bízik magában, annak ez a szabály plusz önbizalmat adhat. De egy kudarckerülő kapusnál lehet, hogy nem jelent valódi segítséget” – véli Szántai.

Hungary's midfielder #10 Dominik Szoboszlai (R) scores the 1-1 goal from the penalty spot past Germany's goalkeeper #12 Alexander Nuebel during the UEFA Nations League Group A3 football match Hungary vs Germany at the Puskas Arena in Budapest, Hungary, on November 19, 2024. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Szoboszlai büntetőinél általában nem kell a kipattanóval bajlódni, mert a játékos egyből a hálóba lő
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A rúgók oldalán viszont nőne a pszichés felkészülés jelentősége. „A sikeres büntetővégrehajtás vagy -védés vizualizálása mindkét félnek hasznos technika. Dolgozni kell a hibától való félelemmel is, és érdemes úgy tekinteni a 11-esre, mint egy helyzetre, nem sorsdöntő pillanatra. Valószínűleg 10-15 százalékkal nőne a kihagyott büntetők aránya.”

Szántai arról is beszélt, hogy aktív korában ő is készült a lövőkből: 

Végül – ahogy eddig is – érdemes felkészülni az adott játékosból, illetve kapusból. Melyik a kedvelt oldal, ahova lőni szeret a labdarúgó? A kapus melyik oldalra véd több tizenegyest? Én aktív kapusként például évekre visszamenő statisztikát vezettem, aminek nagy hasznát vettem a 11-es helyzeteknél.

Rossz hír a szurkolóknak, kevesebb lehet a dráma a 11-eseknél

A The Sports Digest cikke szerint a javaslat fogadtatása vegyes. A támogatók szerint így végre igazságosabb helyzetbe kerülnének a kapusok, és megszűnne a tizenhatos környéki tumultus. Ráadásul a lövőknek is jobban kellene koncentrálniuk, ami emelheti a színvonalat.

FIFA's Chief of Global Football Development Arsene Wenger (L) speaks with FIFA Referees Committee chairman Pierluigi Collina (R) as they attend the 74th FIFA Congress in Bangkok on May 17, 2024. The 74th FIFA Congress is taking place in Bangkok with member associations voting on a range of issues including confirmation of the host nation or nations for the 2027 women's football World Cup. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
Ki tudja, Collina talán Arséne Wengerrel is megvitatta az ötletet
Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Az ellenzők viszont attól tartanak, hogy elveszhet a tizenegyesek drámája. Az a pillanat, amikor egy kapus hárít, majd a támadó mégis betalál a kipattanóból, sokszor filmbe illő feszültséget hoz. Emellett a gólok száma is kevesebb lehet, ami egyesek szerint csökkentheti a mérkőzések látványosságát is.

A FIFA még nem döntött, de a 2026-os világbajnokság lehet az első nagy torna, ahol kipróbálják a szabályt. Addig valószínűleg tesztelni fogják kisebb tornákon, ahogy más újításokat, például a videóbírót is kisebb téttel bíró, például utánpótlás-meccseken vezették be.

