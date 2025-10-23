Live
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában a Liverpool 5-1-re győzött a Frankfurt vendégeként. Arne Slot kezdőcsapatában több változás is volt, így Mohamed Szalah is kimaradt. Ezt Jamie Carragher rosszul jósolta meg, ahogyan azt sem találta el, hogy Szoboszlai Dominik hol lesz a mérkőzés elején. A Liverpool legendás játékosa mégis úgy tett, mintha nem tévedett volna.

A Sky Sports oldalán még kedden jelent meg a Liverpool-legenda Jamie Carragher jóslata, hogy melyik tizenegy játékost küldené pályára a szerda esti Frankfurt–Liverpool BL-mérkőzésen. Végül öt játékost – Bradley, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister és Szalah – sem talált el az egykori védő, a helyeiken Frimpong, Robertson, Szoboszlai, Jones és Gakpo kapott helyet.

Jamie Carragher Mohamed Szalah mellett Szoboszlai Dominikról is tévedett a Frankfurt–Liverpool BL-mérkőzés előtt
Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Frankfurt–Liverpool: Carragher Szalah-ról és Szoboszlairól is tévedett

Az 5-1-es vendégsikerrel zárult Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt Carragher a CBS Sports szakértőjeként értékelte Arne Slot vezetőedző összeállítását, és kiemelten beszélt Mohamed Szalah hiányáról. A rossz formában lévő egyiptomi támadóval kapcsolatban az angol exfutballista úgy tett, mintha ő is kihagyta volna a kezdőcsapatból.

„Épp erről beszéltem, Arne biztosan figyelte a várakozásomat. Lebuktam, mellékállásban a Liverpool edzői stábjának segítek – vette humorosra a figurát Jamie Carragher. – Ez a Mo Szalah már nem az a legendás Mo Szalah, és úgy kell bánni vele, mint bárki mással. Már 33 éves és a Liverpool hat napon belül három meccset játszik, úgyhogy ez volt a helyes döntés, bravó, Arne!"

Szalah végül a 74. percben lépett pályára csereként, addigra kialakult a végeredmény. 

Carragher arra nem tért ki, hogy ha az egyiptomi játékos lecserélését jó ötletnek tartotta, akkor a Sky szakértőjeként miért tette őt a kezdőcsapatba, 

ahogyan a többi változásról – köztük az általa rendszeresen kritizált Szoboszlai Dominik kihagyásáról – sem beszélt.

A Liverpool három forduló után hat ponttal áll a BL-ben, legközelebb a Premier League-ben címvédőként szombat este a Brentford vendége lesz.

Nem mindenhol olyan vakok, mint az UEFA-nál: Szoboszlai Dominik volt a hős

