A Szoboszlai Dominiket az elmúlt években többször is kritizáló Jamie Carragher a Sky Sports szakértőjeként nem vár sok változást a Liverpool kezdőcsapatában a Manchester United ellen elveszített bajnokihoz képest, de a magyar válogatott csapatkapitányát a kispadon kezdetné. Emellett Cody Gakpo kihagyása is meglepőnek tűnik az összeállításában.

A Liverpool-legenda Jamie Carragher szerint Szoboszlai Dominik nem kezd a frankfurti BL-mérkőzésen

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Carragher Szoboszlait nem, de Gravenberchet a Liverpool kezdőcsapatába tette

A Sky Sportson kedd délután jelent meg a Liverpool-legenda véleménye – azután, hogy tudni lehetett: Ryan Gravenberch kihagyta az edzést és aligha lesz játékra alkalmas. Azóta kiderült, hogy a holland középpályás el sem utazott Frankfurtba, így Carragher legalább egy helyen biztosan téved.

Órákon belül kiderül, lesz-e még olyan pozíció, ahol Arne Slot vezetőedző nem fogadja meg az angol exfocista „tanácsát".