Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Megszólalt a belgrádi lövöldöző – szavai mindenkit sokkoltak

Jó, ha tudja!

Leállás jön több hazai banknál is a hosszú hétvégén

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában a Liverpool szerda este Frankfurtba látogat. A Vörösök legendája, Jamie Carragher Szoboszlai Dominiket kitenné a kezdőcsapatból, ugyanakkor a Németországba el sem utazó Ryan Gravenberchről azt írta, hogy a pályán lesz.

A Szoboszlai Dominiket az elmúlt években többször is kritizáló Jamie Carragher a Sky Sports szakértőjeként nem vár sok változást a Liverpool kezdőcsapatában a Manchester United ellen elveszített bajnokihoz képest, de a magyar válogatott csapatkapitányát a kispadon kezdetné. Emellett Cody Gakpo kihagyása is meglepőnek tűnik az összeállításában.

A Liverpool-legenda Jamie Carragher szerint Szoboszlai Dominik nem kezd a frankfurti BL-mérkőzésen
A Liverpool-legenda Jamie Carragher szerint Szoboszlai Dominik nem kezd a frankfurti BL-mérkőzésen
Fotó: Glyn Kirk/AFP

Carragher Szoboszlait nem, de Gravenberchet a Liverpool kezdőcsapatába tette

A Sky Sportson kedd délután jelent meg a Liverpool-legenda véleménye – azután, hogy tudni lehetett: Ryan Gravenberch kihagyta az edzést és aligha lesz játékra alkalmas. Azóta kiderült, hogy a holland középpályás el sem utazott Frankfurtba, így Carragher legalább egy helyen biztosan téved.

Órákon belül kiderül, lesz-e még olyan pozíció, ahol Arne Slot vezetőedző nem fogadja meg az angol exfocista „tanácsát".

Meztelenül őrjítette meg a rajongókat Szoboszlai kritikusának szexi lánya – fotók
Élet vagy halál: három megoldás a Liverpool válságára
Káosz Liverpoolban: hol kellene játszania Szoboszlainak a mostani csapatban?

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!