A Szoboszlai Dominiket az elmúlt években többször is kritizáló Jamie Carragher a Sky Sports szakértőjeként nem vár sok változást a Liverpool kezdőcsapatában a Manchester United ellen elveszített bajnokihoz képest, de a magyar válogatott csapatkapitányát a kispadon kezdetné. Emellett Cody Gakpo kihagyása is meglepőnek tűnik az összeállításában.
Carragher Szoboszlait nem, de Gravenberchet a Liverpool kezdőcsapatába tette
A Sky Sportson kedd délután jelent meg a Liverpool-legenda véleménye – azután, hogy tudni lehetett: Ryan Gravenberch kihagyta az edzést és aligha lesz játékra alkalmas. Azóta kiderült, hogy a holland középpályás el sem utazott Frankfurtba, így Carragher legalább egy helyen biztosan téved.
Órákon belül kiderül, lesz-e még olyan pozíció, ahol Arne Slot vezetőedző nem fogadja meg az angol exfocista „tanácsát".
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!