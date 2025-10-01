Noha a Liverpool kétszer annyit birtokolta a labdát és lőtt kapura, mint a Galatasaray, mégis 1-0-s vereséget szenvedett az isztambuli BL-mérkőzésen. Szoboszlai Dominikék sorozatban másodszor kaptak ki a Crystal Palace elleni szombati bajnoki elvesztése után, és ugyan Arne Slot vezetőedző még nem esett pánikba, a klublegenda Jamie Carragher már nem volt ilyen kíméletes.

Szoboszlai Dominik összehozott egy tizenegyest a Galatasaraynak, a Liverpool-legenda Jamie Carragher ezúttal mégsem (csak) őt kritizálta

Fotó: SALIH ZEKI FAZLIOGLU / ANADOLU

Carragher szerint Slot nagy feladat előtt áll Szoboszlaiékkal

Szoboszlai és Kerkez egyik fő kritikusa ezúttal nem a magyar játékosokat, hanem az egész csapatot szidta.

„Én nem egy topcsapat meccsét látom. A Liverpool mostanában nem focizik, hanem az a fejetlen előre-hátra játék jobban hasonlít a kosárlabdára.

Nem gondolnám, hogy egy topcsapatnak így kéne játszania.

Ezt már a legelején elmondtam az edzőnek, bár ő jobban ért hozzá nálam, mert fantasztikus tréner. Jelenleg azonban a legutóbbi idényben látott munkabírásból semmi nem látszik, ami a rengeteg átigazolásnak is köszönhető. Azoknak egyelőre előrefelé semmilyen hatása nincsen, a védekezés viszont sokat visszaesett. A legutóbbi idény túl simán alakult Slotnak, most viszont meg kell dolgoznia a pénzéért. Érdekes lesz látni, miként oldja meg a problémákat" – mondta Carragher, kiemelve a Newcastle és a Crystal Palace ellen mutatott hibás védőmunkákat is.

Florian Wirtz egyelőre nem találja a helyét a Liverpool csapatában

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Wirtz lenne a Liverpool gyenge pontja?

Az egykori angol válogatott védő végül mégis kiemelten kritizált egy játékost: ezúttal Florian Wirtzbe szállt bele, akárcsak a napokban Wayne Rooney tette. A 22 éves német középpályás már a kilencedik tétmérkőzését játszotta a Liverpool színeiben, de majdnem hétszáz játékperc alatt is csupán egyetlen gólpasszt tud felmutatni.

„Jelenleg nincsen egyensúlyban a csapat, és aki egyértelműen lefelé lóg ki, az Florian Wirtz. Egyáltalán nem versenyképes.

Fiatalon jött egy új bajnokságba, sok ideje van még, de most ki kell őt rakni a kezdőcsapatból, mert a Liverpool vele hátrafelé közlekedik

– nyilatkozta Carragher Wirtzről, aki eddig csak az Everton ellen volt csere. – Vissza kell térni oda, ami az előző idényben volt jelen, és utána lehet önbizalmat építeni. Most ugyanis teljes káosz van, és nem csupán a vereségek miatt, hanem már az első naptól kezdve."