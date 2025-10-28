Brendan Rodgers második glasgow-i időszaka hirtelen, botrányos körülmények között ért véget. A Celtic tulajdonosa, Dermot Desmond példátlanul kemény nyilatkozatban támadta, miközben a szurkolók nem hisznek a szemüknek, amikor a tabellára néznek.

Most már nincs miért mosolyogni a Celtic csapatánál, Rodgers hétfő este le is mondott

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Káosz a Celticnél, Edinburgh ünnepel

A Tynecastle Parkban ugyanakkor eufórikus a hangulat. Derek McInnes csapata szervezett és rendkívül hatékony, idén még veretlen. A Hearts 1960 óta nem nyerte meg a bajnokságot, most viszont az egész ország róla beszél.

A Sky Sports szerint „a Hearts csúcsformában van, miközben a Celtic szezonja darabjaira hullik”. A Guardian hozzáteszi: „Negyven év után valóban meginoghat a glasgow-i uralom.”

McInnes higgadtan értékelt a győzelem után:

Tudjuk, hogy most mi vagyunk a figyelem középpontjában, de csak a következő meccs számít. A srácok hisznek egymásban, de ez még nem a célvonal.

A Hearts az utóbbi években tudatosan építkezett, röviden összefoglalva: adat- és teljesítményelemzés, modern stáb, stabil háttér. A fegyelem és a statisztika kéz a kézben járnak Edinburgh-ban.

Nem véletlen, hogy sokan már Sir Alex Ferguson 1985-ös Aberdeenjéhez hasonlítják a csapatot, amely akkor megtörte a Celtic és a Rangers évtizedes egyeduralmát.

A Hearts történetében magyar edző is nyomot hagyott: László Csaba 2008 és 2010 között irányította a klubot, és a harmadik helyre vezette a csapatot a Premiershipben.

Glasgow romokban

Glasgowban viszont minden összeomlott. Brendan Rodgers, aki korábban a Liverpool menedzsere is volt, elvesztette az öltözőt és a vezetőség bizalmát. A Bajnokok Ligája-kudarc, az elhibázott nyári igazolások és a pocsék szezonkezdet után a vereség a Hearts ellen már sok volt a szurkolóknak is.

A Celtic közleménye még visszafogott hangon köszönte meg Rodgers munkáját, de Desmond tulajdonos nem kertelt:

Amikor két éve visszahoztuk Brendant, hittünk benne. Az utóbbi hónapokban viszont a viselkedése és a kommunikációja nem tükrözte ezt a bizalmat. Szavai és tettei megosztóak voltak, és hozzájárultak a klub körüli mérgező hangulathoz.

A Telegraph szerint ez az egyik legélesebb tulajdonosi üzenet, amit brit klubnál valaha tapasztaltak.