Nagy esélyt kapott a magyar focista. Bősze Levente, az olasz élvonalbeli Como fiatal magyar futballistája rengeteg hasznos tanácsot kap Cesc Fabregastól, a gárda játékosként világ- és Európa-bajnokság vezetőedzőjétől.

Rengeteg hasznos tanácsot kap Cesc Fabregastól a fiatal magyar focista, Bősze Levente.

Cesc Fabregas kezei alatt fejlődhet Bősze Levente
Cesc Fabregas kezei alatt fejlődhet Bősze Levente
Fotó: Como Calcio

Cesc Fabregastól tanulhat Bősze Levente

Nagyon sokat beszélgetünk, a legjobb tanácsokat mindig edzés előtt kapom tőke, de folyamatosan azt mondja, hogy fiatal vagyok még, és az idő nekem dolgozik

nyilatkozott az M1 aktuális csatornának a 16 éves középpályás, aki a Dunaszerdahelytől egy évre kölcsönbe került a Serie A-ban szereplő együtteshez.

Bősze megjegyezte, az első naptól kezdve az első csapattal készül, ugyanakkor meccseken egyelőre az U19-eseknél szerepel - a Primavera 2 bajnokságban négy forduló után három győzelemmel és egy döntetlennel listavezető a gárda -, 

a célja viszont az, hogy ebben a szezonban esetleg egy Olasz Kupa-, vagy bajnoki mérkőzésen a felnőtteknél is bemutatkozzon.

A fiatal játékos megjegyezte, a szlovák bajnokság jóval „brusztolósabb" volt, Olaszországban főként a játéktudás a legnagyobb különbség, és ehhez kell hozzászoknia, írja az MTI.

Bősze az U17-es válogatott tagjaként szerdán Észak-Macedónia, három nappal később Gibraltár, végül Csehország ellen léphet pályára Európa-bajnoki selejtezőtornán. Mint elmondta, bízik benne, hogy vezéregyéniségként tud hozzájárulni a csapat sikeres szerepléséhez, ezután pedig önbizalommal telve utazhat vissza klubjához.

