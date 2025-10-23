Szerdán a Chelsea nagyon sima, 5-1-es győzelmet aratott a Bajnokok Ligájában a holland Ajax ellen. a vendégek már a 15. perctől emberhátrányban játszottak Kenneth Taylor teljesen felesleges durva belépője nyomán. Az Ajaxnak innentől végig az eredmény után rohant – kevés sikerrel –, a Chelsea már az első félidőben négyet rúgott, minderre Wout Weghorst tudott büntetőből válaszolni a szünet előtt.

Wout Weghorst (25) a Chelsea ellen büntetőből volt eredményes a Bajnokok Ligájában Fotó: GLYN KIRK / AFP

Weghorstot a Chelsea-szurkolók jól ismerhetik, ugyanis a 2023/24-es idényben a Manchester Unitednál játszott kölcsönben. A hórihorgas holland támadó a gólokkal adós volt Erik ten Hag irányítása alatt, 17 mérkőzésen egyszer sem talált be. Nem meglep módon az MU a kölcsönszerződése után – Cristiano Ronaldo távozása után kellett gyorsan csatárt találnia a piacon – nem vette meg végleg a Burnleytől.

Weghorst is minél hamarabb szeretné a szerdai meccset elfelejteni,ugyanis az első félidőben durva sérülést szenvedett.

A Chelsea-védő, Tosin Adarabioyo stoplisával találkozott Weghorst feje. A holland a földön maradt, a fejéből pedig ömlött a vér.

Wout Weghorst suffers head injury vs Chelsea. 🤕 pic.twitter.com/GiqkqdSOTp — Goals Side (@goalsside) October 22, 2025

A Chelsea szurkolói kinevették a sérült Ajax-játékost

A holland egy rövid ápolás után folytathatta a meccset, a lefújás után pedig elmondta, egy kis fejfájást érzett, de amúgy semmi baja nem volt.

A Chelsea-szurkolók később azonban jól szórakoztak a hollandon, miután még az első félidőben Enzo Fernándezre csúszott rá a tizenhatoson belül. Az argentin világbajnok értékesítette a megítélt büntetőt. Az angolok piros lapot reklamáltak Weghorst belépőjéért, aki egy sárgával megúszta ezt.

A szurkolók a hosszú haja miatt a korábbi liverpooli, Andy Carollnak csúfolták Weghorstot és s...ggfejnek nevezték.

A szenvedő Ajaxban – a BL-ben mind a három meccsét elvesztette, a bajnokságban mindössze a negyedik, kilenc pontra az első Feyenoordtól – Weghorst a mostani idényben 10 meccsen már 6 gólt szerzett. Az amszterdami együttes edzője egyébként az a John Heitinga, aki az előző idényen még Arne Slot stábjával nyert angol bajnokságot a Liverpoollal.