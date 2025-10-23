A Vasas csodáját idézte a Bajnokok Ligájában a Chelsea az Ajax elleni összecsapáson.

Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

A labdarúgás históriájával és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kimutatása szerint az Ajax, amelyre a londoni Chelsea mért súlyos vereséget (5-1) szerdán,

másodszor veszített legalább négy góllal BL-meccsen, miután 2022 októberében a Napoli intézte el 6-1-re.

Ilyen mértékű kudarc egyszer érte a holland alakulatot a BEK/BL-szereplésein: 1980. október 22-én a Bayern Münchentől kapott ki 5-1-re.

A Bayern ezúttal is kitett magáért: 4-0-ra nyert a Club Brugge ellen, s lett a történelem első olyan Bundesliga-csapata, amely 12 győzelemmel kezdte a szezont - írja az MTI:. A német bajnoki címvédő angol csatárásza, Harry Kane profi karrierje során először szerzett gólt tíz egymást követő mérkőzésen klub- és válogatottbeli fellépéseit egyaránt tekintetbe véve.

A belga kaput egyszer bevevő Kane a 2025/26-os szezonban 12 meccsen 20 találatot jegyzett a Bayern színeiben, ezt a határt első játékosként érte el az idényben a tíz legerősebb nemzeti bajnokságot figyelembe véve.

Brilliant Champions League night at the Allianz. Congrats Lennart Karl on a night to remember! Gotta keep this momentum going 🙌 pic.twitter.com/2oKn7dl0Mk — Harry Kane (@HKane) October 22, 2025

A müncheni csapatnak a BL-ben Lennart Karl lépett elő a legfiatalabb gólszerzőjévé 17 évesen és 242 naposan, a korrekordokat tekintve pedig a Chelsea lett az első együttes a Bajnokok Ligája históriájában, amelynek egyetlen mérkőzésen három tinédzsere is eredményes tudott lenni: a londoniak öt góljából egyet-egyet jegyzett Marc Guiu (19 évesen), Estevao (18) és Tyrique George (19).

A Real Madrid–Juventus (1-0) találkozó kapcsán az IFFHS azt emelte ki, hogy a szerdai volt a 22. összecsapás a két csapat között a BL-ben, illetve elődjében, a BEK-ben, ennél többször – 28 alkalommal – csak a spanyol elitgárda és a Bayern München játszott egymással.

Az olasz együttes utóbbi hét meccséből – minden sorozatot figyelembe véve – egyet sem nyert meg (mérlege: 5 döntetlen, 2 vereség), ez a leghosszabb nyeretlenségi szériája a Juvének 2009 áprilisa-májusa óta, amikor egymást követően nyolc mérkőzésén volt képtelen győzni.