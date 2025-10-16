Az októberi válogatottszünet után folytatódnak az európai labdarúgó-bajnokságok, így a Championship küzdelmei is. Szombaton a magyar válogatott Tóth Balázst foglalkoztató Blackburn Rovers a listavezető Coventry Cityhez látogat, amelyet a Chelsea-legenda Frank Lampard irányít.

A Chelsea-nél és az Evertonnál is megbukott Frank Lampard edzői pályafutása legsikeresebb időszakát élvezi

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Feléledt a másodosztályban a Premier League-ben megbukott Chelsea-legenda

Lampard kezdeti pályafutása edzőként nem volt épp sikertörténet. A Chelsea-nél másfél év után menesztették, majd az Evertonhoz került, ahol 44 meccs alatt mindössze 1,00-s pontátlagot sikerült hoznia, így egy év után onnan is kirúgták, amikor a liverpooli csapat egyre közelebb került a kieséshez. A 2022/23-as idény hajrájában 11 meccs erejéig visszatért a londoni csapathoz, amely azonban csupán egyszer tudott nyerni, így nem marasztalták a klub legendás játékosát.

A korábbi 106-szoros angol válogatott, háromszoros Premier League- és négyszeres FA-kupa-győztes középpályás közel másfél évig volt munka nélkül, amikor 2024 novemberében az angol másodosztályban szereplő Coventry City kinevezte vezetőedzőnek. Lampardnak nem volt teljesen ismeretlen a másodosztály, mivel 2018 és 2019 között már dolgozott a Derby Countynál, amellyel bejutott a rájátszás döntőjébe is, ám ott elbukott az Aston Villa ellen.

Veretlenül vezeti az angol másodosztályt a Coventry City

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Ettől függetlenül kevesen mertek volna arra fogadni, hogy a Coventrynél ilyen rövid idő alatt is látható eredménye lesz a munkájának, ugyanis meglehetősen nehéz helyzetben vette át a csapatot, amely – Mark Robins irányítása alatt az elmúlt években kétszer is majdnem feljutott a Premier League-be, tavaly áprilisban pedig minden idők egyik legemlékezetesebb FA-kupa-elődöntőjében csak tizenegyesekkel maradt alul a Manchester Uniteddel szemben – az előző idényt pocsékul kezdte, 17 fordulót követően csak a 17. helyen állt.

Másfél milliárd forintból csodacsapat

Lamparddal már az első hónapokban stabilabb lett a védelem és javult a támadójáték, de ami a legfontosabb, hogy hitet adott a játékosoknak. Január és március között olyan sorozatot produkált a Coventry, amelyre 55 éve nem volt példa a klub történetében: tíz meccsből kilenc győzelmet aratott a csapat, és végül a rájátszást érő ötödik helyen zárta az idényt. Bár a playoff-elődöntőben egy 122. percben kapott góllal elbukott a Sunderland ellen, de már akkor látszódott, hogy Lampard lerakta az alapokat, és a mostani kiírásban is számolni kell majd az égszínkékekkel.