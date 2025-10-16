Az októberi válogatottszünet után folytatódnak az európai labdarúgó-bajnokságok, így a Championship küzdelmei is. Szombaton a magyar válogatott Tóth Balázst foglalkoztató Blackburn Rovers a listavezető Coventry Cityhez látogat, amelyet a Chelsea-legenda Frank Lampard irányít.
Feléledt a másodosztályban a Premier League-ben megbukott Chelsea-legenda
Lampard kezdeti pályafutása edzőként nem volt épp sikertörténet. A Chelsea-nél másfél év után menesztették, majd az Evertonhoz került, ahol 44 meccs alatt mindössze 1,00-s pontátlagot sikerült hoznia, így egy év után onnan is kirúgták, amikor a liverpooli csapat egyre közelebb került a kieséshez. A 2022/23-as idény hajrájában 11 meccs erejéig visszatért a londoni csapathoz, amely azonban csupán egyszer tudott nyerni, így nem marasztalták a klub legendás játékosát.
A korábbi 106-szoros angol válogatott, háromszoros Premier League- és négyszeres FA-kupa-győztes középpályás közel másfél évig volt munka nélkül, amikor 2024 novemberében az angol másodosztályban szereplő Coventry City kinevezte vezetőedzőnek. Lampardnak nem volt teljesen ismeretlen a másodosztály, mivel 2018 és 2019 között már dolgozott a Derby Countynál, amellyel bejutott a rájátszás döntőjébe is, ám ott elbukott az Aston Villa ellen.
Ettől függetlenül kevesen mertek volna arra fogadni, hogy a Coventrynél ilyen rövid idő alatt is látható eredménye lesz a munkájának, ugyanis meglehetősen nehéz helyzetben vette át a csapatot, amely – Mark Robins irányítása alatt az elmúlt években kétszer is majdnem feljutott a Premier League-be, tavaly áprilisban pedig minden idők egyik legemlékezetesebb FA-kupa-elődöntőjében csak tizenegyesekkel maradt alul a Manchester Uniteddel szemben – az előző idényt pocsékul kezdte, 17 fordulót követően csak a 17. helyen állt.
Másfél milliárd forintból csodacsapat
Lamparddal már az első hónapokban stabilabb lett a védelem és javult a támadójáték, de ami a legfontosabb, hogy hitet adott a játékosoknak. Január és március között olyan sorozatot produkált a Coventry, amelyre 55 éve nem volt példa a klub történetében: tíz meccsből kilenc győzelmet aratott a csapat, és végül a rájátszást érő ötödik helyen zárta az idényt. Bár a playoff-elődöntőben egy 122. percben kapott góllal elbukott a Sunderland ellen, de már akkor látszódott, hogy Lampard lerakta az alapokat, és a mostani kiírásban is számolni kell majd az égszínkékekkel.
Unalmas futball helyett hihetetlen gólzápor a Coventry meccsein
Nos, ebben az idényben a Coventry valósággal berúgta a Championship ajtaját. Kilenc fordulót követően egyetlen veretlen csapatként vezetik a másodosztály tabelláját, ráadásul nem csak egy-egy góllal nyerik a meccseiket, hanem rendre kiütik az ellenfeleket.
Magasan a legtöbb gólt szerezték az ősszel, szám szerint 27-et, vagyis meccsenként átlagosan háromszor találnak be.
Beszédes, hogy ez több, mint a második helyen álló Middlesbrough (12) és a harmadik Leicester City (13) eddigi góljainak a száma együttvéve.
Lampard filozófiája nem épp a türelmes labdatartásra épül, sokkal inkább agresszív, letámadásra épülő futballt játszat a csapatával, és gyakorlatilag minden helyzetből kapura lőnek. Ez a taktika gyorsan a liga egyik leglátványosabb futballt játszó együttesévé tette a Coventryt, amely élen áll a kapura lövések (158), a kaput eltalált lövések (52) és a helyzetkialakítások (92) terén is, de a legtöbb labdaszerzés is az ő nevükhöz fűződik. Augusztusban volt egy 7-1-es győzelmük a QPR ellen, az utolsó három bajnokin pedig 3-0-ra verték a Birminghamet, 4-0-ra a Millwallt és 5-0-ra a Sheffield Wednesdayt.
A siker kulcsa egyértelműen a támadás és a védekezés közti egyensúly, hiszen azon túl, hogy most ontják a gólokat, keveset is kapnak. Lampard előtt a csapat meccsenként 1,5 gólt kapott, ami mostanra 0,78 gólra csökkent.
A csapat idei teljesítményét még inkább döbbenetessé teszi, hogy Lampard mindössze 3,5 millió fontot (1,5 milliárd forint) költött a nyáron, a Coventry pedig 107,95 millió eurós értékével (48 milliárd forint) csak a hatodik legértékesebb csapat az egész bajnokságban. A legnagyobb nyári erősítésük az volt, hogy sikerült megtartani a Southampton és a Newcastle United által csábított tehetséges középpályást, Jack Rudonit, valamint az idén már öt gólpassznál tartó holland jobbhátvédet, Milan van Ewijket, akit a Wolfsburg vitt volna.
Gyökeres után ők lehetnek a jövő sztárjai
Lampard kezei között több tehetség is berobbant az elmúlt években, többek között Mason Mountnak és Fikayo Tomorinak is az angol szakember adta meg először a lehetőséget. A Coventrynél most hasonló a helyzet, így az amerikai válogatott Haji Wright, a ghánai Brandon Thomas-Asante, vagy a dán Victor Torp nevét érdemes megjegyezni. Különösen, hogy jó eséllyel mindhárman ott lesznek a 2026-os világbajnokságon. A trió tavaly együtt 22 gólt hozott össze, idén már 18-nál járnak. Viktor Gyökeres 2023-ban ugyancsak a Coventryből igazolt a portugál Sportinghoz.
Lamparddal 44 meccs alatt 1,77-es pontátlagot hozott a csapat, aminél jobb statisztikai mutatója még soha nem volt az edzőként eddig jobbára csak bukdácsoló angol ikonnak.
Bár messze még az idény vége, a jelenlegi formát nézve a Coventryt tartják a legesélyesebbnek a feljutásra, ami nem kis dolog lenne, mivel 25 év után juthatna vissza a csapat a Premier League-be. A Football Meets Data statisztikai oldal szerint a nyugat-midlandi együttesnek 52 százalékos esélye van az egyenes ági feljutásra.
Tóth Balázsnak lisszaboni bravúrokra lesz szüksége
Nagy kérdés, hogy az októberi válogatottszünet megtöri-e a listavezető lendületét, vagy tovább folytatja-e a menetelését. A következő öt fordulóban a tabella alsó felében tanyázó csapatok ellen lép pályára a Coventry, így jó eséllyel novemberig is elhúzódhat a veretlenségi sorozat. Szombaton a Tóth Balázst is foglalkoztató, 21. helyen álló Blackburn Rovers látogat a listavezetőhöz.
Az Angliába tavaly nyáron igazoló Tóth januárban már játszott a Coventry ellen, akkor csapata egyik legjobbja volt, mégis 2-0-ra kikapott a Blackburn.
A Lisszabonban kedden parádésan védő magyar kapusnak vélhetően most sem lesz könnyű dolga, hiszen klubszinten ebben a szezonban csupán kétszer fordult elő, hogy nem kapott gólt, csapata pedig több mint egy hónapja nyeretlen, igaz, eddigi két győzelmét ugyancsak idegenben szerezte. Viszont ha a 28 éves kapus olyan teljesítményt nyújt, mint a Portugália elleni világbajnoki selejtezőn, akkor még a liga legjobb csapatának is fel kell kötnie a gatyáját, ha győzni szeretne.
Tóth Balázs bekerült a forduló csapatába is a portugálok ellen (is) nyújtott teljesítményével. Az apró borsodi faluból származó kapus akár hosszabb távon is megoldhatja a Gulácsi Péter visszavonulásával keletkezett űrt.
- Kapcsolódó cikkek: