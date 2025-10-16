Live
A kezdeti kudarcok után beindulni látszik Frank Lampard edzői karrierje. A Chelsea klublegendája tavaly novemberben vette át az angol másodosztályban listavezető Coventry City irányítását, amelynél kevesebb mint egy év alatt kisebb csodát tett. A Championship egyetlen veretlen csapata szárnyal, ráadásul olyan magabiztos teljesítménnyel, hogy a Premier League-be feljutásért küzdő csapatok között jelenleg a legesélyesebbnek tartják.

Az októberi válogatottszünet után folytatódnak az európai labdarúgó-bajnokságok, így a Championship küzdelmei is. Szombaton a magyar válogatott Tóth Balázst foglalkoztató Blackburn Rovers a listavezető Coventry Cityhez látogat, amelyet a Chelsea-legenda Frank Lampard irányít.

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Feléledt a másodosztályban a Premier League-ben megbukott Chelsea-legenda

Lampard kezdeti pályafutása edzőként nem volt épp sikertörténet. A Chelsea-nél másfél év után menesztették, majd az Evertonhoz került, ahol 44 meccs alatt mindössze 1,00-s pontátlagot sikerült hoznia, így egy év után onnan is kirúgták, amikor a liverpooli csapat egyre közelebb került a kieséshez. A 2022/23-as idény hajrájában 11 meccs erejéig visszatért a londoni csapathoz, amely azonban csupán egyszer tudott nyerni, így nem marasztalták a klub legendás játékosát.

A korábbi 106-szoros angol válogatott, háromszoros Premier League- és négyszeres FA-kupa-győztes középpályás közel másfél évig volt munka nélkül, amikor 2024 novemberében az angol másodosztályban szereplő Coventry City kinevezte vezetőedzőnek. Lampardnak nem volt teljesen ismeretlen a másodosztály, mivel 2018 és 2019 között már dolgozott a Derby Countynál, amellyel bejutott a rájátszás döntőjébe is, ám ott elbukott az Aston Villa ellen.

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Ettől függetlenül kevesen mertek volna arra fogadni, hogy a Coventrynél ilyen rövid idő alatt is látható eredménye lesz a munkájának, ugyanis meglehetősen nehéz helyzetben vette át a csapatot, amely – Mark Robins irányítása alatt az elmúlt években kétszer is majdnem feljutott a Premier League-be, tavaly áprilisban pedig minden idők egyik legemlékezetesebb FA-kupa-elődöntőjében csak tizenegyesekkel maradt alul a Manchester Uniteddel szemben – az előző idényt pocsékul kezdte, 17 fordulót követően csak a 17. helyen állt.

Másfél milliárd forintból csodacsapat

Lamparddal már az első hónapokban stabilabb lett a védelem és javult a támadójáték, de ami a legfontosabb, hogy hitet adott a játékosoknak. Január és március között olyan sorozatot produkált a Coventry, amelyre 55 éve nem volt példa a klub történetében: tíz meccsből kilenc győzelmet aratott a csapat, és végül a rájátszást érő ötödik helyen zárta az idényt. Bár a playoff-elődöntőben egy 122. percben kapott góllal elbukott a Sunderland ellen, de már akkor látszódott, hogy Lampard lerakta az alapokat, és a mostani kiírásban is számolni kell majd az égszínkékekkel.

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Unalmas futball helyett hihetetlen gólzápor a Coventry meccsein

Nos, ebben az idényben a Coventry valósággal berúgta a Championship ajtaját. Kilenc fordulót követően egyetlen veretlen csapatként vezetik a másodosztály tabelláját, ráadásul nem csak egy-egy góllal nyerik a meccseiket, hanem rendre kiütik az ellenfeleket. 

Magasan a legtöbb gólt szerezték az ősszel, szám szerint 27-et, vagyis meccsenként átlagosan háromszor találnak be.

 Beszédes, hogy ez több, mint a második helyen álló Middlesbrough (12) és a harmadik Leicester City (13) eddigi góljainak a száma együttvéve.

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Lampard filozófiája nem épp a türelmes labdatartásra épül, sokkal inkább agresszív, letámadásra épülő futballt játszat a csapatával, és gyakorlatilag minden helyzetből kapura lőnek. Ez a taktika gyorsan a liga egyik leglátványosabb futballt játszó együttesévé tette a Coventryt, amely élen áll a kapura lövések (158), a kaput eltalált lövések (52) és a helyzetkialakítások (92) terén is, de a legtöbb labdaszerzés is az ő nevükhöz fűződik. Augusztusban volt egy 7-1-es győzelmük a QPR ellen, az utolsó három bajnokin pedig 3-0-ra verték a Birminghamet, 4-0-ra a Millwallt és 5-0-ra a Sheffield Wednesdayt.

A siker kulcsa egyértelműen a támadás és a védekezés közti egyensúly, hiszen azon túl, hogy most ontják a gólokat, keveset is kapnak. Lampard előtt a csapat meccsenként 1,5 gólt kapott, ami mostanra 0,78 gólra csökkent. 

A csapat idei teljesítményét még inkább döbbenetessé teszi, hogy Lampard mindössze 3,5 millió fontot (1,5 milliárd forint) költött a nyáron, a Coventry pedig 107,95 millió eurós értékével (48 milliárd forint) csak a hatodik legértékesebb csapat az egész bajnokságban. A legnagyobb nyári erősítésük az volt, hogy sikerült megtartani a Southampton és a Newcastle United által csábított tehetséges középpályást, Jack Rudonit, valamint az idén már öt gólpassznál tartó holland jobbhátvédet, Milan van Ewijket, akit a Wolfsburg vitt volna.

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Gyökeres után ők lehetnek a jövő sztárjai

Lampard kezei között több tehetség is berobbant az elmúlt években, többek között Mason Mountnak és Fikayo Tomorinak is az angol szakember adta meg először a lehetőséget. A Coventrynél most hasonló a helyzet, így az amerikai válogatott Haji Wright, a ghánai Brandon Thomas-Asante, vagy a dán Victor Torp nevét érdemes megjegyezni. Különösen, hogy jó eséllyel mindhárman ott lesznek a 2026-os világbajnokságon. A trió tavaly együtt 22 gólt hozott össze, idén már 18-nál járnak. Viktor Gyökeres 2023-ban ugyancsak a Coventryből igazolt a portugál Sportinghoz.

Lamparddal 44 meccs alatt 1,77-es pontátlagot hozott a csapat, aminél jobb statisztikai mutatója még soha nem volt az edzőként eddig jobbára csak bukdácsoló angol ikonnak.

Coventry City's Jack Rudoni and Sunderland's Patrick Roberts participate in the Sky Bet Championship Play Off Semi Final Second Leg match between Sunderland and Coventry City at the Stadium Of Light in Sunderland, England, on May 13, 2025. (Photo by Scott Llewellyn | MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
A 15 millió eurót érő Jack Rudoni (j) a csapat legértékesebb játékosa
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Bár messze még az idény vége, a jelenlegi formát nézve a Coventryt tartják a legesélyesebbnek a feljutásra, ami nem kis dolog lenne, mivel 25 év után juthatna vissza a csapat a Premier League-be. A Football Meets Data statisztikai oldal szerint a nyugat-midlandi együttesnek 52 százalékos esélye van az egyenes ági feljutásra.

Tóth Balázsnak lisszaboni bravúrokra lesz szüksége

Nagy kérdés, hogy az októberi válogatottszünet megtöri-e a listavezető lendületét, vagy tovább folytatja-e a menetelését. A következő öt fordulóban a tabella alsó felében tanyázó csapatok ellen lép pályára a Coventry, így jó eséllyel novemberig is elhúzódhat a veretlenségi sorozat. Szombaton a Tóth Balázst is foglalkoztató, 21. helyen álló Blackburn Rovers látogat a listavezetőhöz.

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Az Angliába tavaly nyáron igazoló Tóth januárban már játszott a Coventry ellen, akkor csapata egyik legjobbja volt, mégis 2-0-ra kikapott a Blackburn.

A Lisszabonban kedden parádésan védő magyar kapusnak vélhetően most sem lesz könnyű dolga, hiszen klubszinten ebben a szezonban csupán kétszer fordult elő, hogy nem kapott gólt, csapata pedig több mint egy hónapja nyeretlen, igaz, eddigi két győzelmét ugyancsak idegenben szerezte. Viszont ha a 28 éves kapus olyan teljesítményt nyújt, mint a Portugália elleni világbajnoki selejtezőn, akkor még a liga legjobb csapatának is fel kell kötnie a gatyáját, ha győzni szeretne.

Tóth Balázs bekerült a forduló csapatába is a portugálok ellen (is) nyújtott teljesítményével. Az apró borsodi faluból származó kapus akár hosszabb távon is megoldhatja a Gulácsi Péter visszavonulásával keletkezett űrt.

