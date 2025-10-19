Live
A szaúdi focibajnokságban szereplő al-Nasszr 5-1-re nyert az al-Fateh ellen, ezzel továbbra is százszázalékos mérleggel vezeti a tabellát. A meccsen Cristiano Ronaldo kihagyott egy büntetőt, majd óriási bombagólt lőtt és még egy gólpasszt is kiosztott.

Cristiano Ronaldo 40 évesen is bombaformában futballozik, amit hétről hétre bizonyít. Az ötszörös aranylabdás a magyar válogatott elleni vb-selejtezőn két gólt szerzett, majd a klubjában is folytatta a gólgyártást.

Cristiano Ronaldo óriási gólt lőtt a bajnokságban
Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

Cristiano Ronaldo hatalmas bombagólt lőtt

Az al-Nasszr másik portugál támadója, Joao Félix szerzett vezetést az al-Fateh elleni bajnokin, majd a második félidő elején egyenlített az ellenfél, nem sokkal később azonban büntetőt lőhetett a rijádi csapat. A labda mögé Cristiano Ronaldo állt, ám lövését a vendégek kapusa kivédte

A portugál szupersztár azonban nem hagyta annyiban a dolgot, egy perccel később a 16-oson kívülről egészen bődületes bombagólt zúdított a bal felső sarokba.

A 40 éves világsztár a gólja után azonnal ledobta a mezét, majd a szurkolók elé állva ünnepeltette magát.

A folytatásban Ronaldo még egy gólpasszt is kiosztott honfitársának, Joao Félixnek, aki végül mesterhármassal zárta a találkozót. Az al-Nasszr 5-1-re nyert, ezzel öt forduló után hibátlan mérleggel, 19-2-es gólkülönbséggel vezeti a szaúdi bajnokságot.

