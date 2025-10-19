Az Origón is beszámoltunk arról szombaton, hogy a szaúdi focibajnokságban szereplő al-Nasszr 5-1-re nyert az al-Fateh ellen, ezzel továbbra is százszázalékos mérleggel vezeti a tabellát. A meccsen Cristiano Ronaldo kihagyott egy büntetőt, majd óriási bombagólt lőtt és még egy gólpasszt is kiosztott. A lefújás után az ötszörös Aranylabdás sztár a közösségi oldalán jelentkezett két képpel és egy ütős mondattal.

Cristiano Ronaldo lassan 41 éves, de még megállíthatatlan

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Cristiano Ronaldo egy mondatot tett közzé az Instán

A portugál világsztár a mérkőzést követően a több mint 666 millió követővel rendelkező Instagram-oldalán jelentkezett két fotóval, amelyek mellé mindössze annyit írt, hogy: „A siker nem véletlen”. Nos, ha valakinek ezt el lehet hinni, az tényleg a lassan 41 éves világklasszis, aki még mindig rengeteg munkát tesz bele abba, hogy top formában futballozhasson.