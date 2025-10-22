A Villarreal elleni találkozó 17. percében az angol válogatott Rico Lewis jobbról betett labdájára Erling Haaland érkezett, majd hat méterről védhetetlen gólt lőtt. A 25 éves norvég támadó ezzel elképesztő mérföldkőhöz érkezett, ugyanis beállította az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo gólrekordját.
Haaland a legutóbbi 12 tétmérkőzésének mindegyikén betalált, ezzel beállította Cristiano Ronaldo 2014 januárjában felállított gólrekordját.
Haaland ezt a rekordot a
- Brighton (1)
- Finnország (1)
- Moldova (5)
- Manchester United (2)
- Napoli (1)
- Arsenal (1)
- Burnley (2)
- AS Monaco (2)
- Brentford (1)
- Izrael (3)
- Everton (2)
- Villarreal (1)
ellen lőtt góljaival hozta össze, vasárnap pedig meg is döntheti Cristiano Ronaldo rekordját, ha betalál a birminghami Villa Parkban az Aston Villa elleni Premier League-meccsen.
„Lenyűgöző, amit csinál. Az, hogy a csapatban játszhatsz vele, többet segít, mint gondolnád.
Annyi védőt vonz magához, hogy ez felszabadítja a többi játékost. És amikor ezek az emberek felszabadulnak, ő is felszabadítja magát, így pedig lehetetlen védekezni. Hihetetlenül keményen dolgozik, és folyamatosan éhes arra, hogy gólokat szerezzen”
– vélekedett Haalandról a gólpasszt adó Rico Lewis.
A 25 éves támadónak elképesztő szezonja van. Ha csak a Manchester Cityben nyújtott teljesítményét nézzük, a legutóbbi kilenc mérkőzés mindegyik betalált, ennél jobb sorozata csak 2022 augusztusa és októbere között volt, amikor klubszinten zsinórban tíz meccsen lőtt gólt.
Haaland egyébként olyan ütemben termeli a gólokat, hogy ha így folytatja, a Bajnokok Ligájában is megdöntheti Cristiano Ronaldo rekordját. Az ötszörös aranylabdás ugyanis 183 meccsen 140 gólt lőtt a sorozatban, ezzel ő BL történetének legeredményesebb játékosa. A most 25 éves Haaland jelenleg 51 meccsen 53 gólnál jár, így ha pályafutása további szakaszában is hasonló ütemben lövi majd a gólokat, akkor meg is előzheti a portugálok klasszisát.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló:
Arsenal (angol)-Atlético Madrid (spanyol) 4-0 (0-0)
gólszerzők: Gabriel (57.), Martinelli (64.), Gyökeres (67., 70.)
Bayer Leverkusen (német) - Paris Saint-Germain (francia) 2-7 (1-4)
gólszerzők: A. García (38., 54. - az elsőt 11-esből), illetve Pacho (7.), Doué (41., 45+3.), Kvarachelia (44.), Nuno Mendes (50.), Dembélé (66.), Vitinha (90.)
piros lap: Andrich (31.), illetve Zabarny (37.)
Villarreal (spanyol)-Manchester City (angol) 0-2 (0-2)
gólszerzők: Haaland (17.), Bernardo Silva (40.)
PSV Eindhoven (holland)-SSC Napoli (olasz) 6-2 (2-1)
gólszerzők: Buongiorno (35. - öngól), Saibari (38.), Man (54., 80.), Pepi (87.), Driouech (89.), illetve McTominay (31., 86.)
piros lap: Lucca (76. - Napoli)
FC Köbenhavn (dán)-Borussia Dortmund (német) 2-4 (1-1)
gólszerzők: Anton (33. - öngól), Dadason (91.), illetve Nmecha (20., 76.), Bensebaini (61. - 11-esből), Fábio Silva (87.)
Union Saint-Gilloise (belga) - Internazionale (olasz) 0-4 (0-2)
gólszerzők: Dumfries (41.), L. Martínez (45+1.), Calhanoglu (53. - 11-esből), Esposito (76.)
Newcastle United (angol)-Benfica (portugál) 3-0 (1-0)
gólszerzők: Gordon (32.), Barnes (70., 83.)
FC Barcelona (spanyol)-Olimpiakosz (görög) 6-1 (2-0)
gólszerzők: Fermín López (7., 39., 76.), Yamal (68., 11-esből), Rashford (74., 79.), illetve El Kaabi (50.)
piros lap: Hezze (57., Olimpiakosz)
Kairat Almati (kazah)-Pafosz (ciprusi) 0-0
piros lap: Joao Correia (3., Pafosz)
