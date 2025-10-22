A Villarreal elleni találkozó 17. percében az angol válogatott Rico Lewis jobbról betett labdájára Erling Haaland érkezett, majd hat méterről védhetetlen gólt lőtt. A 25 éves norvég támadó ezzel elképesztő mérföldkőhöz érkezett, ugyanis beállította az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo gólrekordját.

Cristiano Ronaldo 2014 januárjában állította fel az elképesztő gólrekordját

Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou

Cristiano Ronaldo kőkemény üzenetet kapott Haalandtól

Haaland a legutóbbi 12 tétmérkőzésének mindegyikén betalált, ezzel beállította Cristiano Ronaldo 2014 januárjában felállított gólrekordját.

Haaland ezt a rekordot a

Brighton (1)

Finnország (1)

Moldova (5)

Manchester United (2)

Napoli (1)

Arsenal (1)

Burnley (2)

AS Monaco (2)

Brentford (1)

Izrael (3)

Everton (2)

Villarreal (1)

ellen lőtt góljaival hozta össze, vasárnap pedig meg is döntheti Cristiano Ronaldo rekordját, ha betalál a birminghami Villa Parkban az Aston Villa elleni Premier League-meccsen.

Erling Haaland az idei szezonban 14 meccsen 24 gólnál jár

Fotó: Javier Soriano/AFP

„Lenyűgöző, amit csinál. Az, hogy a csapatban játszhatsz vele, többet segít, mint gondolnád.

Annyi védőt vonz magához, hogy ez felszabadítja a többi játékost. És amikor ezek az emberek felszabadulnak, ő is felszabadítja magát, így pedig lehetetlen védekezni. Hihetetlenül keményen dolgozik, és folyamatosan éhes arra, hogy gólokat szerezzen”

– vélekedett Haalandról a gólpasszt adó Rico Lewis.

A 25 éves támadónak elképesztő szezonja van. Ha csak a Manchester Cityben nyújtott teljesítményét nézzük, a legutóbbi kilenc mérkőzés mindegyik betalált, ennél jobb sorozata csak 2022 augusztusa és októbere között volt, amikor klubszinten zsinórban tíz meccsen lőtt gólt.

Haaland egyébként olyan ütemben termeli a gólokat, hogy ha így folytatja, a Bajnokok Ligájában is megdöntheti Cristiano Ronaldo rekordját. Az ötszörös aranylabdás ugyanis 183 meccsen 140 gólt lőtt a sorozatban, ezzel ő BL történetének legeredményesebb játékosa. A most 25 éves Haaland jelenleg 51 meccsen 53 gólnál jár, így ha pályafutása további szakaszában is hasonló ütemben lövi majd a gólokat, akkor meg is előzheti a portugálok klasszisát.