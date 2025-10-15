Szalai Attila már a 8. percben megszerezte a vezetést, majd Cristiano Ronaldo hiába fordított egymaga két góljával az első félidőben, a csattanó a végére maradt, Szoboszlai Dominik egyenlített, így a 2016-os Európa-bajnokság után szereztünk ismét pontot a portugálok ellen, portugál földön pedig ez először sikerült tétmeccsen.

Cristiano Ronaldo újabb rekordokat döntött

Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

Cristiano Ronaldo is reagált

A magyar válogatott óriási lépést tett a továbbjutás felé, miközben a portugálokat megfosztottuk az önfeledt ünnepléstől, amit a világbajnoki kijutás okozott volna. A meccs után az al-Nasszr örökifjú játékosa is reagált a történtekre, igaz, csak a közösség oldalán.

Az ötszörös aranylabdás - miután mezt cserélt Szoboszlaival - az Instán tett közzé bejegyzést. Egyre közelebb és közelebb kerülünk a célunkhoz, hajrá, Portugália! - írta a bejegyzése mellé.

A portugálok legközelebb november 13-án, az írek ellen próbálkozhatnak a vb-kijutással, ekkor mi Örményországban lépünk majd pályára és akár a második helyünket is bebiztosíthatjuk a csoportban.

Visszatérve a keddi meccsre, Cristiano Ronaldo újabb rekordokat döntött, hiszen 225. válogatott meccsén a 143. góljával fordított, így tovább javította a saját világcsúcsait, ráadásul 41 vb-selejtezős találatával egyedüli rekorderré vált.