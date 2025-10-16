Az Origón is beszámoltunk arról, hogy Szoboszlai Dominik a portugálok elleni 2-2-es döntetlen hőse lett, és a nemzetközi sajtó sem győzi dicsérni a magyar válogatott csapatkapitányát. Magyarország 1956 óta először nem kapott ki Portugáliában, méghozzá úgy, hogy a Liverpool középpályása előbb szögletből emlékezetes gólpasszt adott, majd a hosszabbításban döntetlenre mentette a vb-selejtezőt, amelyen Cristiano Ronaldo kétszer volt eredményes. A válogatott csapatkapitánya korábban a Lipcse játékosa volt, amely Willi Orbán révén egy hátvéddel képviseltette magát Magyarország nemzeti tizenegyében.

Cristiano Ronaldo két gólt lőtt a magyar válogatottnak kedden este

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Cristiano Ronaldo került a Lipcse célkeresztjébe

A lipcseiek valamiért úgy gondolták, itt az ideje megtréfálni az ötszörös Aranylabdás sztárt, így fogták magukat és a hivatalos, több mint 2,2 millió követővel rendelkező Instagram-oldalukra kiraktak egy fotót, amelyen Willi Orbán és Ronaldo látható. A kép mellé pedig még azt írták, hogy: „Minden idők legnagyobbja és Cristiano Ronaldo”. Kinek ugye a pap, kinek a papné, a németeknek meg speciel a saját játékosuk a legjobb.