Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedden este labdarúgó világbajnoki selejtezőn lépett pályára a magyar válogatott Portugália legjobbjai ellen. A remek iramú meccs 2-2-es döntetlennel végződött, Cristiano Ronaldo két gólt is szerzett, a Lipcse pedig úgy gondolta, eljött az idő megtrollkodni a klasszis focistát.

Az Origón is beszámoltunk arról, hogy Szoboszlai Dominik a portugálok elleni 2-2-es döntetlen hőse lett, és a nemzetközi sajtó sem győzi dicsérni a magyar válogatott csapatkapitányát. Magyarország 1956 óta először nem kapott ki Portugáliában, méghozzá úgy, hogy a Liverpool középpályása előbb szögletből emlékezetes gólpasszt adott, majd a hosszabbításban döntetlenre mentette a vb-selejtezőt, amelyen Cristiano Ronaldo kétszer volt eredményes. A válogatott csapatkapitánya korábban a Lipcse játékosa volt, amely Willi Orbán révén egy hátvéddel képviseltette magát Magyarország nemzeti tizenegyében. 

Cristiano Ronaldo két gólt lőtt a magyar válogatottnak kedden este
Cristiano Ronaldo két gólt lőtt a magyar válogatottnak kedden este
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Cristiano Ronaldo került a Lipcse célkeresztjébe

A lipcseiek valamiért úgy gondolták, itt az ideje megtréfálni az ötszörös Aranylabdás sztárt, így fogták magukat és a hivatalos, több mint 2,2 millió követővel rendelkező Instagram-oldalukra kiraktak egy fotót, amelyen Willi Orbán és Ronaldo látható. A kép mellé pedig még azt írták, hogy: „Minden idők legnagyobbja és Cristiano Ronaldo”. Kinek ugye a pap, kinek a papné, a németeknek meg speciel a saját játékosuk a legjobb.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!