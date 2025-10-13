A magyar labdarúgó-válogatott hozta a kötelezőt, hazai pályán 2-0-ra legyőzte Örményországot. Szoboszlaiék sorsa novemberben dől el, amikor mennek Jerevánba, majd fogadják az íreket. Kedden amolyan bónuszként a csoportból kiemelkedő Portugália ellen Lisszabonban próbáhat meg bravúrt elérni Magyarország. Csank János korábbi szövetségi kapitány tudja is receptet.
Itt az ideje önmagunkat adni, és felszabadultan játszani, mert ha túl óvatosak vagyunk, a portugálok előbb-utóbb úgyis begyűrnek egy gólt. Ki kell menni a pályára, játszani egy jót, aztán majd meglátjuk, mire lesz elég, nekünk nincsen veszíteni valónk
– adta ki a jelszót a Magyar Nemzetnek nyilatkozó Csank János, akivel legutóbb eljutott legalább pótselejtezőig Magyarország. Igaz, Jugoszlávia ellen összesítésben 12-1-re alulmaradt.
Csank János kritikus
A 78 esztendős mesteredző a helyszínen, a Puskás Arénában nézte meg az örmények elleni 2-0-s győzelmet hozó vb-selejtezőt.
– Az első félidő igen csak harmatosra sikeredett, utána sem lett acélos a csapat, de sokkal jobban pörgött.
Az ellenfél kapusa egyetlen bravúrra sem kényszerült, olyanokat védett, amiket védeni kellett, de Tóth Balázsnak sem kellett csillogtatnia a képességeit. Sok pozitívumot nem tudok mondani, érződött a játékon a teher, a lényeg az, hogy megvan a három pont.
