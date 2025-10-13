A magyar labdarúgó-válogatott hozta a kötelezőt, hazai pályán 2-0-ra legyőzte Örményországot. Szoboszlaiék sorsa novemberben dől el, amikor mennek Jerevánba, majd fogadják az íreket. Kedden amolyan bónuszként a csoportból kiemelkedő Portugália ellen Lisszabonban próbáhat meg bravúrt elérni Magyarország. Csank János korábbi szövetségi kapitány tudja is receptet.

Kapitányok egymás között 2016-ban: Gellei Imre, Csank János és közöttük a már elhunyt Garami József Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Itt az ideje önmagunkat adni, és felszabadultan játszani, mert ha túl óvatosak vagyunk, a portugálok előbb-utóbb úgyis begyűrnek egy gólt. Ki kell menni a pályára, játszani egy jót, aztán majd meglátjuk, mire lesz elég, nekünk nincsen veszíteni valónk

– adta ki a jelszót a Magyar Nemzetnek nyilatkozó Csank János, akivel legutóbb eljutott legalább pótselejtezőig Magyarország. Igaz, Jugoszlávia ellen összesítésben 12-1-re alulmaradt.

Csank János szerint várhatóan nagy forgalom lesz Tóth Balázs kapuja előtt. Budapesten 3-2-re nyert Portugália Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Csank János kritikus

A 78 esztendős mesteredző a helyszínen, a Puskás Arénában nézte meg az örmények elleni 2-0-s győzelmet hozó vb-selejtezőt.

– Az első félidő igen csak harmatosra sikeredett, utána sem lett acélos a csapat, de sokkal jobban pörgött.

Az ellenfél kapusa egyetlen bravúrra sem kényszerült, olyanokat védett, amiket védeni kellett, de Tóth Balázsnak sem kellett csillogtatnia a képességeit. Sok pozitívumot nem tudok mondani, érződött a játékon a teher, a lényeg az, hogy megvan a három pont.

A Magyar Nemzet teljes cikkét, amelyben a korábbi szövetségi kapitányok közül Egervári Sándor és Csábi József is megszólal, itt olvashatja el.