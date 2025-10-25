Már a kezdősípszó előtt látszott, hogy a Csíkszereda mérkőzésén bizony nem a sportszerűség lesz az este főszereplője. A Petrolul ultrái gondoskodtak róla, hogy senki ne feledje, ők „Aici este Romania” – vagyis „Ez itt Románia” – feliratú molinóval érkeztek, és persze jöttek a magyarellenes rigmusok is.

Fotó: Borbély Fanni/Székelyhon /

A Csíkszereda játékosai próbáltak csak a futballra figyelni, de nehéz úgy koncentrálni, ha a lelátón gyűlölet zeng. A vendégek büntetőből gyorsan vezetést szereztek, de aztán jött a magyar válogatottból is ismert Eppel Márton, és egy szerencsés góllal egyenlített – számolt be a találkozóról a Magyar Nemzet.

A bíró nem hagyta szó nélkül a magyarok gyalázását a Csíkszereda meccsén

A 67. percben azonban olyasmi történt, amire még a legrutinosabb drukkerek is felkapták a fejüket: a játékvezető megunta a Petrolul-tábor gyalázkodását, és félbeszakította a mérkőzést! A vendégek csapatkapitányát, Paul Pappot küldte oda, hogy csitítsa a saját szurkolóit.

És láss csodát, Papp valóban fellépett a saját tábora ellen, elítélte a magyarellenes rigmusokat, és a meccs után így nyilatkozott: „Az idegengyűlöletnek nincs helye a stadionokban.”

Ritka pillanat volt ez a román fociban, a csíki közönség hangos tapssal jutalmazta a bíró bátorságát.

Dráma a végén: jött a kihagyott tizenegyes

A meccs vége maga volt a futballtragédia. A 88. percben a Csíkszereda büntetőhöz jutott – a győzelem ott volt a lábukban. Szalay állt oda, de hibázott. A stadion elnémult.

Ilyés Róbert edző vállalta a felelősséget, mondván: nem kellett volna a pályán kívülről beleszólnia, kinek kell rúgnia a tizenegyest. „Szalay edzésen mindig belövi, most viszont rossz döntést hoztam” – mondta önkritikusan arra utalva, hogy az ő javaslatára nem Pászka (aki nemrég panenkázott) végezte el a büntetőt.

A vége így maradt 1-1, és bár a Csíkszereda már nyolc meccs óta veretlen, a győzelem ezúttal elúszott.

Üzenet a románoknak: példaértékű pillanat Csíkszeredában

A sportértékelésnél is fontosabb, hogy precedens született: egy román bíró végre kimondta, elég volt a magyarokat sértegető rigmusokból. Ha ez a bátorság átragad másokra is, talán egyszer a székely csapat meccsein is csak a futballról szól majd minden.