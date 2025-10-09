Dárdai Bence végre lehetőséget kapott Wolfsburgban. Igaz, egyelőre csak felkészülési mérkőzésen, korábbi klubja, a Hertha ellen, amely bátyja, Dárdai Márton nélkül állt fel. Utóbbiban semmi meglepő nincs, a védő a magyar válogatott keretével vb-selejtezőkre készül, Dárdai Bencét viszont Marco Rossi most nem hívta meg, miután a 19 éves futballista még egyetlen Bundesliga-percet sem kapott az idényben.

Dárdai Bence keveset játszik a Wolfsburg színeiben, a Hertha elleni felkészülési mérkőzésen pályára léphetett

Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen

A Hertha elleni felkészülési találkozót viszont végig a pályán töltötte, s volt egy veszélyes lövése is.

Dárdai Bence, Mándity Márkó: két magyar a Wolfsburgban

Nem Dárdai Bence volt az egyetlen magyar futballista, aki pályára lépett a Farkasoknál: az 58. percben beállt Mándity Márkó is.

A magyar U17-es válogatott futballista tavaly nyáron került ki a Bundesliga-csapat akadémiájára.

A felkészülési mérkőzést 2-0-ra a Hertha nyerte meg.