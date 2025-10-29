A Wolfsburg helyzetét nem könnyítette meg, hogy a 36. percben emberhátrányba került, ennek ellenére a Kiel elleni vereség – Dárdai Bence a 90. percben állt be csereként – így sem mutat jól az eredmények között.

Dárdai Bence ezúttal sem kapott elegendő időt a bizonyításra

Fotó: Swen Pförtner / DPA/AFP

A német sajtó alaposan nekiesett a csapatnak a Német Kupából való kiesés után, a Welt szerint „a csapat hosszú szakaszokon ötlettelenül, elképzelés nélkül játszott”, míg a Kicker arról írt, hogy „mentálisan üres, taktikai elképzelés nélküli” benyomást keltett.

Paul Simonis nem próbálta szépíteni a történteket, elmondása szerint megbocsáthatatlan, hogy ilyen hibákat kövessenek el. És ha már a hibáknál tartunk, előjön a kérdés, Dárdai Bence beküldése a végjátékban egy újabb jelnek tűnik arra vonatkozóan, hogy az edző egyszerűen nem bízik a fiatal játékosban, aki az előző idényben többször jó teljesítményt nyújtott.

Dárdai Bence mellőzése

A háromszoros magyar válogatott középpályás a Hamburg elleni meccsen kapott először lehetőséget (csereként 34 percet játszott) ebben a szezonban a Bundeligában, és ugyan a kupameccsen legalább beállt, jól kirajzolódik, hogy nem bízik benne az edző.

A helyzet megváltozhatna Simonis elküldésével, s bár Peter Christiansen hivatalosan a támogatásáról biztosította a szakembert, a sportigazgató burkol üzenete azt jelentheti, hogy a türelem fogy, és ha nem javulnak az eredmények, könnyen edzőváltás lehet a végeredmény. Az pedig Dárdai helyzetén is változtathatna...