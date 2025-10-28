A berliniek augusztusban már játszottak hazai pályán kedd esti riválisukkal, s akkor a vendégek 2-0-ra nyertek. A kupamérkőzésen a 18-szoros válogatott Dárdai Márton a kezdőcsapat tagjaként végig a pályán volt, az 58. percben pedig gólpasszt adott. Egy jobb oldali szögletet a sarok saroknál fejjel megcsúsztatott, Sebastian Grönning pedig közelről a léc alá fejelt. Dárdai gólpasszát ide kattintva nézheti meg!

Dárdai Márton gólpasszal segítette a Hertha továbbjutását

Fotó: ANDREAS GORA / DPA

A berlini csapat ezzel vezetett 2-0-ra, majd a hosszabbításban Lukas Finn Pinckert kiállítása után tizenegyesből alakult ki a 3-0-s végeredmény, amivel a Hertha továbbjutott a következő fordulóba.

Csak egyik Dárdai örülhetett a Német Kupában

Öccse, a Wolfsburgban légióskodó Dárdai Bence kerettag volt ugyan a Holstein Kiel elleni hazai mérkőzésen, de a 19 éves középpályás csak a 90. percben lépett pályára, és a hosszabbítással együtt csupán hét percet kapott. A zöld-fehérek a 36. percben emberhátrányba kerültek, s végül 1-0-s vereséggel elbúcsúztak a kupasorozattól.

A Borussia Dortmund 1-1-es döntetlent követően tizenegyesekkel nyert az Eintracht Frankfurt vendégeként.

A győztesek a nyolcaddöntőbe jutottak.