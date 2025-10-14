Az angol játékvezetőnek azért kellett a nottinghami városi bíróság elé állnia, mert 2020 januárjában pornográf tartalmú videót készített egy 15 éves kiskorú gyermekről. A David Coote-tal szembeni vád az „A” kategóriás besoroláshoz tartozik, amely a legsúlyosabb minősítés, és jellemzően a felnőttek által bántalmazott kisgyermekek esetei tartoznak ide.

David Coote könnyen lehet, hogy börtönbe fog kerülni

Fotó: Paul Ellis/AFP

​Börtönbe kerülhet David Coote

A Newarkban élő Coote ügyében december 11-én hirdetik ki az ítéletet. Coote feltételes szabadlábon maradhat, de a bíróságon hangsúlyozták, hogy számítson arra, hogy börtönbüntetést kaphat.

Hogy ez őrizetet jelent-e vagy sem, az a bíróság elé terjesztett információktól függ. Nem szabad azzal a benyomással távoznia, hogy ez szabadságvesztés nélküli büntetést jelent – nem az”

– mondta az ítélethozatal előtt Nirmal Shant bíró.

David Coote a meghallgatáson nem szólalt meg, csak annyit mondott, hogy „bűnös”, amikor felolvasták neki a vádat. A korábbi Premier League-játékvezető felkerült a szexuális bűnelkövetők nyilvántartásába olyan időtartamra, amelyet az ítélete határoz meg.

Az óvadék feltételei tiltják, hogy felügyelet nélkül tartózkodjon 18 év alatti gyermek társaságában, vagy olyan címen tartózkodjon, ahol adott korú személy tartózkodik.

Former Premier League referee David Coote pleads guilty to making indecent images of a child. pic.twitter.com/8rplzMOt3z — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 14, 2025

A 43 éves bírót még tavaly decemberben rúgta ki az angol játékvezetői testület, miután egy olyan videó látott napvilágot róla az interneten, amelyen Jürgen Kloppra, a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool korábbi edzőjére tett durva megjegyzéseket. David Coote-ot az UEFA is megbüntette, 2026. június 30-ig szóló eltiltással sújtotta, valamint azért folytatott vizsgálatot ellene, mert kiszivárgott róla egy másik videó, amelyen a 2024-es labdarúgó-Eb idején „gyanús” fehér port szippantott fel egy asztalról.