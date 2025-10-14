Marco Rossi az Örményország elleni 2-0-s győzelem után Lukács Dániel kezdőcsapatba állítása mellett azt emelte ki, hogy az újságírók cikkeiben nem olvasott hasonló megoldást. Nos, ha a kezdőcsapatjóslás az újságírók kritizálásának alapja, akkor a portugálok nagy bajban lesznek. Egyelőre azonban Rossi a szerencsefaktor elfeledése miatt még a magyar újságíróknak szúrt oda még egyet Lisszabonban. Mielőtt azonban azt gondolnánk, hogy a szövetségi kapitány esete egyedi, Willi Orbán lipcsei utódja, David Raum nyilatkozatát is érdemes elolvasni.

Tavaly még Willi Orbán viselte Lipcsében a csapatkapitányi karszalagot, idén David Raum vette át tőle

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Frank Hoerman/Sven Simon

Raum ebben az idényben vette át Orbántól az RB Leipzig csapatkapitányi karszalagját, hétfő este pedig a védő a német válogatott színeiben Észak-Írországban lépett pályára.

Mi az újságírók dolga? David Raum erre utalt

Németország szerencsés, 1-0-s győzelmet aratott, így vezeti a selejtezőcsoportját, igaz, csak jobb gólkülönbségével előzi meg Szlovákiát.

A németeket nem nyűgözhette le csapatuk játéka, az egyik újságíró meg is kérdezte Raumot, hogy milyen hibákat látott.

Nem végezhetem el a ti munkátokat. Végezzétek csak el ti magatok!

– felelt valódi válaszadás nélkül Raum, arra utalva, hogy az újságírók szerinte mindig a negatívumokat emelik ki a német válogatottal kapcsolatban.