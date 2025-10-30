Live
A másodosztályú Budapest Honvéd jutott be utolsóként a labdarúgó MOL Magyar Kupába nyolcaddöntőjébe, miután őrült meccsen, hosszabbítás után 2-1-re legyőzte DVSC csapatát idegenben. A Debrecennek ezzel megszakadt az augusztus vége óta tartó veretlenségi sorozata.

Az NB I harmadik helyén álló Debrecen a Nagyerdei Stadionban fogadta a feljutásra pályázó, jelenleg az NB II második helyén álló Budapest Honvédot a Magyar Kupa negyedik fordulójának zárómérkőzésén. A két csapat legutóbb 2018-ban találkozott egymással a kupában, akkor a DVSC 3-1-re nyert.

Debrecen, 2025. október 30. Dúzs Gellért (k), a Budapest Honvéd FC kapusa a labdarúgó MOL Magyar Kupa 4. fordulójában játszott Debreceni VSC - Budapest Honvéd FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2025. október 30-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Hosszabbítás után a Honvéd kiejtette a Debrecent
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A hazaiak most is korán, már a 22. percben megszerezték a vezetést a magyar válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs találatával vezetést.

Parádés gólok és nagy meglepetés Debrecenben

A második félidőt jobban kezdte Feczkó Tamás együttese és a szerb Branko Pauljevic találatával az 56. percben egyenlített, s az állás a rendes játékidőben már nem változott, így jöhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás. A ráadás első felében inkább a Loki, a másodikban pedig a Honvéd volt veszélyesebb, gólt azonban csak a vendégek tudtak szerezni hosszabbítás végén, így Zuigéber Ákos gólja végül továbbjutást ért.

A korábbi nyolcszoros kupagyőztes kispesti együttes utolsó csapatként csatlakozott a legjobb 16 mezőnyéhez

Eredmények, MOL Magyar Kupa 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):
Debreceni VSC-Budapest Honvéd FC (NB II) 1-2 (1-0, 1-1, 1-1) - hosszabbítás után

