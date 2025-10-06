Depay egész egyszerűen nem jelentkezhet a nemzeti tizenegynél szolgálatra a világbajnoki selejtezőkre, mivel jelenleg nem hagyhatja el Brazíliát, mert ellopták az útlevelét. A Corinthians csatára, aki nem mellesleg minden idők legeredményesebb holland válogatott támadója is egyben, csak kedden vagy még később utazhat el az edzőtáborba.

Depay nélkül kezdik el a hollandok a felkészülést a vb-selejtezőkre

Fotó: ETTORE CHIEREGUINI / AGIF

Depay minél előbb csatlakozna a csapathoz

A rutinos focista kapcsán a holland szövetségi kapitány, Koeman azt mondta, hogy: „Ez szerencsétlen eset, először is és leginkább Depaynak, de nekünk is. Természetesen teljes kerettel szeretné az ember elkezdeni a felkészülést a válogatott meccsekre.” Hollandia először Málta ellen szerepel majd a selejtezőn csütörtökön, majd vasárnap a finnek ellen lép pályára.

A magyar válogatott szombaton folytatja a vb-selejtező sorozatot, elsőként hazai pályán játszik majd az örmények ellen.